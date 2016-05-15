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Авансовые платежи по транспортному налогу-2017: расчет и уплата

27.04.17 13:30

В суматохе отчетной кампании из головы могут вылететь авансовые платежи по транспортному налогу. А ведь в большинстве компанией есть зарегистрированные транспортные средства, а многие субъекты РФ ввели уплату авансов. Срок уплаты в разных регионах за первый квартал - от 30 апреля до десятых чисел мая. «Клерк» напоминает, кто платит, как рассчитывает и в какой срок уплачивает авансовые платежи по транспортному налогу.

Кто должен платить авансовые платежи по транспортному налогу

Транспортный налог является региональным налогом.  Согласно ст.356 НК РФ законодательные органы субъектов РФ определяют:

  • налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ;
  • порядок и сроки уплаты налога;
  • налоговые льготы и основания их использования.

Налогоплательщиками признаются лица, на которые зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст.358 НК РФ.

Если законом субъекта установлена обязанность внесения авансовых платежей по транспортному налогу, то соответственно организация – налогоплательщик должна самостоятельно исчислить и уплатить данный авансовый платеж.

Срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу

Срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу в разных субъектах РФ различается. Обычно отчетным периодом признаются кварталы, и лишь в шести регионах налог уплачивают только раз в год.

В некоторых регионах срок уплаты за I квартал выпадает на 30 апреля, но так как в этом году 30 апреля – это выходной день, то срок переносится на первый рабочий день в мае – 2 мая. В некоторых других регионах срок уплаты приходится на 5 мая, на 10 мая. 

Например, Законом Краснодарского края от 26.11.2003 г.№639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края» установлено, что организации – налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу не позднее пятого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом текущего налогового периода. Соответственно, за I квартал в Краснодарском крае организации – налогоплательщики должны произвести уплату авансового платежа не позднее 5 мая.

В Москве, в соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2008 г. №33 «О транспортном налоге» авансовые платежи по транспортному налогу не уплачиваются.

Уточнить сроки уплаты авансов по налогу можно в своей налоговой инспекции.

Как рассчитать авансовый платеж по транспортному налогу

Организации – налогоплательщики исчисляют суммы авансовых платежей по транспортному налогу по истечении I,II,III квартала в размере ¼ произведения налоговой базы и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента.

Если в отчетном периоде была постановка или снятие транспортного средства с регистрации, то авансовые платежи исчисляются с учетом коэффициента владения, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в отчетном периоде.

Авансовый платеж по транспортному налогу рассчитывается по формуле:

Квартальный

авансовый

платеж

=

1/4

*

Налоговая

база

*

Налоговая

ставка

*

Коэффициент

повышающий

*

Коэффициент владения

Если регистрация транспортного средства произошла до 15 числа соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства с регистрации произошло после 15 числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации транспортного средства.

Если регистрация транспортного средства произошла после 15 числа соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации произошло до 15 числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации транспортного средства не учитывается при определении коэффициента владения.

Информация по повышающему  коэффициенту содержится в п.2 ст.362 НК РФ.

Налоговой базой по транспортному налогу для автомобилей является мощность двигателя в лошадиных силах, которая указана в паспорте транспортного средства.

Узнать ставки транспортного налога, установленные законом субъекта РФ можно на сайте ФНС с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Куда уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу

Уплата авансовых платежей по транспортному налогу производится в бюджет по месту нахождения транспортного средства.

На какой КБК перечислять авансовый платеж по транспортному налогу

Авансовый платеж по транспортному налогу уплачивается по КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

Стань экспертом
Любовь Шейко

Специально для Клерк.Ру

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