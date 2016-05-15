За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.

2 мая заканчивается срок, в течение которого компании должны предоставить в Росстат сведения о затратах на производство и продажу продукции. Организациям, которые не успеют подать необходимую информацию в срок, грозит штраф в размере до 70 тысяч рублей.

Кто сдает отчет

Большая часть компаний сдать отчет должны. Форму № 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)» должны предоставить все коммерческие предприятия, а также некоммерческие организации, которые осуществляют производство товаров и услуг для продажи на сторону. Однако есть и исключения. Так, не обязаны предоставлять сведения:

субъекты малого предпринимательства;

бюджетные организации;

банки;

страховые компании;

прочие финансово-кредитные организации.

Следует учитывать, что от обязанности по подаче формы №5-3 не освобождены организации-банкроты – они могут не предоставлять сведения только тогда, когда запись о ликвидации внесена в единый государственный реестр юридических лиц.

Узнайте, какие формы отчетности сдает ваша компания, на сайте Росстата в специальном сервисе. Лучше делать скриншоты страницы с выданным результатом (кнопка PrintScreen на клавиатуре, потом "Вставить" в Word или Paint). На всякий случай. Так советует и сам Росстат в письме от 17 февраля 2017 г. № 04-04-4/29-СМИ.

Куда и как сдавать

Сведения предоставляются в территориальный орган Росстата по месту нахождения предприятия. Также они могут быть предоставлены и по месту ведения фактической деятельности. Сведения должны охватывать всю организацию в целом, то есть все филиалы и структурные подразделения.

Информацию можно подать разными способами:

лично (руководителем организации или представителем по доверенности);

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении;

через телекоммуникационные каналы связи;

в электронном виде с помощью системы Web-сбора.

Сроки представления в 2017 году

Форма является ежеквартальной и должна быть предоставлена на позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Подается она нарастающим итогом с начала года (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев).

Однако если последний день сдачи формы выпадает на нерабочий день (выходной или праздничный), то крайний срок переносится на следующий за ним рабочий день. Таким образом, в этом году компании должны отправить информацию в Росстат не позднее 2 мая.

Разделы формы № 5-3

Бланк, который можно найти на сайте Росстата или в любой информационно-правовой системе, состоит из двух разделов:

общие экономические показатели;

сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии, услугах по передаче и затратах на их производство и передачу.

Первый раздел заполняется на основании данных бухгалтерского учета. Для заполнения второго раздела необходимо использовать инструкции по раздельному учету расходов, связанных с производством и услугами по передаче энергии. Показатели обоих разделов отражаются в тыс. рублей.

Что будет, если не отчитаться

Если организация не будет подавать форму №5-3 или подаст ее с нарушением сроков, то ей грозит административная ответственность. Статья 13.19 КоАП РФ устанавливает санкции за непредоставление первичных статистических данных. Штраф для юридических лиц может быть назначен в размере от 20 до 70 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 100 до 150 тысяч. Аналогичное наказание предусмотрено и за предоставление недостоверных сведений.

Судебная практика показывает, что нарушение может быть признано малозначительным, если пропуск срока составил несколько рабочих дней (праздничные и выходные дни судьи в учет не берут). Конечно, лучше не рисковать и подать форму вовремя, однако если все же дело дошло до обжалования штрафа, то упор стоит делать на малозначительность деяния и смягчающие обстоятельства, которые могут зависеть от конкретной ситуации.