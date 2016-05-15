НДФЛ по иностранным работникам – 2017: разбор сложностей

Для иностранных работников в России установлены специальные налоговые ставки. На практике у бухгалтеров возникают трудности с определением статуса иностранного работника, расчетом НДФЛ и сбором правильных документов.

Как определить статус налогоплательщика Чтобы определить статус налогоплательщика надо установить время пребывания сотрудника на территории России. Для этого запросите документы, в которых фиксируется дата пересечения им границы или подтверждается период, в течение которого он пробыл в России. Налоговым резидентом считается сотрудник, который в течение 12 месяцев, следующих подряд, фактически находится на территории России 183 календарных дня и более. Период пребывания в стране отсчитывайте начиная со дня прибытия (въезда) сотрудника в Россию. Дни отъезда и возвращения также включите в количество дней пребывания в стране. Такой порядок расчета подтверждают контролирующие ведомства (письма Минфина России от 7 октября 2010 г. № 03-04-06/6-245, ФНС России от 24 апреля 2015 г. № ОА-3-17/1702). Поскольку в течение года налоговый статус сотрудника может измениться, контролировать фактическую продолжительность его пребывания в России нужно по состоянию на дату получения дохода (ст. 223 НК РФ). Если в течение календарного года (например, за январь–июль) продолжительность пребывания сотрудника в России достигла 183 дней, то до конца года его налоговый статус уже не изменится. Обратите внимание, что период нахождения сотрудника в России не прерывается на периоды его выезда за границу: для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения;

для исполнения трудовых или других обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Какие документы надо проверить бухгалтеру Перечень документов, по которым можно установить, сколько дней сотрудник находился в России, законодательно не определен. Поэтому это могут быть любые документы, подтверждающие факт нахождения сотрудника в стране. Так, даты въезда в Россию и выезда из нее можно установить по отметкам российской пограничной службы: в загранпаспорте;

в дипломатическом паспорте;

в служебном паспорте;

в паспорте моряка (удостоверении личности моряка);

в миграционной карте;

в проездном документе беженца и т. д. Отметки, сделанные в документах пограничными службами иностранных государств (в т. ч. государств – участников Таможенного союза), при определении налогового статуса учитывать не нужно: они не могут подтверждать продолжительность пребывания на территории России (письмо Минфина России от 26 апреля 2012 г. № 03-04-05/6-557). К примеру, на работу устроился сотрудник, а отметка в паспорте отсутствует, то в качестве доказательства пребывания в России могут приниматься другие документы. Например, квитанции о проживании в гостинице, документы с отметкой о регистрации по местожительству. Для работающих сотрудников доказательством пребывания в России могут быть табели учета рабочего времени или справки с места работы, выданные на основании данных табелей (письма Минфина России от 27 июня 2012 г. № 03-04-05/6-782, ФНС России от 6 сентября 2016 г. № ОА-3-17/4086). Кроме того по поводу отметок о регистрации по месту жительства финансисты и налоговики пришли к различным мнениям. Так инспекторы считают, что документы с отметками о регистрации по местожительству (месту пребывания) можно принимать и засчитывать как время нахождения на территории России (письмо ФНС России от 6 сентября 2016 г. № ОА-3-17/4086), а финансисты пришли к другому выводу, что документы с отметкой о регистрации сами по себе не могут подтвердить, сколько времени сотрудник находился в России (письмо Минфин России от 27 июня 2012 г. № 03-04-05/6-782). Чтобы избежать разногласий с проверяющими, дополнительно попросите у сотрудника другие документы, которые могут подтвердить время его пребывания в России. Если сотрудник по каким-то причинам не представит документы, подтверждающие срок его пребывания в России, то можно удержать с его доходов налог по ставкам, установленным для нерезидентов. Вопрос от бухгалтера: «В связи с окончанием срока действия разрешения на пребывание в России он увольняется и выезжает из страны. В следующем году он вновь въезжает в Россию и устраивается на работу. Прерывается ли 12-месячный период для определения налогового статуса иностранца?». Ответ: Нет, не прерывается. Законодательством установлен единый порядок определения налогового статуса плательщиков НДФЛ. Использование именно 12-месячного периода для определения налогового статуса плательщика НДФЛ обязательно. Такое правило действует независимо от наличия (расторжения, повторного заключения) трудового договора с сотрудником или от причин, по которым сотрудник покидал территорию России. Вопрос от бухгалтера: «Нужно ли при определении статуса сотрудника (резидент или нерезидент) учитывать дни его нахождения в загранкомандировках и отпусках за рубежом?». Ответ: Нет, не нужно. Выезжая за границу по служебным (личным) обстоятельствам, сотрудник покидает территорию России. А при определении статуса налогового резидента нужно учитывать только дни фактического пребывания в России. Ситуация из практики: как определить налоговый статус сотрудника, которого направляли в загранкомандировку. К примеру, работа гражданина Латвии А.С. Павлова связана с командировками. В течение года (365 дней) его три раза направляли в загранкомандировки сроком на 100, 20 и 40 дней (исключая день выезда из России и возвращения в Россию). Всего продолжительность служебных загранкомандировок составила 160 дней. Кроме того, сотрудник выезжал в отпуск за границу на 24 дня (исключая день выезда из России и возвращения в Россию). В общей сложности за последние 12 месяцев Кондратьев провел за границей – 184 дня (160 дн. + 24 дн.), на территории России – 181 день (365 дн. – 184 дн.), то есть менее 183 дней. Такого сотрудника нельзя признать налоговым резидентом России. Поэтому в отчетном году с его доходов надо удерживать НДФЛ по ставке 30 процентов.

