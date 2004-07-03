Клерк.Ру
 

Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»

28.06.17 10:12

В ресторане посетителю после основного счета на оплату официант принес некий фискальный, по его словам, «такой же, но нужный для налоговой». Председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды» Сергей Васильев рассказал в своем фейсбуке, каково это — впервые узнать о революционных изменениях в 54-ФЗ. Вот его впечатления.

«Пару недель назад, будучи в Питере, зашли семьёй поужинать в японский ресторан.

В конце ужина попросил счёт. Официантка принесла его и я передал ей карту на оплату.

Через пять минут официантка принесла оплаченный чек и вернула карту. Я хотел уже оставить чаевые, как заметил, что она принесла мне еще какой-то отдельный новый «счёт».

— А это что такое? — спросил я у официантки, — мы вроде-бы дополнительно ничего не заказывали.
— Это «фискальный», — ответила она мне.
— А прошлый счёт, который я оплатил, это был какой? — уточнил я у неё.
— То был счёт на оплату, — пыталась доходчиво объяснить мне ситуацию официантка, — а это «фискальный» счет.

Было видно, что я не первый, кто пытается у неё понять эту странную ситуацию с двумя счетами.

— Не понимаю, — остановил я её, — что это за «фискальный» счёт?

На это она мне ответила, что сама еще толком это не понимает, но её начальство требует, чтобы она приносила клиентам сначала первый счет «на оплату», а потом второй, вот этот, «фискальный».

— А они чем-то отличаются? Там что, разные суммы или что-то еще? — продолжал уточнять я.
— Нет. Они абсолютно одинаковые, просто второй чек подтверждает, что мы все данные отправили... в налоговую.
— А я разве в чем-то сомневался и просил вас что-то отправлять в налоговую? — не унимался я от официантки.

Было видно, что она уже утомилась отвечать на мои дотошные вопросы, и я отстал. Но на следующий день решил разобраться, а что нового у нас произошло в налоговом законодательстве? Может, я чего-то не знаю?

И, оказывается, ДА.

У нас в России сейчас происходит, мягко говоря, «революция» в сфере расчетов физических лиц за товары и услуги в магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты и вообще... ВЕЗДЕ. В том питерском ресторане, я увидел лишь малый элемент, давно внедрённый в бумажном виде.

А с 1-го июля, т.е. со следующей недели, все это начнётся по всей стране и в электронном формате.

Теперь ВСЕ кассовые аппараты в ЛЮБОЙ торговой точке должны быть снабжены так называемыми «ф.н.», фискальными накопителями, т.е. неким блоком памяти, где любой транзакции присваивается уникальный код. При этом, все кассовые аппараты по всей стране должны быть подключены к интернету.

ВСЕ... Карл!!!

И тут же, в он-лайне, оплаченный «счёт», учтенный в «фискальном накопителе» отправляется в «ОФД».

Тут вообще для меня открылся новый мир. Оказывается, у нас уже появилась новая индустрия из компаний («операторы фискальных данных»), которые собирают со всех кассовых аппаратов данные о каждой транзакции и пересылают их он-лайн режиме... в ФНС (федеральную налоговую инспекцию).

Т.е. теперь (со следующей недели) тысячи, миллионы, миллиарды транзакций, которые совершают потребители, будут в он-лайн режиме попадать в налоговую и там обрабатываться, анализироваться и учитываться. Это какой-то космический, запредельный уровень налогового контроля.

Глядя на это, хочется снять шляпу перед нашим государством. Если это заработает и будет работать как часы, то мы наконец-то достигнем того, о чем давно мечтали.

Конкуренция будет белая и прозрачная. Бизнес будет конкурировать за потребителя качеством своих товаров и услуг, а не способностью более хитро «схематозить», уходя от налогов. Это, действительно, другой уровень взаимодействия между государством и бизнесом.

Остаётся только один вопрос...

Как государство, вооружившись таким «космическим» оружием, будет его использовать?

