Почему бухгалтеры отказываются от справочно-правовых систем

Недавно «Клерк» выяснил, что бухгалтеры стали чаще искать нормативные документы на просторах Интернета. Мы пообщались с аудиторией и проанализировали, на чем основан ее выбор.

Где ищут нормативку

Мы создали опрос в «Красном уголке бухгалтера», нашей группе на Facebook , где попросили рассказать, какие справочно-правовые системы используются для поиска нормативки. В опросе приняли участие почти 300 бухгалтеров. Результаты удивили нас самих.

Большая часть использует «Консультант+», на втором месте ваши покорные слуги - «Клерк» и на третьем - Интернет.

Причина отказа от справочно-правовых систем № 1: деньги

Мы спросили бухгалтеров, в чем причина их выбора.

Чаще всего - причина банальна. Нежелание платить за то, что можно получить бесплатно. «Обычно нужен либо кодекс, либо письмо Минфина. Они лежат в открытом доступе», - заметила одна из участниц опроса.

Цена годовых подписок на СПС доходит до нескольких десятков тысяч в год.

В «Консультант+» нам предложили месячную подписку для одного бухгалтера на версию «Проф» за примерно 9600 рублей.

Узнать, во сколько вам обойдется обслуживание, можно тут.

При этом многих бухгалтеров устраивает урезанная, но бесплатная версия «Консультант+». Одна из участниц нашей группы в Facebook заметила: «Есть онлайн-версия К+, бесплатная. Мне ее достаточно. А региональную нормативку я могу посмотреть на nalog.ru».

Система Главбух просит около 40 тысяч рублей за полгода.

1С: ИТС стоит в год в версии ПРОФ около 36 тысяч рублей.

Руководители многих небольших компаний, которые платят бухгалтерам около 30-40 тысяч в месяц (смотрите наш обзор вакансий), и не думают платить за информацию такие деньги.

Причина отказа от справочно-правовых систем № 2: мобильность

Интернет всегда под рукой: не только на работе, но и дома на планшете, или даже в смартфоне по дороге на работу. А справочно-правовые системы, как правило, установлены на рабочем компьютере. Вот мнение одного из бухгалтеров: «А я, если честно, все же предпочитаю К+: но к сожалению это если время есть, а если что-то быстро, то Интернет. Потому что он всегда под рукой».

Причина отказа от справочно-правовых систем № 3: в Интернете интереснее

Некоторые участники опроса отмечали, что справочно-правовым системам не хватает практического уклона. Интересно замечание одной из участниц опроса: «Очень люблю читать комментарии "бывалых" под нормативкой. В сухой базе отдельно взятого поставщика информации этого зачастую нет. Клерк обожаю за обсуждение злободневных тем и систему "всё включено"».

Причина отказа от справочно-правовых систем № 4: привычка

Большинство пользователей, которые ответили, что им достаточно «Клерка», объяснили свой выбор тем, что тут им все понятно и привычно. Нашему порталу уже больше 15 лет. Мы ценим такие отзывы: «Клерк.ру - форева! 12 лет уже как тут».