Какие ставки НДФЛ применять для иностранных граждан Налоговая ставка зависит от того является ли иностранный работник налоговым резидентом РФ или нет. Основная налоговая ставка для доходов, получаемых налоговыми резидентами РФ от источников на территории РФ и за ее пределами, равна 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). Эта же ставка распространяется и на доходы получаемые некоторыми нерезидентами (п. 3 ст. 224 НК РФ). Какие ставки надо применять к иностранным гражданам, приведены в таблице: Налоговый статус иностранного сотрудника Ставка НДФЛ Налоговый резидент 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ) Налоговый нерезидент 30 % (п. 3 ст. 224 НК РФ) Исключения (независимо от налогового статуса): высококвалифицированные иностранные специалисты;

беженцы или иностранные граждане, получившие временное убежище в РФ. 13 % (п. 3 ст. 224 НК РФ) Исключение составляют случаи, предусмотренные международными договорами об избежании двойного налогообложения (ст. 7 НК РФ). Например, с доходов от использования авторских прав, полученных гражданами Украины, удержите НДФЛ по ставке 10 процентов (ст. 12 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины от 8 февраля 1995 г.). При этом получатель доходов должен представить документы, подтверждающие его постоянное местопребывание в Украине (статус налогового резидента) (письмо ФНС России от 17 апреля 2006 г. № 04-1-04/215). Кроме того, рассчитывая НДФЛ с оплаты труда иностранных работников важно учитывать, что стандартные налоговые вычеты применяются только в отношении доходов налоговых резидентов. То есть, если работник не является налоговым резидентом, то указанные вычеты ему не положены.

НДФЛ по иностранцам, работающим по патентам Работодатели могут принимать на работу безвизовых иностранцев достигших возраста 18 лет, при наличии у них патента (п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). Чтобы получить патент и работать по нему, в течение 12 месяцев иностранцу нужно ежемесячно уплачивать фиксированные авансовые платежи по НДФЛ (п. 2 ст. 227.1 НК РФ). Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в территориальные органы ФМС не требуется. В ином случае срок действия патента прекращается со следующего в котором уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Размер фиксированных авансовых платежей составляет 1200 рублей в месяц (п. 2 ст. 227.1 НК РФ). Размер платежей подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на очередной финансовый год. На 2017 год коэффициент-дефлятор установлен в размере 1,623 (приказ Минэкономразвития России от 03 ноября 2016 № 698), поэтому в 2017 году применяйте авансовый платеж в сумме 1947,6 руб. (1200 руб. х 1,623). В практике встречаются случаи, когда уплата НДФЛ в виде авансовых платежей для получения (продления) патента производится в разных налоговых периодах, в таких случаях применяйте коэффициенты-дефляторы, установленные на дату совершения платежа (письмо Минфина РФ от 02 февраля 2016 г. № 03-04-06/4981). К примеру, иностранному гражданину в 2016 году авансовые платежи по НДФЛ уплачены с применение коэффициента дефлятора, установленные на 2016 год, действия патента истекает в 2017 году. В таком случае пересчитывать сумму авансовых платежей по НДФЛ с учетом коэффициента – дефлятора, установленного на 2017 год не нужно. Для зачета авансов по НДФЛ работнику нужно написать заявление. Утвержденной или рекомендуемой формы такого заявления нет. Работник пишет его в произвольной форме. К заявлению сотрудник прикладывает копию документа об уплате аванса по НДФЛ. Пока работник не представит заявление, бухгалтер не может зачесть уплаченный аванс по НДФЛ уплаченный аванс нельзя. Примерный образец заявления приведен ниже. Для зачета аванса по НДФЛ нужно иметь не только заявление работника. Организация должна получить от своей налоговой инспекции специальное уведомление. Для этого нужно направить в налоговую инспекцию заявление. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к письму ФНС России от 19 февраля 2015 г. № БС-4-11/2622. В заявлении работодатель может указать одного работника или приложить к заявлению список работников. Такое заявление можно подавать один раз в течении налогового периода, то есть в течении года. Инспекция обязана выдать компании уведомление в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от нее заявления (абз. 4 п. 6 ст. 227.1 и п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Обратите внимание, если на последний день месяца, за который работнику выплачивается доход, компания не получила уведомления от налоговой инспекции, удержите и перечислите всю сумму НДФЛ с заработка работника.

НДФЛ с доходов граждан Евразийского союза К членам Евразийского союза нужно относить работников из следующих республик: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Киргизская Республика (Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.). Доходы, полученные за работу в Российской Федерации, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами указанных республик облагайте по налоговой ставке 13 процентов, начиная с первого дня их работы (ст. 72 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.). При трудоустройстве на работу из указанных республик не означает, что эти граждане автоматически признаются налоговыми резидентами РФ. То есть работник должен быть не просто гражданином государства - члена ЕАЭС, а налоговым резидентом этого государства-члена (лицом с постоянным местопребыванием), в этом случае применяйте ставку 13% (письме Минфина России от 21 марта 2017 г. № 03-04-05/16283). Что касается стандартных налоговых вычетов, то граждане государств - членов договора смогут их получать только после того как станут налоговыми резидентами Российской Федерации (письмо Минфина от 9 апреля 2015 г. № 03-04-06/20223). Пример. Гражданин Республики Казахстан А. С. Спирин приехал в Россию 1 марта 2017 года, сразу же устроился на работу в организацию. Его доходы начиная с 1 марта 2017 г. облагаются по ставке 13%. При этом он не имеет право на получение налоговых вычетов, поскольку не является налоговым резидентом России. У А.С. Спирина есть ребенок. С 25 апреля (при условии, что работник не будет выезжать за пределы России) А.С. Спирин становится налоговым резидентом РФ. Таким образом, начиная с апреля, А.С. Спирин имеет право на получение стандартного налогового вычета на ребенка в размере 1,4 тыс. руб. ежемесячно.