Мы привыкли, что у нас вокруг... ВОРУЮТ! Это, якобы — главная причина, почему наши «либералы» в Правительстве не раскупоривают резервные фонды и не тратят накопленные золотовалютные резервы.

Но теперь то, когда мы все будем находиться под таким тотальным колпаком ФНС, когда все транзакции будут видны в он-лайне...

Теперь то — все по-честному?

И мы наконец-то дождемся, что наше родное государство ответит взаимностью, вернет собранные деньги из резервов на Родину, и начнёт вкладывать их в инфраструктуру, больницы, пенсии и зарплаты учителям?

Или, научившись высоко технологично обирать население, оно будет продолжать отправлять деньги в валютные резервы за рубеж?

Где, к слову, о подобном уровне налогового контроля, никому и не снилось..."

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Сергей Васильев
Сергей Васильев

председатель совета директоров ИГ "Русские Фонды"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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41 мнение
Клерк
Hokori
Это как он стал "председателем совета директоров ИГ "Русские Фонды", с такой космической наивностью-то? Вся эта байда затеяна с одной единственной целью и её знают ВСЕ - распилить ещё больше денег и обобрать население ещё сильнее. Всё. Больше никаких других целей нет.
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Аноним
, Москва
Директора Гос. компаний получающие по 100 000 000 руб в год(не считая бонусов и процентов по акциям своих же компаний) тже будут в режиме онлайн передавать сведения в Налоговую о своих онлайн-победоносных доходах??*?
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Аноним
, Омск
я думала статью студент какой то писал. а тут человек с такой должностью. Каким образом с помощью онлайн касс возможно вот это: "Конкуренция будет белая и прозрачная. Бизнес будет конкурировать за потребителя качеством своих товаров и услуг, а не способностью более хитро «схематозить», уходя от налогов. " 
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Аноним, Вы писали:

Отдал карту официантке... принесла через пять минут... Молодец, всегда так делай.

 В более или менее приличных ресторанах официант подходит к гостю с терминалом)

В неприличных, по-моему, тоже)

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Аноним
, Казань
Очередное корытце для кормления. Такое количество информации, о трусах, носках, презервативах и колбасе наверное только нашу ФНС интересует... При всём при этом ничто не мешает вообще ничего не "пробивать" клиенту, потому как большинство чеков сразу после покупки отправляется в мусорную корзину.
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Аноним
, Омск
В ресторане это обычное дело - выдавать перед оплатой ПРЕЧЕК, а после оплаты выдавать фискальный чек. гостям никакой разницы нет на какой кассе пробит этот кассовый чек.
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Аноним
, Краснодар
Введение он-лайн касс приведет к значительному сокращению ИП , находящихся за гранью выживания в регионах, все крайне возмущены очередным обдирательством. Пустые площади , у покупателей денег нет, работы нет. Нищета все ближе и ближе. 
Клерк
Старый ворчун

НатальяС, Вы писали:

Оказываются, существуют председатели совета директоров, законы не читающие. Интересно, как он тогда руководит?

 Нормальные люди, как правило, не читают всю прорву дебильных законов, которые штампует бешеный принтер и подписывает наш вечный президент.

И если предприятие не торгует в розницу, его руководство вполне может обходиться без знания очередной дурости из правил применения ККТ. У него других проблем хватает.

Как, впрочем, ларечник, которого разорит новый "кассовый" закон, может ничего не знать о каком-нибудь изменении закона о рынке ценных бумаг, крайне важном для участников этого рынка.


Информация: за 366 дней 2016 года вождь подписал 524 (Пятьсот двадцать четыре) федеральных закона. А с 07.05.12 - около двух с половиной тысяч. 

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Аноним
, Москва
Конкуренция будет белая и прозрачная. Бизнес будет конкурировать за потребителя качеством своих товаров и услуг, а не способностью более хитро «схематозить», уходя от налогов.

