Мы подготовили удобную таблицу, в которой привели сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года и сделали ссылки на формы. Кроме ежеквартальных, в таблице мы сослались на формы, которые надо сдавать ежемесячно - чтобы вы ничего не упустили.

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На форуме так же работает Календарь бухгалтера, где можно подписаться на напоминания о той или иной форме отчетности и сообщения будут приходить на е-мейл в выбранное время. Чтобы подписаться, выберите нужное событие, и нажмите кнопку "Включить напоминание об этом событии".