10 подводных камней в работе с основными средствами

Камень первый По ст. 288 ГК РФ жилые помещения могут быть использованы исключительно для проживания граждан. Предположим, что компания сдаёт свои квартиры в аренду. Можно ли амортизировать эти квартиры в налоговом учёте? Напомним, что в п. 2 ст. 256 НК РФ перечислено имущество, не подлежащее амортизации. И жилые помещения, принадлежащие коммерческой организации, там не указаны. С амортизацией квартир, переданных в аренду, особых проблем не будет. В письмах Минфина России от 07.12.09 № 03-03-06/2/231 и УФНС России по г. Москве от 12.03.12 № 16-15/020628@ было сказано, что если квартира соответствует критериям амортизируемого имущества, прописанным в ст. 256 НК РФ, и предоставляется для проживания граждан на платной основе, то по такому объекту начислять налоговую амортизацию можно. Есть важная деталь. В письме Минфина России от 07.12.09 № 03-03-06/2/231 указано, что налогоплательщик имеет право начислять амортизацию по таким помещениям не ранее, чем станет использовать их для извлечения дохода (это нужно подтвердить правильно составленным договором аренды). И амортизация может начисляться только начиная с даты аренды исходя из первоначальной стоимости объекта без учёта срока нахождения данной квартиры у организации.

Камень второй Фирма приобретает квартиру для проживания командированных сотрудников. Можно ли амортизировать эту квартиру в налоговом учёте? Чиновники в письме Минфина России от 24.11.14 № 03-03-06/2/59534 полагают, что служебная квартира не является основным средством, и не относится к амортизируемому имуществу, используемому для извлечения дохода. Следовательно, амортизационные отчисления по ней для целей налогообложения прибыли не учитываются. Однако финансисты полагают, что служебная квартира, используемая для проживания работников, направленных в командировку, может быть отнесена к ОПХ. Поэтому расходы можно учесть исходя из положений ст. 275.1 НК РФ. Во-первых, объекты жилищного фонда можно амортизировать исходя из Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.07.09 по делу № А33-14312/2006. Во-вторых, для целей гл. 25 НК РФ к ОПХ относятся подсобное хозяйство, объекты жилищно-коммунального хозяйства, и иные аналогичные хозяйства, производства и службы, реализующие товары, работы, услуги как своим работникам, так и сторонним лицам. Если же фирма приобрела квартиру, чтобы в ней жили только её командированные работники, то сторонних лиц там явно не будет, и, значит, ст. 275.1 НК РФ применить нельзя.

Камень третий В п. 17 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», в настоящее время исключений для объектов жилищного фонда нет, поэтому если квартира прямо используется в хозяйственной деятельности фирмы или в качестве гостиницы, или в качестве имущества, сдаваемого в аренду, то она должна быть признана для целей бухгалтерского учёта амортизируемым объектом. При условии, конечно, что квартира удовлетворяет условиям, установленным в п. 4 ПБУ 6/01, и принимается к учёту в качестве основного средства согласно п. 5 ПБУ 6/01. При этом начислять амортизацию по такой квартире можно только после заключения договора аренды. Дело в том, что в п. 17 ПБУ 6/01 особо оговорено, что «по объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке». Из этого следует, что по всем остальным объектам жилищного фонда амортизация начисляться не должна, иначе данное требование просто не имеет смысла. Но это означает, что квартира превращается в основное средство только в тот момент, когда она начинает использоваться как объект для аренды или в качестве гостиницы. И ровно в этот момент по квартире определяются её первоначальная стоимость и срок службы как данные, необходимые для правильного исчисления амортизации.

Камень четвертый Можно ли включать стоимость снесённых объектов в первоначальную стоимость построенного на их месте нового здания в налоговом учёте? В письме Минфина России от 10.09.12 № 03-03-06/1/475 финансисты решили, что рассматриваемые затраты — и остаточная стоимость, и затраты на ликвидацию - в первоначальную стоимость нового объекта не включаются. В Постановлении АС Поволжского округа от 29.06.15 № Ф06-24788/2015 судьи тоже не увидели причин для увеличения первоначальной стоимости новых объектов на сумму затрат по демонтажу старых основных средств. Но в письме Минфина России от 15.12.16 № 03-03-06/1/75343 чиновники изменили свою точку зрения. С одной стороны, на основании пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ остаточная стоимость ликвидированного основного средства единовременно учитывается в составе внереализационных расходов, и затраты на его ликвидацию можно учесть там же. С другой стороны, согласно п. 4.73 Методики определения стоимости строительной продукции в РФ, утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1, стоимость сносимых строений и затраты на их снос нормами строительного законодательства включаются в стоимость объекта недвижимости, строящегося на высвобождающейся территории. Таким образом, если ликвидация объектов не связана с новым строительством, то их остаточная стоимость включается в состав внереализационных расходов. А если такая ликвидация связана с новым строительством, то их остаточная стоимость включается в состав строящегося объекта.

Камень пятый В ситуации с арендной платой за земельный участок, на котором ведётся строительство, ситуация, скорее, обратная. В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываются, в частности, арендные платежи за арендуемое имущество, в том числе земельные участки. Однако в письме Минфина России от 04.08.16 № 03-03-06/1/45885 финансисты указали, что эту сумму нужно включить в первоначальную стоимость построенного объекта. Они решили, что расходы в виде указанной арендной платы, производимые до начала строительства, а также во время строительства, подлежат включению в первоначальную стоимость основного средства. При этом для целей налогового учёта расходы по арендной плате за земельный участок в части, используемой под строительство, формируют первоначальную стоимость основного средства до момента его ввода в эксплуатацию пропорционально доле занимаемой площади участка. В поддержку точки зрения Минфина России есть Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.11.13 по делу № А27-21660/2012. Однако в Постановлении АС Северо-Западного округа от 07.04.15 по делу № А26-2091/2014 судьи решили, что в рассматриваемой ситуации арендную плату за землю можно списывать единовременно. В Постановлениях ФАС Поволжского округа от 13.02.12 по делу № А65-6367/2011 и ФАС Северо-Кавказского округа от 13.08.09 по делу № А32-14580/2008-3/208 судьи прямо заявили, что арендные платежи за земельный участок не должны участвовать в первоначальной стоимости построенного на нём объекта. Так что налогоплательщику придётся самому выбирать, на какую сторону становиться.

