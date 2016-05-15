Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: быстрый справочник

Резервы – это запас, который вы заранее создаете, засчет которого потом списываете текущие расходы.

Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010)

На отпуска и вознаграждения по итогам за год

Как и когда начислять резервы в бухучете?

Резервы на отпуска. Начисляйте ежемесячно в дебет тех же счетов, на которых начисляете зарплату. Когда сотрудник пойдет отдыхать, отпускные и взносы с этих сумм вы спишете за счет резерва.

Проводка Операция Д 20 (08, 23, 26, 44) - К 96-резерв на оплату отпусков Начислен резерв на оплату отпусков Д 96-резерв на оплату отпусков - К 70, 69 Начислены отпускные и страховые взносы за счет резерва

Резерв под снижение стоимости ТМЦ. Начисляйте минимум раз в год - перед составлением годовой отчетности (п. 25 ПБУ 5/01). Проверяете стоимость остатков по дебету счета 10, 41, 43.

Проводка Операция Д 91 - К 14 Создан (доначислен) резерв под снижение стоимости МПЗ СТОРНО Д 91 - К 14 Восстановлен резерв по ранее обесцененным МПЗ при их выбытии или при росте рыночной стоимости

Резервы по сомнительным долгам. Резерв создавайте тогда же, когда проводите инвентаризацию задолженности, но не реже раза в год – перед составлением годовой отчетности (п. 70 Положения N 34н).

Проводка Операция Д 91 - К 63 Создан резерв по сомнительным долгам Д 63 - К 62 (60, 76, 58-3) Безнадежный долг списан за счет резерва Д 63 - К 91 Восстановлен резерв

Резерв по финвложениям. Проверяйте на обесценение минимум раз в год - перед составлением годовой отчетности (п. 38 ПБУ 19/02).

Д 91 - К 59 Создан резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв на гарантийный ремонт. Минимум раз в год. 31 декабря текущего года сделайте отчисления в резерв на следующий год. Расходы в течение года списывайте за счет резерва. Если резерва не хватает, то списывайте затраты в дебет счетов учета расходов.