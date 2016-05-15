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Определяем срок полезного использования основных средств

27.04.17 07:50

Предположим, что компания планирует заниматься новым видом деятельности и для этого будем закупать основные средства, как новые, так и бывшие в эксплуатации. Как правильно определить срок полезного использования по этим ОС?

Общие правила определения СПИ

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации (п. 1 ст. 258 НК РФ; п. 4 ПБУ 6/01). В зависимости от срока полезного использования ОС распределяются по амортизационным группам. Каждая компания самостоятельно определяет срок полезного использования при принятии объекта к учету на дату ввода его в эксплуатацию (письмо Минфина РФ от 22.01.2016 г. № 03-03-06/1/2229).

Срок полезного использования в налоговом учете определяется по амортизационным группам. Амортизационную группу можно определить по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Новый Классификатор

С 1 января 2017 г. действует новый Классификатор основных средств, утвержденный постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 640. Если вашего ОС в Классификации нет, определите амортизационную группу по коду в ОКОФ.

В настоящее время действует новый ОКОФ «ОК 013-2014», принятый Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2018-ст.

Ранее действовал Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 г. № 359.

Обратите внимание, Росстандарт Приказом от 21.04.2016 г. № 458 утвердил переходные ключи между старой и новой редакциями Классификатора.

Если вашего ОС нет и в ОКОФ, то для определения СПИ и амортизационной группы необходимо руководствоваться технической документацией или рекомендациями производителя (письмо Минфина РФ от 22.03.2017 № 03-03-06/1/16322).

Основные средства, бывшие в употреблении

Если вы приобрели ОС, бывшее в употреблении, вы можете из срока полезного использования, определенного по Классификатору, вычесть срок эксплуатации этого ОС продавцом. Этот срок продавец должен указать в передаваемом вам акте о приеме-передаче объекта ОС (например, ОС-1) (п. 7 ст. 258 НК РФ, письмо Минфина РФ от 05.07.2010 № 03-03-06/1/448).

Если срок эксплуатации ОС у продавца равен СПИ по Классификации, определите СПИ самостоятельно исходя из требований техники безопасности (письмо Минфина РФ от 27.06.2016 № 03-03-06/1/37148).

Обратите внимание, если вы приобрели ОС у физического лица — не предпринимателя, то СПИ такого ОС нельзя уменьшить на срок его эксплуатации этим лицом (письма Минфина РФ от 29.03.2013 № 03-03-06/1/10056, от 14.12.2012 № 03-03-06/1/658).

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Источник: "Время бухгалтера"

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