 

Бизнес просто умрёт, так как упадёт покупательская способность работников этого бизнеса. Налоговая нагрузка возрастёт, так как нельзя уклониться от налогов. Как следствие, сократяться рабочие места, а у оставшихся сократиться доход. Паралельно с этим все поднимут цены на всё. Реализация упадёт ещё сильнее и так далее по нарастающей спирали.
Клерк
Старый ворчун

klerk.nsk, Вы писали:

ну скажите, как вырастут налоги у тех, кто на ЕНВД? При онлайн-кассах.
Как? У них вмененный налог.... От выручки не зависит.

У него расходы вырастут:  "А мы налоги не повышали"

Вмененщику придется купить кассовый аппарат и оплачивать передачу фискальных данных.

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Аноним
, Москва
Вообще-то в ресторанах уже СТО ЛЕТ сначала выдают одну бумажку (счет), потом идет оплата, и выдают вторую бумажку (чек ККМ). И да, он фискальный всегда был. А то, что теперь в онлайне будет отправляться в налоговую, это и есть нововведение. Так что уважаемому директору надо учить и учить мат.часть)))
Клерк
НатальяС
, Краснодар
ну скажите, как вырастут налоги у тех, кто на ЕНВД? При онлайн-кассах.

 Да просто коэффициенты поднимут, вот ЕНВД и вырастет.

Клерк
НатальяС
, Краснодар
Нормальные люди, как правило, не читают всю прорву дебильных законов

 Директор должен знать законодательство, хотя бы в общем, потому у нас такой бизнес, с такими руководителями.

Клерк
Альтернатива
, Уфа
Одного не пойму почему все пишут, что бизнес теперь станет платить налоги? Кто платил тот так и будет платить кто не платил, так и не будет платить.
Кто платил еще заплатит 20-30 тыс. за кассу, 3тыс. ОФД, ключ ЭЦП( 2-5 тыс.), 8 тыс. ежегодно за ФН. вот и вся разница. Особенно это не понятно кто на патенте либо ЕНВД, причем тут оплата налогов???
Клерк
НатаС
, Тула
Вмененка и патент платят фиксированный налог, рассчитанный из примерных представлений о доходности их бизнеса. Государство скоро точно узнает, сколько фактическая выручка у такого бизнеса и, соответственно, поднимет налоги. Если корова не подыхает, значит ее можно больше доить и меньше кормить.
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Аноним
, Москва

Государство увидит реальные выручки региональных ИП, тех кто еще не закрылся. Пустит слезу от жалости. Отменит налоги и еще доплачивать будет этим смельчакам

Клерк
Альтернатива
, Уфа
Государство увидит реальные выручки региональных ИП, тех кто еще не закрылся. Пустит слезу от жалости. Отменит налоги и еще доплачивать будет этим смельчакам

 

НЕужто КАК в Канаде?
Клерк
Старый ворчун

НатальяС, Вы писали:

Нормальные люди, как правило, не читают всю прорву дебильных законов

 Директор должен знать законодательство, хотя бы в общем, потому у нас такой бизнес, с такими руководителями.

 Любому директору всё законодательство? Не бывает таких директоров.

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Старый ворчун, Вы писали:

НатальяС, Вы писали:

Нормальные люди, как правило, не читают всю прорву дебильных законов

 Директор должен знать законодательство, хотя бы в общем, потому у нас такой бизнес, с такими руководителями.

 Любому директору всё законодательство? Не бывает таких директоров.

 Ларечнику необязательно, а вот Председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды»  мог бы не позориться этой статьей

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Аноним
, Волгоград

Старый ворчун, Вы писали:

 наш вечный президент.

Информация: за 366 дней 2016 года вождь подписал 524 (Пятьсот двадцать четыре) федеральных закона. А с 07.05.12 - около двух с половиной тысяч. 

 Стары ворчун, вот о ком, а о Вас точно всегда думала, что Вы - разумный человек.

А Вы обыкновенный либерал?!!

Кого же Вы прочите в президенты, если не секрет? Есть хоть одна достойная кандидатура?

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Аноним
, Волгоград

Старый ворчун, Вы писали:


 Любому директору всё законодательство? Не бывает таких директоров.

 Совершенно справедливо.

