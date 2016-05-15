Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: быстрый справочник
Что такое резервы?
Резервы – это запас, который вы заранее создаете, засчет которого потом списываете текущие расходы.
Какие резервы создают в каждом учете?
|Вид резерва
|Бухгалтерский учет
|
Налоговый учет
|
На отпуска и вознаграждения по итогам за год
|
Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010)
|
Создают добровольно (ст. 324.1 НК РФ)
|По сомнительным долгам
|Обязателен для всех компаний (п. 70 Положения по бухучету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н)
|Создают добровольно (п. 3 ст. 266 НК РФ)
|На гарантийный ремонт
|Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 3 ПБУ 8/2010)
|Создают добровольно (ст. 267 НК РФ)
|На ремонт основных средств
|Не создается
|Создают добровольно (п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 324 НК РФ)
|Под снижение стоимости ТМЦ
|Обязателен, за исключением тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (п. 25 ПБУ 5/01)
|Не создается
|Под обесценение финансовых вложений
|Обязателен, если компания узнала о том, что стоимость вложений существенно снижается (п. 21, 38 ПБУ 19/02). Те, кто вправе вести упрощенный бухучет, вправе не создавать (п. 19 ПБУ 19/02)
|Не создается
|На НИОКР
|Не создается
|Создают добровольно (ст. 267.2 НК РФ)
Как и когда начислять резервы в бухучете?
Резервы на отпуска. Начисляйте ежемесячно в дебет тех же счетов, на которых начисляете зарплату. Когда сотрудник пойдет отдыхать, отпускные и взносы с этих сумм вы спишете за счет резерва.
|Проводка
|Операция
|
Д 20 (08, 23, 26, 44) - К 96-резерв на оплату отпусков
|
Начислен резерв на оплату отпусков
|
Д 96-резерв на оплату отпусков - К 70, 69
|
Начислены отпускные и страховые взносы за счет резерва
Резерв под снижение стоимости ТМЦ. Начисляйте минимум раз в год - перед составлением годовой отчетности (п. 25 ПБУ 5/01). Проверяете стоимость остатков по дебету счета 10, 41, 43.
|Проводка
|Операция
|
Д 91 - К 14
|
Создан (доначислен) резерв под снижение стоимости МПЗ
|
СТОРНО Д 91 - К 14
|
Восстановлен резерв по ранее обесцененным МПЗ при их выбытии или при росте рыночной стоимости
Резервы по сомнительным долгам. Резерв создавайте тогда же, когда проводите инвентаризацию задолженности, но не реже раза в год – перед составлением годовой отчетности (п. 70 Положения N 34н).
|Проводка
|Операция
|
Д 91 - К 63
|
Создан резерв по сомнительным долгам
|
Д 63 - К 62 (60, 76, 58-3)
|
Безнадежный долг списан за счет резерва
|
Д 63 - К 91
|
Восстановлен резерв
Резерв по финвложениям. Проверяйте на обесценение минимум раз в год - перед составлением годовой отчетности (п. 38 ПБУ 19/02).
|
Д 91 - К 59
|
Создан резерв под обесценение финансовых вложений
Резерв на гарантийный ремонт. Минимум раз в год. 31 декабря текущего года сделайте отчисления в резерв на следующий год. Расходы в течение года списывайте за счет резерва. Если резерва не хватает, то списывайте затраты в дебет счетов учета расходов.
|
Проводка
|
Операция
|
Д 20 (44) - К 96
|
Начислен резерв на гарантийный ремонт
|
Д 96 - К 10 (60, 69, 70)
|
Затраты на гарантийный ремонт списаны за счет резерва
|
Д 20 (44) - К 10 (60, 69, 70)
|
Отражены затраты на гарантийный ремонт в сумме, превышающей резерв
Как показывать резервы в бухгалтерской отчетности?
|
Вид резерва
|
Как показать в отчетности
|
В балансе
|
В отчете о финансовых результатах
|
На отпуска и вознаграждения по итогам за год
|
По строке 1540 "Оценочные обязательства"
|
По строке 2120, 2210, 2220 или 2350 в зависимости от того, на каком счете начислен резерв
|
По сомнительным долгам
|
По строке 1230 или 1240 за минусом резерва
|
По строке 2350 "Прочие расходы"
|
На гарантийный ремонт
|
По строке 1540 "Оценочные обязательства"
|
Под снижение стоимости ТМЦ
|
По строке 1210 "Запасы" за минусом резерва (п. 25, 35 ПБУ 4/99)
|
Под обесценение финансовых вложений
|
По строке 1170 (по долгосрочным вложениям) или 1240 (по краткосрочным) за минусом резерва