Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»
В ресторане посетителю после основного счета на оплату официант принес некий фискальный, по его словам, «такой же, но нужный для налоговой». Председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды» Сергей Васильев рассказал в своем фейсбуке, каково это — впервые узнать о революционных изменениях в 54-ФЗ. Вот его впечатления.
«Пару недель назад, будучи в Питере, зашли семьёй поужинать в японский ресторан.
В конце ужина попросил счёт. Официантка принесла его и я передал ей карту на оплату.
Через пять минут официантка принесла оплаченный чек и вернула карту. Я хотел уже оставить чаевые, как заметил, что она принесла мне еще какой-то отдельный новый «счёт».
— А это что такое? — спросил я у официантки, — мы вроде-бы дополнительно ничего не заказывали.
— Это «фискальный», — ответила она мне.
— А прошлый счёт, который я оплатил, это был какой? — уточнил я у неё.
— То был счёт на оплату, — пыталась доходчиво объяснить мне ситуацию официантка, — а это «фискальный» счет.
Было видно, что я не первый, кто пытается у неё понять эту странную ситуацию с двумя счетами.
— Не понимаю, — остановил я её, — что это за «фискальный» счёт?
На это она мне ответила, что сама еще толком это не понимает, но её начальство требует, чтобы она приносила клиентам сначала первый счет «на оплату», а потом второй, вот этот, «фискальный».
— А они чем-то отличаются? Там что, разные суммы или что-то еще? — продолжал уточнять я.
— Нет. Они абсолютно одинаковые, просто второй чек подтверждает, что мы все данные отправили... в налоговую.
— А я разве в чем-то сомневался и просил вас что-то отправлять в налоговую? — не унимался я от официантки.
Было видно, что она уже утомилась отвечать на мои дотошные вопросы, и я отстал. Но на следующий день решил разобраться, а что нового у нас произошло в налоговом законодательстве? Может, я чего-то не знаю?
И, оказывается, ДА.
У нас в России сейчас происходит, мягко говоря, «революция» в сфере расчетов физических лиц за товары и услуги в магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты и вообще... ВЕЗДЕ. В том питерском ресторане, я увидел лишь малый элемент, давно внедрённый в бумажном виде.
А с 1-го июля, т.е. со следующей недели, все это начнётся по всей стране и в электронном формате.
Теперь ВСЕ кассовые аппараты в ЛЮБОЙ торговой точке должны быть снабжены так называемыми «ф.н.», фискальными накопителями, т.е. неким блоком памяти, где любой транзакции присваивается уникальный код. При этом, все кассовые аппараты по всей стране должны быть подключены к интернету.
ВСЕ... Карл!!!
И тут же, в он-лайне, оплаченный «счёт», учтенный в «фискальном накопителе» отправляется в «ОФД».
Тут вообще для меня открылся новый мир. Оказывается, у нас уже появилась новая индустрия из компаний («операторы фискальных данных»), которые собирают со всех кассовых аппаратов данные о каждой транзакции и пересылают их он-лайн режиме... в ФНС (федеральную налоговую инспекцию).
Т.е. теперь (со следующей недели) тысячи, миллионы, миллиарды транзакций, которые совершают потребители, будут в он-лайн режиме попадать в налоговую и там обрабатываться, анализироваться и учитываться. Это какой-то космический, запредельный уровень налогового контроля.
Глядя на это, хочется снять шляпу перед нашим государством. Если это заработает и будет работать как часы, то мы наконец-то достигнем того, о чем давно мечтали.
Конкуренция будет белая и прозрачная. Бизнес будет конкурировать за потребителя качеством своих товаров и услуг, а не способностью более хитро «схематозить», уходя от налогов. Это, действительно, другой уровень взаимодействия между государством и бизнесом.
Остаётся только один вопрос...
Как государство, вооружившись таким «космическим» оружием, будет его использовать?
Мы привыкли, что у нас вокруг... ВОРУЮТ! Это, якобы — главная причина, почему наши «либералы» в Правительстве не раскупоривают резервные фонды и не тратят накопленные золотовалютные резервы.
Но теперь то, когда мы все будем находиться под таким тотальным колпаком ФНС, когда все транзакции будут видны в он-лайне...
Теперь то — все по-честному?
