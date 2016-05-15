Стало известно, какие на какие судебные дела будут ориентироваться налоговики
Налоговая служба выпустила обзор значимых судебных дел, в которых компании отстаивали свою правоту в спорах с инспекциями. В письме ФНС России от 17 апреля 2017 г. № СА-4-7/7288@ приведены дела, на которые в этом году обязательно будут оглядываться в работе на местах инспекторы.
О чем обзор
Обзор касается дел, дошедших до самой судебной верхушки - Конституционного и Верховного суда. Дела свежие - по первому кварталу 2017 года. Раньше подобные обзоры Федеральная налоговая служба если и делала, то чаще раз в полгода. В этом году налоговики подчеркивают важность разобранных в обзоре дел уже по истечению трех месяцев. Это обнадеживает: чем больше таких писем, тем прозрачнее политика налоговиков в отношении споров с компаниями.
Какие ситуации разобрала ФНС России
Налоговики рассмотрели 20 судебных дел. Вот основные из них:
1. Зависимые компании.
Даже если между компаниями нет субъективной зависимости, это не значит, что недоимка не может быть взыскана через суд. Взаимозависимость организаций - понятие, которое надо толковать с учетом цели инспекторов - противодействие уклонению от налогов.
2. Взыскание имущества с директора
Можно взыскивать ущерб, причиненный бюджету, с собственника компании, привлеченного к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Положения Гражданского кодекса РФ (п.1 ст. 1064 ГК РФ) в таких ситуациях не противоречит Конституции.
3. Вычет по НДС
Нельзя отказывать в вычете по НДС только из-за того, что идет процедура банкротства. Вопрос о вычетах должен рассматриваться отдельно в каждой ситуации.
4. Выплата выходного пособия
Выплачивать большие выходные пособия, если у работника маленький стаж или если другим платили значительно меньше, опасно. Налоговики могут снять такие расходы и доначислить налоги.
5. Выездные проверки
Результаты выездной проверки могут пересмотреть выводы, ранее сделанные налоговики при камералке.
6. Схемы с УСН
По-прежнему опасны ситуации, когда имущество регистрируется на взаимозависмых лиц, применяющих упрощенку.
7. Акт по камералке
Акт и решение по камеральной проверке - это не разъяснение по применению НК РФ. Поэтому такие документы не исключают привлечение к ответственности за неуплату налогов.