Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»

В ресторане посетителю после основного счета на оплату официант принес некий фискальный, по его словам, «такой же, но нужный для налоговой». Председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды» Сергей Васильев рассказал в своем фейсбуке, каково это — впервые узнать о революционных изменениях в 54-ФЗ. Вот его впечатления.

«Пару недель назад, будучи в Питере, зашли семьёй поужинать в японский ресторан.

В конце ужина попросил счёт. Официантка принесла его и я передал ей карту на оплату.

Через пять минут официантка принесла оплаченный чек и вернула карту. Я хотел уже оставить чаевые, как заметил, что она принесла мне еще какой-то отдельный новый «счёт».

— А это что такое? — спросил я у официантки, — мы вроде-бы дополнительно ничего не заказывали.

— Это «фискальный», — ответила она мне.

— А прошлый счёт, который я оплатил, это был какой? — уточнил я у неё.

— То был счёт на оплату, — пыталась доходчиво объяснить мне ситуацию официантка, — а это «фискальный» счет.

Было видно, что я не первый, кто пытается у неё понять эту странную ситуацию с двумя счетами.

— Не понимаю, — остановил я её, — что это за «фискальный» счёт?

На это она мне ответила, что сама еще толком это не понимает, но её начальство требует, чтобы она приносила клиентам сначала первый счет «на оплату», а потом второй, вот этот, «фискальный».

— А они чем-то отличаются? Там что, разные суммы или что-то еще? — продолжал уточнять я.

— Нет. Они абсолютно одинаковые, просто второй чек подтверждает, что мы все данные отправили... в налоговую.

— А я разве в чем-то сомневался и просил вас что-то отправлять в налоговую? — не унимался я от официантки.

Было видно, что она уже утомилась отвечать на мои дотошные вопросы, и я отстал. Но на следующий день решил разобраться, а что нового у нас произошло в налоговом законодательстве? Может, я чего-то не знаю?

И, оказывается, ДА.

У нас в России сейчас происходит, мягко говоря, «революция» в сфере расчетов физических лиц за товары и услуги в магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты и вообще... ВЕЗДЕ. В том питерском ресторане, я увидел лишь малый элемент, давно внедрённый в бумажном виде.

А с 1-го июля, т.е. со следующей недели, все это начнётся по всей стране и в электронном формате.

Теперь ВСЕ кассовые аппараты в ЛЮБОЙ торговой точке должны быть снабжены так называемыми «ф.н.», фискальными накопителями, т.е. неким блоком памяти, где любой транзакции присваивается уникальный код. При этом, все кассовые аппараты по всей стране должны быть подключены к интернету.

ВСЕ... Карл!!!

И тут же, в он-лайне, оплаченный «счёт», учтенный в «фискальном накопителе» отправляется в «ОФД».

Тут вообще для меня открылся новый мир. Оказывается, у нас уже появилась новая индустрия из компаний («операторы фискальных данных»), которые собирают со всех кассовых аппаратов данные о каждой транзакции и пересылают их он-лайн режиме... в ФНС (федеральную налоговую инспекцию).

Т.е. теперь (со следующей недели) тысячи, миллионы, миллиарды транзакций, которые совершают потребители, будут в он-лайн режиме попадать в налоговую и там обрабатываться, анализироваться и учитываться. Это какой-то космический, запредельный уровень налогового контроля.

Глядя на это, хочется снять шляпу перед нашим государством. Если это заработает и будет работать как часы, то мы наконец-то достигнем того, о чем давно мечтали.

Конкуренция будет белая и прозрачная. Бизнес будет конкурировать за потребителя качеством своих товаров и услуг, а не способностью более хитро «схематозить», уходя от налогов. Это, действительно, другой уровень взаимодействия между государством и бизнесом.

Остаётся только один вопрос...

Как государство, вооружившись таким «космическим» оружием, будет его использовать?

Мы привыкли, что у нас вокруг... ВОРУЮТ! Это, якобы — главная причина, почему наши «либералы» в Правительстве не раскупоривают резервные фонды и не тратят накопленные золотовалютные резервы.

Но теперь то, когда мы все будем находиться под таким тотальным колпаком ФНС, когда все транзакции будут видны в он-лайне...

Теперь то — все по-честному?

И мы наконец-то дождемся, что наше родное государство ответит взаимностью, вернет собранные деньги из резервов на Родину, и начнёт вкладывать их в инфраструктуру, больницы, пенсии и зарплаты учителям?

Или, научившись высоко технологично обирать население, оно будет продолжать отправлять деньги в валютные резервы за рубеж?

Где, к слову, о подобном уровне налогового контроля, никому и не снилось..."