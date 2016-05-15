ТОП-10 вакансий для начинающих бухгалтеров в двух столицах

В нашем очередном обзоре расскажем, на что могут рассчитывать начинающие специалисты в Москве и Питере. А еще мы напомним, к чему стремиться, если карьерная лестница доведет до главных бухгалтеров.

Вспомним любимые «12 стульев»:«Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги...Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок».

А мы знаем, сколько может получать бухгалтер, только начинающий карьеру, в Москве и Санкт-Петербурге.

Мы уже приводили статистику бухгалтерских зарплат от Яндекса в прошлых публикациях ТОП-10 вакансий. Суперджоб составляет каждый месяц для нас с вами таблицы зарплат. Последний - апрельский номер Зарплатомера от СуперДжоб представляет анализ зарплат бухгалтерских сотрудников по Москве и Санкт-Петербургу.

Зарплатный диапазон помощника бухгалтера - от 20 000 до 50 000 рублей (в зависимости от категории сотрудника, его навыков и опыта).

Типичный функционал:

помощь в ведении отдельных участков бухгалтерского учета;

работа с первичной документацией;

проведение актов сверок;

помощь в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности;

сдача отчетности в налоговые органы и фонды;

помощь в ведении бухгалтерского документооборота;

подготовка различных справок сотрудникам.



«Клерк» отобрал для начинающих, уже начавших или желающих таковыми стать бухгалтеров, по традиции, десять вакансий.

1. Помощник бухгалтера, Санкт-Петербург

от 20 000 до 30 000 рублей

В хороший офис с молодым коллективом требуется совсем начинающий бухгалтер с опытом от 1 до 3 лет и высшим образованием для обеспечения жизнедеятельности офиса, работы с первичной документацией, составления актов сдачи-приемки, взаимодействия с бухгалтерией и помощи тендерному специалисту.

2. Бухгалтер по учету ТМЦ товарно-материальных ценностей / Помощник бухгалтера, Москва

от 40 000 рублей

Требуется сотрудник со знанием 1С бухгалтерии 8.2 и 8.3, опытом работы в должности бухгалтера не менее 2-х лет, обладающий грамотной устной и письменной речью для работы в программе 1С бухгалтерия на участке учет товарно-материальных ценностей, формирования и оформления первичных документов.

3. Помощник бухгалтера, Москва

до 35 000 рублей

Сотрудник приглашается в молодой коллектив для ведения участка взаиморасчетов с клиентами (акты сверки), начисления аванса и заработной платы, работы с первичной бухгалтерской документацией, контроля за задолженностью клиентов.

Рассматриваются кандидаты без опыта. Бонус - бесплатные обеды.

4. Помощник бухгалтера, Москва

от 25 000 до 35 000 рублей

Должностные обязанности начинающего специалиста бухгалтерии: оформление документов в 1С, взаимодействие с коммерческими подразделениями.

Желателен опыт работы в программе 1С 8 и с первичными документами. Готовность к работе с большим объемом информации.

5. Помощник бухгалтера / Менеджер по продажам, Москва

от 30 000 рублей

Требуется сотрудник со знанием основ бухгалтерского учета, программ автоматизации деятельности предприятий 1С для оказания помощи отделу продаж в оформлении документации, работы с первичной бухгалтерской документацией, оформления отгрузочных документов, составления заявок в 1С, ведения отдельных участков по поручению руководителя.

6. Помощник главного бухгалтера, бухгалтер на первичную документацию, Москва

от 25 000 до 27 000 рублей

Вас ждут, если Вы внимательны, ответственны, вежливы, неконфликтны, ориентированы на результат и долгосрочное сотрудничество, стремитесь развиваться профессионально в бухгалтерии. От вас требуется н/высшее, высшее образование, опыт работы от 0,5 лет без перерыва, знание 1С Бухгалтерия 8.2, 8.3 и бухгалтерских проводок.

7. Помощник бухгалтера, Москва

от 40 000 рублей

Требуется сотрудник с опытом работы от 1 до 3 лет и высшим образованием для выполнения поручений руководства организации в рамках своей компетенции, оформления документов, необходимых для деятельности главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и бухгалтера, работы с первичной документацией, отражения операций в 1С: 8.3 Бухгалтерия.

8. Помощник бухгалтера, Москва

до 35 000 рублей

Начинающий бухгалтер со знанием 10 и 26 счетов приглашается для ведения участка банк, учета заработной платы, составления внутрифирменной отчетности. Опыт работы не требуется, высшее образование.

9. Помощник бухгалтера, Санкт-Петербург

от 35 000 рублей

Молодой сплоченный коллектив ищет сотрудника с опытом работы 1 год, высшим образованием для ведения и оформления первичных документов, выполнения поручений главного бухгалтера. Сотрудник должен быть опытным пользователем ПК, исполнительным, обучаемым, внимательным, ответственным.

10. Бухгалтер, помощник бухгалтера, Санкт-Петербург

от 30 000 до 40 000 рублей

Требуется сотрудник с высшим образованием и опыт работы от 3 до 6 лет, в обязанности которого будет входить работа с Банк-клиентом, выставление счетов по реализации и их закрытие, ведение книги учёта трудовых книжек, сверка с поставщиками и заказчиками, отслеживание информации по налогам, начисление з/п. Бонус - оплата мобильной связи и проездной на месяц.

К чему стремиться после укрепления в профессии

С вакансиями для начинающих бухгалтеров у нас на сегодня все, стремиться есть к чему:

Для движения вверх по лестнице в сфере бухгалтерского учета, нужно постоянно повышать опыт и получать знания.