И мы наконец-то дождемся, что наше родное государство ответит взаимностью, вернет собранные деньги из резервов на Родину, и начнёт вкладывать их в инфраструктуру, больницы, пенсии и зарплаты учителям?
Или, научившись высоко технологично обирать население, оно будет продолжать отправлять деньги в валютные резервы за рубеж?
Где, к слову, о подобном уровне налогового контроля, никому и не снилось..."
Аноним, Вы писали:
В более или менее приличных ресторанах официант подходит к гостю с терминалом)
В неприличных, по-моему, тоже)
а меня одну бесит, когда употребляют это слово-паразит?
НатальяС, Вы писали:
Нормальные люди, как правило, не читают всю прорву дебильных законов, которые штампует бешеный принтер и подписывает наш вечный президент.
И если предприятие не торгует в розницу, его руководство вполне может обходиться без знания очередной дурости из правил применения ККТ. У него других проблем хватает.
Как, впрочем, ларечник, которого разорит новый "кассовый" закон, может ничего не знать о каком-нибудь изменении закона о рынке ценных бумаг, крайне важном для участников этого рынка.
Информация: за 366 дней 2016 года вождь подписал 524 (Пятьсот двадцать четыре) федеральных закона. А с 07.05.12 - около двух с половиной тысяч.
klerk.nsk, Вы писали:
У него расходы вырастут: "А мы налоги не повышали"
Вмененщику придется купить кассовый аппарат и оплачивать передачу фискальных данных.
Да просто коэффициенты поднимут, вот ЕНВД и вырастет.
Директор должен знать законодательство, хотя бы в общем, потому у нас такой бизнес, с такими руководителями.
Кто платил еще заплатит 20-30 тыс. за кассу, 3тыс. ОФД, ключ ЭЦП( 2-5 тыс.), 8 тыс. ежегодно за ФН. вот и вся разница. Особенно это не понятно кто на патенте либо ЕНВД, причем тут оплата налогов???
Государство увидит реальные выручки региональных ИП, тех кто еще не закрылся. Пустит слезу от жалости. Отменит налоги и еще доплачивать будет этим смельчакам
НатальяС, Вы писали:
Любому директору всё законодательство? Не бывает таких директоров.
Старый ворчун, Вы писали:
Ларечнику необязательно, а вот Председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды» мог бы не позориться этой статьей
Старый ворчун, Вы писали:наш вечный президент.
Стары ворчун, вот о ком, а о Вас точно всегда думала, что Вы - разумный человек.
А Вы обыкновенный либерал?!!
Кого же Вы прочите в президенты, если не секрет? Есть хоть одна достойная кандидатура?
Старый ворчун, Вы писали:
Совершенно справедливо.
У меня один из директоров говорит - зачем я буду вникать в этот законодательный бред, если есть ты (т.е. я, главбух).
Я не писала, что "всё".
В эвакуаторах, которые утягивают автомобили в городских улиц, поставить такие кассы - а то сейчас и некоторые и работают нелегально, и доходы не показывают...
Знать бы еще кто этот пирог кушает? 100% - Мишустин, Медведев, Голодец
Gaz_21, Вы писали:
А смысл? Вам не все равно кто? Белые приходят - грабят, красные приходят тоже ... (с)
Мне сегодня пришел чек об оплате на электронную почту! Красоты неимоверной. С сервиса-оператора, чей слоган: "принимайте карты - не упускайте прибыль!" И только одного не поняла: откуда они узнали мой электронный адрес? Вот это - очень удивило.)))
p.s. Да, и если через год оплаты через банк от физ.лиц тоже потребуют дополнительной "онлайн-кассы", я закрою прямые продажи физ.лицам.
Аноним, Вы писали:
Да любого психически здорового человека.
Какой год? Вы уже должны пробивать оплаты через банк от физ лиц.
НатальяС, Вы писали:
а можно подробнее? Потому что вот в этом форуме на Клерке http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=584041&page=19&p=54857589#post54857589 все-таки пришли к выводу, что с 01.07.2018.
НатальяС, Вы писали:
Да пусть и не все.
Например, один мой знакомый директор (трёх предприятий) вряд ли что-то знает про обсуждаемый закон - нет у него ни налички, ни реализации физ.лицам. Это совсем не значит, что он плохой директор.