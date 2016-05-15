Расходы на услуги связи. Особенности отражения в целях бухгалтерского и налогового учета

Одной из наиболее распространенных статей расходов в деятельности каждого учреждения являются затраты на услуги связи. О порядке финансирования этих расходов, а также особенностях их отражения в целях бухгалтерского и налогового учета расскажем в данной статье.

Правовые основы деятельности в области связи на территории РФ и на находящихся под юрисдикцией Российской Федерации территориях регламентирует Закон о связи(1) . Этот же документ определяет полномочия органов государственной власти в области связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи.

Под услугами связи подразумевается широкий спектр услуг, оказываемых операторами связи на основании соответствующей лицензии. Наиболее распространенными услугами связи являются стационарная телефонная связь (местная, междугородняя, международная), сотовая связь, почтовая связь, Интернет.

Применение бюджетной классификации к расходам на услуги связи

В соответствии с Указаниями № 65н(2) услуги связи отражаются по подстатье 221 КОСГУ с одноименным названием. В качестве таких услуг в Указаниях № 65н названы:

а) услуги почтовой связи:

пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления);

оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;

пересылка пенсий и пособий;

пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины;

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;

абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;

б) услуги фельдъегерской и специальной связи;

в) услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров:

абонентская и повременная плата за использование линий связи;

плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи;

плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других средств связи;

плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации;

плата за приобретение сим-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи;

плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, необходимых для осуществления присоединения к сети общего пользования;

оплата услуг связи в целях кабельного и спутникового телевидения;

плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи;

расходы арендатора на возмещение арендодателю стоимости услуг связи;

другие аналогичные расходы.

Как видно, перечень не является закрытым. Порядок отнесения к услугам связи спорных услуг (не поименованных в Указаниях № 65н) часто рассматривается различными экспертами. Приведем обзор таких услуг.

Наименование услуги Относится к услугам связи (+) Не относится к услугам связи (-) Примечание Плата за пользование ячейкой абонементного почтового шкафа + Письма Минфина РФ от 26.12.2014 № 02-05-10/67888, от 26.12.2014 № 02-05-10/67890 Услуги IP-телефонии + Перенос стационарного телефона из одного помещения в другое - Указанные услуги следует отнести на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации. Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи - Указанные услуги следует отнести на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ (Письмо Минфина РФ от 27.06.2014 № 02-05-11/31189) Абонентская плата за кабельное телевидение + Услуги по предоставлению интернет-связи + Услуги по подключению и абонентскому обслуживанию кабельного и спутникового телевидения + Услуги по установке мини-АТС - Указанные услуги следует отнести на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ Услуги по замене абонентского номера +

Стоит отметить, что в связи с изменением с 1 января 2016 года сферы применения классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) названная классификация применяется исключительно в целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной и иной финансовой отчетности.

В настоящее время планирование и освоение расходной части бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с классификацией расходов бюджетов.

В связи с этим статьи (подстатьи) КОСГУ по расходам применяются в увязке с кодами видов расходов.

По общему правилу, установленному Указаниями № 65н, расходы государственных (муниципальных) учреждений на оплату услуг связи отражаются по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

При этом, если казенное учреждение осуществляет закупки услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий, расходы на оплату таких услуг следует относить к коду вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», при условии наличия соответствующего решения финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) о применении данного вида расходов. В частности, к данному виду расходов могут быть отнесены расходы на оплату услуг связи, предоставляемых в рамках реализации мероприятий по информатизации (внедрение и обслуживание региональных (муниципальных) информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры).

Отнесение расходов бюджетов к сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере.

Об особенностях заключения договоров (контрактов) на услуги связи

Заключение договоров (контрактов) на услуги связи необходимо осуществлять в соответствии с законодательством о закупках:

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (для казенных учреждений, а также бюджетных учреждений, осуществляющих закупки за счет субсидий);

(далее – Закон № 44-ФЗ) (для казенных учреждений, а также бюджетных учреждений, осуществляющих закупки за счет субсидий); Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений, осуществляющих закупки за счет средств от приносящей доход деятельности, средств грантов в соответствии с положением о закупках).