У меня один из директоров говорит - зачем я буду вникать в этот законодательный бред, если есть ты (т.е. я, главбух).

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Аноним
, Мурманск
Чаевые-то оставил, дотошный председатель? Первая часть статьи написана, как "холодная закуска", вторая, после сугрева, потянуло в политику. Группа "деловых" ведь инвестициями занимается.
Клерк
yante
, Новороссийск

В эвакуаторах, которые утягивают автомобили в городских улиц, поставить такие кассы - а то сейчас и некоторые и работают нелегально, и доходы не показывают... :)

Клерк
Gaz_21
, Нальчик


Тут вообще для меня открылся новый мир. Оказывается, у нас уже появилась новая индустрия из компаний («операторы фискальных данных»;), которые собирают со всех кассовых аппаратов данные о каждой транзакции и пересылают их он-лайн режиме... в ФНС (федеральную налоговую инспекцию).

 Знать бы еще кто этот пирог кушает? 100% - Мишустин, Медведев, Голодец 

Клерк
Iren
, Москва

Gaz_21, Вы писали:


Тут вообще для меня открылся новый мир. Оказывается, у нас уже появилась новая индустрия из компаний («операторы фискальных данных»;), которые собирают со всех кассовых аппаратов данные о каждой транзакции и пересылают их он-лайн режиме... в ФНС (федеральную налоговую инспекцию).

 Знать бы еще кто этот пирог кушает? 100% - Мишустин, Медведев, Голодец 

 А смысл? Вам не все равно кто? Белые приходят - грабят, красные приходят тоже ... (с)

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Аноним
, Одинцово
По мнению автора фискальные накопители(ленты) только введут?)) Введут вообще то отправку онлайн что можно понять даже из названия.
Клерк
Аня Амасова
, Санкт-Петербург
Я тут немного отойду от политики (в общем-то, я не против законов, пока они не доходят до абсурда. Иногда они до него доходят не только потому, что кто-то хочет еще больше денег, но и потому, что люди, которые их выдвигают-обсуждают-принимают, тоже путают понятия (фискальный-обычный-онлайндляналоговой, и много чего другого) и вообще плохо представляют себе "процесс"...) - я про другое. "Что вас удивило?"

Мне сегодня пришел чек об оплате на электронную почту! Красоты неимоверной. С сервиса-оператора, чей слоган: "принимайте карты - не упускайте прибыль!" И только одного не поняла: откуда они узнали мой электронный адрес? Вот это - очень удивило.)))

p.s. Да, и если через год оплаты через банк от физ.лиц тоже потребуют дополнительной "онлайн-кассы", я закрою прямые продажи физ.лицам.
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:


Кого же Вы прочите в президенты, если не секрет? Есть хоть одна достойная кандидатура?

 Да любого психически здорового человека.

Клерк
yante
, Новороссийск
  А когда они будут наши анализы собирать, чтобы иметь возможность проверять, то ли мы скушали, что нам реально продали согласно тех самых чеков из онлайн-касс? :)
Клерк
НатальяС
, Краснодар
. Да, и если через год оплаты через банк от физ.лиц тоже потребуют дополнительной "онлайн-кассы", я закрою прямые продажи физ.лицам.

 Какой год? Вы уже должны пробивать оплаты через банк от физ лиц.

Клерк
Аня Амасова
, Санкт-Петербург

НатальяС, Вы писали:

 Какой год? Вы уже должны пробивать оплаты через банк от физ лиц.

 а можно подробнее? Потому что вот в этом форуме на Клерке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=584041&page=19&p=54857589#post54857589 все-таки пришли к выводу, что с 01.07.2018.

Клерк
Старый ворчун

НатальяС, Вы писали:

 Любому директору всё законодательство? Не бывает таких директоров.

 Я не писала, что "всё".

Да пусть и не все.

Например, один мой знакомый директор (трёх предприятий) вряд ли что-то знает про обсуждаемый закон - нет у него ни налички, ни реализации физ.лицам. Это совсем не значит, что он плохой директор. 


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