Нарушения по персональным данным, за которые с 1 июля 2017 новые штрафы

В июле вступает в силу новая редакция ст. 13.11 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы за нарушение Закона о персональных данных. Только теперь вместо одного состава нарушения с максимальным штрафом на организацию 10 тыс. рублей эта статья содержит семь составов нарушений с максимальным штрафом 75 тыс. рублей. Поэтому стоит понять, какие нарушения под какие части обновленной статьи подпадают. Узнать это поможет данная Актуальная тема. Она создана на основе анализа более 100 судебных решений по ст. 13.11 КоАП РФ, часть которых представлена в качестве примеров нарушений по новым частям этой статьи.

С 1 июля 2017 года ответственность за нарушение персональных данных серьезно ужесточится . Какие именно нарушения подпадают под новые виды ответственности?

Использование номера телефона для рекламной рассылки

Часть 1 ст. 13.11 КоАП РФ в новой редакции предусматривает ответственность за:

1) обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством;

2) обработку, несовместимую с целями их сбора.

Санкции: предупреждение или штраф:

на граждан – от 1 до 3 тыс. рублей;

на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей;

на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей

1. К обработке персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, относятся, например, следующие ситуации.

1.1. Требование об указании сведений о родственниках в заявлении на получение кредита

Банк включил в заявление-анкету на предоставление кредита графы для указания персональных данных родственников: родителей, мужа/жены и совершеннолетних детей. С точки зрения банка он имеет право запрашивать у заемщика эти сведения, так как кредитные обязательства родственников могут повлиять на расчет кредита для него.

Однако это нарушает Закон № 152-ФЗ.

Родственники заемщика ни клиентами, ни заемщиками банка не являются, и кредитный договор с ними не заключается. Согласия на передачу и обработку своих персональных данных они банку также не давали. Поэтому возложение банком на заемщика обязанности указать информацию о них в заявлении-анкете является прямым нарушением ст. 6 Закона № 152-ФЗ, – решили Роскомнадзор и судьи (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.12.2016 № Ф09-10782/16, Постановление Самарского областного суда от 08.08.2016 № 4а-847/2016).

1.2. Предоставление персональных сведений о гражданах по адвокатскому запросу

Адвокат обратился в отдел УФМС с адвокатским запросом о выдаче адресной справки на гражданина для предоставления мировому судье. Чиновники отказали в этом, сославшись на Закон «О персональных данных».

Адвокат пожаловался на них в суд, но судьи решили, что миграционная служба была права, поскольку предоставление информации о персональных данных субъекта по адвокатскому запросу федеральным законодательством не предусмотрено.

Закрепленное же в Законе об адвокатуре право адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, и обязанность соответствующего органа предоставить такую информацию, не распространяются на установленные законом конфиденциальные сведения (Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2010 № 49-В10-5).

2. К обработке персданных, несовместимой с целями их сбора, относятся, например, следующие ситуации.

2.1. Использование телефонного номера для рассылки рекламных сообщений

Гражданин при оформлении кредита в банке подписал согласие на обработку своих персональных данных. В числе этих данных был указан номер мобильного телефона. Банк стал присылать на этот номер сообщения рекламного характера. В них говорилось о предварительном одобрении кредита на определенную сумму по определенной ставке и предлагалось получить его в отделении.

Прокуратура и суд признали данную рассылку обработкой персональных данных, несовместимой с целями сбора этих данных. Гражданин предоставил их банку в целях оформления кредита, а не для получения на свой номер телефона рекламных рассылок. Направление данных СМС-сообщений с предложением взять у банка кредит не имеет отношения к ранее заключенному кредитному договору с банком. Следовательно, направление банком этих сообщений являлось незаконным (Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 02.04.2015 № 33-2662/2015).

2.2. Использование личных данных гражданина из одного дела для другого дела

Адвокат обратился в районный суд для ознакомлении с материалами гражданского дела о взыскании ущерба от затопления квартиры. Сфотографировал материалы, но полученную информацию, в том числе персональные данные гражданина-истца – паспортные данные, данные о месте работы и занимаемой должности, сведения о личной жизни и состоянии здоровья, – использовал не в интересах коллегии адвокатов, а в личных интересах по уголовному делу частного обвинения.

Суд решил, что адвокат нарушил Закон № 152-ФЗ, так как использовал полученные персданные на в тех целях, в которых он их получил (Постановление Тюменского областного суда от 20.07.2011 № 7-3-307/2011).

Можно привести пример, когда подозреваемое нарушение на самом деле не имеет места: компания хранит персональные данные уволенных сотрудников: Ф.И.О., пол, дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации).

Тот факт, что люди уже уволены и не находятся с компанией в каких-либо договорных отношения, не означает, что она не имеет права хранить (то есть обрабатывать) их персональные данные. Ведь в силу ст. 17 Закона об архивном деле организации и ИП обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Поэтому в данной ситуации компания не нарушает Закон о персональных данных (Постановление Ярославского областного суда от 15.02.2013 № 4А-21/2013).

«КОДЕКС Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017)

Документ включен в СПС "Консультант Плюс"