Камень шестой Остаётся неопределённой ситуация с включением в первоначальную стоимость основных средств таможенных пошлин. Так, например, в письме ФНС России от 22.04.14 № ГД-4-3/7660@ налоговики указывают, что таможенные пошлины, уплаченные при ввозе основного средства из-за рубежа, должны включаться в его первоначальную стоимость. Чиновники ссылаются на п. 7 и п. 8 ПБУ 6/01, по которым основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости, которой признаётся сумма фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов, (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). При этом фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются, в частности, таможенные пошлины и таможенные сборы. При этом наличие пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ, где сказано, что таможенные пошлины и сборы могут быть учтены единовременно в составе прочих расходов, предусмотрено для иных случаев. Судьи не имеют единой позиции: есть две точки зрения. Первая состоит в том, что налогоплательщики имеют право выбора — или включить таможенные пошлины в первоначальную стоимость объекта, или сразу учесть их в составе налоговых расходов — см., например, Постановление ФАС Московского округа от 09.08.11 № КА-А40/8328-11 по делу № А40-61747/10-76-239. Вторая — в том, что включать таможенные пошлины в первоначальную стоимость в такой ситуации в принципе нельзя. В ст. 257 НК РФ нет прямого требования, чтобы таможенная пошлина учитывалась в составе первоначальной стоимости приобретённого имущества. При этом в ст.264 НК РФ прямо сказано, что к прочим расходам относятся уплаченные таможенные пошлины. Об этом было сказано в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 26.12.13 № Ф03-6587/2013 по делу № А51-27345/2012.

Камень седьмой Предположим, что компания получила в качестве отступного основное средство. И пока она решает, что с ним сделать, несёт затраты на его хранение и содержание. Как с ними поступить? Об этом было рассказано в письме Минфина России от 18.02.16 № 03-03-06/2/8975. При реализации имущества, указанного в ст. 268 НК РФ, налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций, в том числе на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности, на расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. Таким образом, сумма расходов по содержанию полученного в качестве отступного имущества может быть учтена в момент его реализации. Если имущество, полученное в качестве отступного, будет включено в состав собственных основных средств, то затраты на хранение учитываются в составе материальных расходов. Об этом сказано в письме ФНС России от 19.01.15 № ГД-4-3/451@. Там же говорится, что расходы, связанные с содержанием имущества, полученного по договору отступного, не учитываются до принятия решения о реализации этого имущества или о его переводе в состав основных средств.

Камень восьмой Как можно быстро самортизировать основное средство? «Прогнать» его через ряд независимых фирм. Это вытекает из письма Минфина России от 15.08.16 № 03-03-06/1/47688. Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчётного или налогового периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов, (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к 3 — 7 амортизационным группам), первоначальной стоимости основных средств, (за исключением основных средств, полученных безвозмездно). При этом в гл. 25 НК РФ нет положений, устанавливающих запрет на применение амортизационной премии в отношении приобретённых основных средств, применительно к которым предыдущий собственник уже воспользовался правом на амортизационную премию. Согласно п. 3 ст. 272 НК РФ, при применении метода начисления амортизационная премия учитывается в составе косвенных расходов в месяце, в котором налогоплательщик начал амортизировать основное средство. В п. 9 ст. 258 НК РФ указано, что если основное средство, в отношении которого была применена амортизационная премия, реализуется в течение пяти лет с момента введения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с продавцом, то сумму единовременно признанного расхода нужно включить в состав внереализационных доходов. Варианты взаимозависимости перечислены в п. 2 ст. 105.1 НК РФ. Список ограничен, и расширить его в конкретной ситуации может только решение суда.

Камень девятый Согласно п. 4 ст. 322 НК РФ, при переходе с нелинейного метода на линейный налогоплательщик, в соответствии со ст. 257 НК РФ, определяет остаточную стоимость объектов амортизируемого имущества на 1-е число налогового периода, с начала которого учётной политикой установлено применение линейного метода начисления амортизации. Норма амортизации для каждого объекта амортизируемого имущества определяется в соответствии с п. 2 ст. 259 НК РФ. Там приведена формула нормы амортизации: К = 1/n х 100%, где K - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта амортизируемого имущества, n - срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах. Как считать показатель n при указанном переходе? В письме Минфина России от 21.07.14 № 03-03-РЗ/35549 финансисты решили, что показатель n нужно определять исходя из оставшегося срока полезного использования объекта, определённого на 1-е число налогового периода, с начала которого начнётся применение линейного метода начисления амортизации. Это мнение позволяет рассчитать норму амортизации исходя из фактически оставшегося срока эксплуатации объекта. Напомним, что в случае проведения модернизации или реконструкции основного средства финансисты запрещают менять норму амортизации или разрешают её пересчитать только исходя из максимально возможного срока эксплуатации объекта в рамках амортизационной группы, установленной в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. (См., например, письма Минфина России от 11.02.14 № 03-03-06/1/5446, от 03.10.13 № 03-03-06/1/40974).