Заключение контракта (договора) с единственным поставщиком. Заключать контракт (договор) на услуги связи с единственным поставщиком согласно положениям Закона № 44-ФЗ образовательное учреждение вправе в следующих случаях:

– если услуги отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (пп. 1 п. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Согласно ст. 4 данного закона к сферам действия естественных монополий относятся услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, подробный перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 № 637. Минэкономразвития в своих письмах приводит разъяснения по отнесению спорных услуг связи к сферам деятельности естественных монополий в целях осуществления закупок у единственного поставщика. К примеру, установлено, что к сферам деятельности естественных монополий относятся услуги междугородной телефонной связи, услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), передача внутренних телеграмм, а также предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, не относятся – закупка государственных знаков почтовой оплаты, услуги по аренде сооружений связи (письма Минэкономразвития РФ от 09.02.2015 № Д28и-159, от 14.12.2015 № Д28и-3726, от 18.02.2016 № Д28и-383);

– если закупки совершаются на сумму, не превышающую 100 000 руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пп. 4 п. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не должен превышать 2 млн руб. или 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн руб.;

– если закупки совершаются на сумму, не превышающую 400 000 руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пп. 5 п. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 млн руб.

В остальных случаях при осуществлении закупок услуг связи согласно Закону № 44-ФЗ заказчики обязаны использовать конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с Законом № 223-ФЗ способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядок их применения устанавливаются учреждением самостоятельно в положении о закупках. Поэтому заключение договора на услуги связи с единственным поставщиком в данном случае относится к компетенции заказчика.

Установление в контракте (договоре) 100%-х авансовых платежей. При заключении в 2017 году контрактов (договоров) за счет средств федерального бюджета учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, а также бюджетные (автономные) учреждения обязаны учитывать предельные размеры авансовых платежей, закрепленные в п. 42 Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Согласно данному пункту по договорам (контрактам) об оказании услуг связи учреждения вправе предусматривать авансовые платежи до 100% суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ.

Отдельные этапы исполнения договора. Услуги связи относятся к услугам длящегося характера. К примеру, контракт (договор) на оказание услуг междугородней и международной телефонной связи заключается, как правило, на год, при этом приемка и оплата таких услуг осуществляются ежемесячно на основании представленного акта оказанных услуг и выставленного счета.

Признаются ли в данном случае ежемесячная поставка и оплата услуг связи отдельными этапами исполнения контракта (договора)? Для ответа на этот вопрос обратимся к положениям Закона № 44-ФЗ и разъяснениям Минэкономразвития.

Согласно пп. 1, 2 п. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку, оплату заказчиком и проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом.

Результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного согласно пп. 4 или 5 п. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) подлежат отражению в отчете, размещаемом в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) (п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Подготовка и размещение в ЕИС такого отчета осуществляются в соответствии с положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

Как следует из писем Минэкономразвития РФ от 17.03.2015 № Д28и-563, от 19.02.2015 № Д28и-415, если в соответствии с условиями заключенного контракта оказываются услуги длящегося характера (например, коммунальные услуги, услуги связи, электроснабжения), а также в случае ежедневной (еженедельной, ежемесячной или иной периодичности) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), если условиями контракта этапы его исполнения (в том числе этапы оплаты) не предусмотрены, но приемка и оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производятся в определенные промежутки времени (например, ежемесячно), то приемка, оплата и экспертиза части поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) также являются отдельным этапом исполнения контракта. Соответственно, по результатам такой частичной приемки, оплаты и экспертизы товара (работы, услуги) необходимо составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении отдельного этапа поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом.

Финансирование расходов на оплату услуг связи

Затраты на приобретение услуг связи включаются в состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственных услуг в рамках государственного задания (пп. «д» п. 20 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640).

В связи с этим расходы на услуги связи могут полностью или частично покрываться за счет средств субсидии, предоставляемой учреждению на выполнение госзадания.

Если затраты на услуги связи финансируются за счет средств субсидии не в полном объеме, то недостающую разницу учреждение покрывает с помощью собственных доходов.

Как правило, неотъемлемой частью договора на оказание услуг телефонной связи является утвержденный лимит бюджетного финансирования, в пределах которого учреждение пользуется услугами связи. Соблюдение такого лимита контролирует учреждение. На сумму превышения лимита учреждение, как правило, заключает дополнительное соглашение к контракту (договору) на услуги связи и оплачивает такие услуги за счет собственных средств.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете расчеты с поставщиками услуг связи отражаются по счету 0 302 21 000 «Расчеты по услугам связи».

Для отражения авансовых платежей по услугам связи используется счет 0 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи».

Основанием для принятия к учету расходов на услуги связи является подписанный сторонами договора акт оказанных услуг.

