Как правильно исправлять ошибки в бухучете

Российское законодательство в сфере бухгалтерского и налогового учета содержит нормы, которые трактуются неоднозначно. Из-за этого даже опытный бухгалтер рискует неправильно их применить на практике. А цена бухгалтерской ошибки может дорого обойтись налогоплательщику. В статье мы расскажем не о том, как избежать ошибок, а как грамотно и безопасно их исправить.

Чем ошибки отличаются от неточностей Первое, что необходимо знать - это то, что порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности организаций регулируется ПБУ № 22/2010, утвержденным приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. №63н. Согласно п. 2 ПБУ № 22/2010 под ошибкой понимается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете организации. А вот неточности или пропуски фактов хозяйственной деятельности в бухучете, которые выявлены после поступления новой информации, не доступной для организации на момент, когда она должна была отразить такие факты, не являются ошибками, а значит и исправлять их не нужно. Здесь сразу хотелось бы отметить, что многие специалисты под данную норму подводят ситуацию, когда документы на приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги от контрагентов поступают с опозданием (отчетный период, которым они датированы, истек). Считая, что в данном случае поступила новая информация, которая не была доступна на момент отражения (неотражения) фактов хозяйственной деятельности, организация отражает в периоде получения запоздавших документов, сведения, которые, между прочим, относятся к прошлому отчетному периоду. Получается, иногда к исправлению ошибки такую операцию не приравнивают и ПБУ № 22/2010 не применяют. Однако такая позиция спорная: неправомерное неотражение расходов в бухгалтерском учете является бухгалтерской ошибкой и исправлять её необходимо в соответствии с порядком установленным ПБУ № 22/2010.

От чего зависит порядок исправления ошибок Порядок исправления ошибок в бухучете не зависимо от причин их обусловивших (неправильное применение законодательства, учетной политики организации, неточности в вычислениях, недобросовестные действия должностных лиц и т.п.) зависит от следующих факторов: период когда была допущена ошибка;

время обнаружения ошибки;

существенность ошибки.

Ошибка отчетного года, выявленная до его окончания Ошибка отчетного года, выявленная до его окончания, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в месяце её обнаружения (п. 5 ПБУ № 22/2010). Пример 1 В ноябре 2016 года организация обнаружила, что не отразила в бухгалтерском учете выручку за отгруженные в октябре 2016 года товары в сумме 118 000 руб. (в т. ч. НДС 18 000 руб.). В бухгалтерском учете в ноябре будут сделаны следующие записи: Дебет 62 Кредит 90/1 – 118 000 руб. – отражена выручка за реализованные товары в октябре 2016 года; Дебет 90/3 Кредит 68/НДС – 18 000 руб. – начислен НДС, причитающийся в бюджет. Срок предоставления декларации по НДС 25.01.2017, поэтому уточненной декларации сдавать не нужно. Пример 2 В сентябре 2016 года на расчетный счет организации поступила сумма 590 000 руб. (в т.ч. НДС 90 000 руб.), которая была отражена как аванс полученный от покупателя, в связи с чем были сделаны следующие бухгалтерские проводки: Дебет 51 Кредит 62 – 118 000 руб. – поступил авансовый платеж от покупателя; Дебет 76/АВ Кредит 68/НДС – 18 000 руб. – начислен НДС. В ноябре 2016 года выяснилось, что указанная сумма является возвратом обеспечительного платежа по договору аренды торгового склада, а не авансом от покупателя, поэтому в целях исправления выявленной ошибки в бухгалтерском учете в ноябре месяце были сделаны следующие бухгалтерские записи: СТОРНО Дебет 51 Кредит 62 – 118 000 руб. – сторнирован авансовый платеж от покупателя; СТОРНО Дебет 76/АВ Кредит 68/НДС – 18 000 руб. – сторнирован ошибочно начисленный НДС; Дебет 51 Кредит 76 – 118 000 руб. – отражен возврат обеспечительного платежа по договору аренды торгового склада. Из приведенных примеров видно, что ошибки отчетного года исправляются следующим образом: а) в случае неотражения на счетах учета фактов хозяйственной деятельности делаются соответствующие проводки в месяце обнаружения; б) в случае неправильного отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности сторнируются ошибочные записи на счетах бухгалтерского учета и делаются правильные проводки в месяце обнаружения.