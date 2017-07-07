Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года

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Бланк декларации, расчета, сведений
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Утвержден
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Срок сдачи
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Фонд социального страхования
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Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
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Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016
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20 июля (в бумажном виде)
25 июля (в форме электронного документа)
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НДФЛ
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Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15
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31 июля
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Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование
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СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
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Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п
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15 мая
15 июня
17 июля
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ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
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Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п
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20 июля
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Расчет по страховым взносам
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Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
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31 июля
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НДС, акцизы и алкоголь
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Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за II квартал 2017 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
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Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
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20 июля
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Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
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Приказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010
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22 мая
20 июня
20 июля
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Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 20.12.2016)
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25 июля
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Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@
от 12.01.2016
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25 мая
26 июня
25 июля
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Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016
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25 мая
26 июня
25 июля
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Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)
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Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 N 815 (ред. от 13.05.2016)
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20 июля
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ЕНВД
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Налоговая декларация по ЕНВД
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)
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20 июля
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Единая (упрощенная) налоговая декларация
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Единая (упрощенная) налоговая декларация
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Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
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20 июля
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Налог на прибыль
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Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
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Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
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29 мая
28 июня
28 июля
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Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
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Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
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28 июля
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Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
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Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
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29 мая
28 июня
28 июля
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Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
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Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
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28 июля
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Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
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Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
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28 июля
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Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
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Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
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29 мая
28 июня
28 июля
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Налог на имущество
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Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций
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Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17
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31 июля
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НДПИ
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Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
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Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015
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31 мая
30 июня
31 июля
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Водный налог
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Налоговая декларация по водному налогу
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Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
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20 июля
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Налог на игорный бизнес
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Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
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Приказ ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@
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22 мая
20 июня
20 июля
Спасибо Вам Надя!!!!!! Добрый человек.