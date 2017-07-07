Клерк.Ру
 

Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года

07.07.17 16:27

Мы подготовили удобную таблицу, в которой привели сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года и сделали ссылки на формы. Кроме ежеквартальных, в таблице мы сослались на формы, которые надо сдавать ежемесячно - чтобы вы ничего не упустили.

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Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Фонд социального страхования
Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016

20 июля (в бумажном виде)

25 июля (в форме электронного документа)

НДФЛ
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15

31 июля

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование
СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
 		 Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п
 

15 мая

15 июня

17 июля
ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
 		 Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п
 		 20 июля
 Расчет по страховым взносам
 		 Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
 

31 июля

НДС, акцизы и алкоголь
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме  за II квартал 2017 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС,  налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
 		 Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 июля
Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
 		 Приказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010

22 мая

20  июня

20 июля
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
 		 Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014  (ред. от 20.12.2016)

25 июля
Налоговая декларация по акцизам  на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию

 		 Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@
от 12.01.2016

25 мая

26 июня

25 июля

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

 

 Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

 

25 мая

26 июня

25 июля

Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)

Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 N 815 (ред. от 13.05.2016)
 		 20 июля

ЕНВД
Налоговая декларация по ЕНВД Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)

  20 июля

 

Единая (упрощенная) налоговая декларация
Единая (упрощенная) налоговая декларация  Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 июля

  Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих  ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@

29 мая

28 июня

28 июля
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
 		 Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@

28 июля
Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@

29 мая

28 июня

28 июля
Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@ 28 июля
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 июля
Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

29 мая

28 июня

28 июля

 Налог на имущество

Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17

31 июля

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

 Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015

31 мая 

30 июня

31 июля

 Водный налог
Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 июля

 Налог на игорный бизнес
Налоговая декларация  по налогу на игорный бизнес
 		 Приказ ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@
 

22 мая

20 июня

20 июля

 

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

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9 мнений
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Аноним
, Москва
Спасибо. Только помогите, пожалуйста:  ссылка в разделе 6-НДФЛ открывает справку 2-НДФЛ. Что я не так смотрю?
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