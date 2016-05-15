Клерк.Ру
 

Стало известно, какие на какие судебные дела будут ориентироваться налоговики

28.04.17 14:22

Налоговая служба выпустила обзор значимых судебных дел, в которых компании отстаивали свою правоту в спорах с инспекциями. В письме ФНС России от 17 апреля 2017 г. № СА-4-7/7288@ приведены дела, на которые в этом году обязательно будут оглядываться в работе на местах инспекторы.

О чем обзор

Обзор касается дел, дошедших до самой судебной верхушки - Конституционного и Верховного суда. Дела свежие - по первому кварталу 2017 года. Раньше подобные обзоры Федеральная налоговая служба если и делала, то чаще раз в полгода. В этом году налоговики подчеркивают важность разобранных в обзоре дел уже по истечению трех месяцев. Это обнадеживает: чем больше таких писем, тем прозрачнее политика налоговиков в отношении споров с компаниями.

Какие ситуации разобрала ФНС России

Налоговики рассмотрели 20 судебных дел. Вот основные из них: 

1. Зависимые компании.  

Даже если между компаниями нет субъективной зависимости, это не значит, что недоимка не может быть взыскана через суд. Взаимозависимость организаций - понятие, которое надо толковать с учетом цели инспекторов - противодействие уклонению от налогов. 

2. Взыскание имущества с директора

Можно взыскивать ущерб, причиненный бюджету, с собственника компании, привлеченного к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Положения Гражданского кодекса РФ (п.1 ст. 1064 ГК РФ) в таких ситуациях не противоречит Конституции. 

3. Вычет по НДС

Нельзя отказывать в вычете по НДС только из-за того, что идет процедура банкротства. Вопрос о вычетах должен рассматриваться отдельно в каждой ситуации. 

4. Выплата выходного пособия

Выплачивать большие выходные пособия, если у работника маленький стаж или если другим платили значительно меньше, опасно. Налоговики могут снять такие расходы и доначислить налоги. 

5. Выездные проверки

Результаты выездной проверки могут пересмотреть выводы, ранее сделанные налоговики при камералке. 

6. Схемы с УСН

По-прежнему опасны ситуации, когда имущество регистрируется на взаимозависмых лиц, применяющих упрощенку. 

7. Акт по камералке

Акт и решение по камеральной проверке - это не разъяснение по применению НК РФ. Поэтому такие документы не исключают привлечение к ответственности за неуплату налогов. 

Стань экспертом
Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения92
Аноним прокомментировал материал «В Спурт Банк введена временная администрация»
17:19
Аноним прокомментировал материал «В Спурт Банк введена временная администрация»
17:17
Клерк
proect прокомментировал материал «ЦБ РФ снизил ключевую ставку»
17:01
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
16:51
Клерк
proect прокомментировал материал «ЦБ РФ снизил ключевую ставку»
16:44
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
16:13
Клерк
Невоспитанная прокомментировал материал «ЦБ РФ снизил ключевую ставку»
16:12
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ЦБ РФ снизил ключевую ставку»
15:53
Клерк
o.shumakova прокомментировал материал «Глава Минприроды оценил поступления от экологического сбора с начала года в 899 млн рублей»
15:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Применять УСН можно только при условии подачи уведомления в установленный срок»
14:07
Аноним прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
14:01
Клерк
msneg прокомментировал материал «Распланируйте дела в бухгалтерии на май»
13:26
Аноним прокомментировал материал «6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: образцы заполнения»
13:20
Клерк
Iren прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
13:13
Аноним прокомментировал материал «В Личный кабинет налогоплательщика-ИП можно будет попасть через мобильное приложение»
13:09
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры ищут нормативные документы на просторах Интернета»
13:01
Аноним прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о «черной» бухгалтерии?»
12:56
Клерк
atasha1 прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:52
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Распланируйте дела в бухгалтерии на май»
12:44
Клерк
С.В прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
12:29
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
12:13
Аноним прокомментировал материал «Применять УСН можно только при условии подачи уведомления в установленный срок»
12:13
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:10
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
12:00
Клерк
werw33 прокомментировал материал «Применять УСН можно только при условии подачи уведомления в установленный срок»
11:59
Аноним прокомментировал материал «Россияне смогут открывать счета в банках через интернет»
11:56
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
11:53
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
11:51
Клерк
Rasobi Moscow прокомментировал материал «ФНС с начала года исключила из ЕГРЮЛ 128 тысяч недействующих компаний»
11:50
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
11:48
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
11:47
Клерк
msneg прокомментировал материал «За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.»
11:45
Аноним прокомментировал материал «За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.»
11:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Бухгалтеры ищут нормативные документы на просторах Интернета»
11:43
Клерк
Rasobi Moscow прокомментировал материал «Правительство рассмотрит законопроект об упрощении регистрации юрлиц и ИП»
11:40
еще
 