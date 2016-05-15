Авансовые платежи по транспортному налогу-2017: расчет и уплата

В суматохе отчетной кампании из головы могут вылететь авансовые платежи по транспортному налогу. А ведь в большинстве компанией есть зарегистрированные транспортные средства, а многие субъекты РФ ввели уплату авансов. Срок уплаты в разных регионах за первый квартал - от 30 апреля до десятых чисел мая. «Клерк» напоминает, кто платит, как рассчитывает и в какой срок уплачивает авансовые платежи по транспортному налогу.

Если законом субъекта установлена обязанность внесения авансовых платежей по транспортному налогу, то соответственно организация – налогоплательщик должна самостоятельно исчислить и уплатить данный авансовый платеж.

Налогоплательщиками признаются лица, на которые зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст.358 НК РФ.

Срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу

Срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу в разных субъектах РФ различается. Обычно отчетным периодом признаются кварталы, и лишь в шести регионах налог уплачивают только раз в год.

В некоторых регионах срок уплаты за I квартал выпадает на 30 апреля, но так как в этом году 30 апреля – это выходной день, то срок переносится на первый рабочий день в мае – 2 мая. В некоторых других регионах срок уплаты приходится на 5 мая, на 10 мая.

Например, Законом Краснодарского края от 26.11.2003 г.№639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края» установлено, что организации – налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу не позднее пятого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом текущего налогового периода. Соответственно, за I квартал в Краснодарском крае организации – налогоплательщики должны произвести уплату авансового платежа не позднее 5 мая.

В Москве, в соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2008 г. №33 «О транспортном налоге» авансовые платежи по транспортному налогу не уплачиваются.

Уточнить сроки уплаты авансов по налогу можно в своей налоговой инспекции.