Пример 1 Бюджетное учреждение заключило договор на оплату услуг связи на 2017 год на общую сумму 36 000 руб. Договором предусмотрена поставка и оплата услуг связи на основании ежемесячно представляемых актов оказанных услуг и выставляемых счетов. За январь 2017 года фактическая сумма оказанных услуг составила 3 000 руб. Услуги оплачены за счет средств субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания. В бухгалтерском учете учреждение отразит следующие бухгалтерские записи: Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Начислены расходы на оплату услуг связи 0700 0000000000 244 4 109 80 221 0700 0000000000 244 4 302 21 730 3 000 Оплачены услуги связи 0700 0000000000 244 4 302 21 830 0700 0000000000 000 4 201 11 610 3 000 Забалансовый счет 18 (КВР 244, подстатья 221 КОСГУ)

Пример 2 Автономное учреждение осуществляет за счет собственных средств оплату сотовой связи своим работникам по 500 руб. в месяц. Согласно договору с оператором услуг связи денежные средства зачисляются авансом в начале месяца на номера сотрудников. По окончании месяца оператор представляет акт оказанных услуг. В начале февраля 2017 года на номера сотрудников было перечислено 10 000 руб. По факту один из сотрудников превысил установленный в учреждении лимит расходов, в акте оказанных услуг сотовой связи за февраль значится сумма 10 170 руб. В результате работник вернул сумму перерасхода в кассу учреждения. В бухгалтерском учете учреждения операции отразятся следующим образом: Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Перечислен аванс за услуги сотовой связи 0700 0000000000 244 2 206 21 000 0700 0000000000 000 2 201 11 000 10 000 Забалансовый счет 18 (КВР 244, подстатья 221 КОСГУ) Отражены расходы на оплату услуг связи на основании представленного акта оказанных услуг 0700 0000000000 244 2 109 80 221 0700 0000000000 244 2 302 21 000 10 170 Зачтен ранее перечисленный аванс за услуги связи 0700 0000000000 244 2 302 21 000 0700 0000000000 244 2 206 21 000 10 000 Произведен окончательный расчет за услуги связи за февраль 0700 0000000000 244 2 302 21 000 0700 0000000000 000 2 201 11 000 170 Забалансовый счет 18 (КВР 244, подстатья 221 КОСГУ) Возвращены работником суммы перерасхода по услугам сотовой связи* 0700 0000000000 130 2 205 30 000 0700 0000000000 130 2 401 10 130 170 0700 0000000000 000 2 201 34 000 0700 0000000000 130 2 205 30 000 * В соответствии с п. 2 Письма Минфина РФ от 18.10.2012 № 02-06-10/4354 возмещение работником расходов учреждения на услуги связи является собственным доходом учреждения.

Налоговый учет

Расходы учреждения, произведенные за счет средств субсидий или лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), не включаются в базу по налогу на прибыль на основании пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ.

В рамках приносящей доход деятельности обоснованные и документально подтвержденные расходы бюджетного или автономного учреждения на услуги связи учитываются при исчислении налога на прибыль в составе прочих расходов согласно пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Кроме того, бюджетные (автономные) учреждения вправе включить в расчет налога на прибыль расходы на услуги связи, произведенные сверх нормативных затрат, покрываемых за счет субсидий на государственное задание, при условии, что данные расходы относятся и к деятельности, приносящей доход, и к уставной бюджетной деятельности, а также соответствуют критериям ст. 252 НК РФ. В этом случае такие расходы подлежат распределению в соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ (письма Минфина РФ от 08.12.2016 № 03-03-06/3/73328, от 30.12.2016 № 03-03-06/3/79616, от 03.11.2016 № 03-03-06/3/64622).

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Обобщив вышеизложенный материал, сформулируем краткие выводы. 1. Расходы на услуги связи отражаются по коду вида расходов 244 и подстатье 221 КОСГУ. У казенных учреждений также может применяться код вида расходов 242 – при отнесении расходов к сфере информационно-коммуникационных технологий. 2. Образовательные учреждения вправе заключать контракты (договоры) на услуги связи с единственным поставщиком в следующих случаях: услуги относятся к сфере деятельности естественных монополий;

сумма закупки не превышает 100 000 руб.;

сумма закупки не превышает 400 000 руб. 3. По договорам (контрактам) об оказании услуг связи учреждения вправе предусматривать авансовые платежи до 100% суммы договора (контракта). 4. Расходы на услуги связи включаются в состав нормативных затрат, учитываемых при расчете субсидии на выполнение государственного задания. Если расходы покрываются за счет субсидии не полностью, то недостающую разницу учреждение оплачивает за счет собственных доходов. 5. Для отражения в бухгалтерском учете расчетов по услугам связи, а также авансовых платежей по ним применяются счета 0 302 21 000, 0 206 21 000. 6. Обоснованные и документально подтвержденные расходы на услуги связи, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, могут быть учтены при исчислении налога на прибыль в составе прочих расходов.

(1) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». (2) Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Источник: «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение»