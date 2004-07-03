10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года

31 июля крайний срок, чтобы сдать новый расчет по страховым взносам в налоговую за полугодие. Отчетная кампания за 1 квартал 2017 показала, что бухгалтеры допускают ошибки с данным отчетом. О самых распространенных недочетах читайте в статье. Начнем с универсального совета. Большинство бухгалтеров формируют отчетность не вручную, а в учетной программе. Обычно в программе уже заложены контрольные соотношения – поэтому расчет формируются автоматически и все нужные цифры совпадают. Тем не менее чтобы подстраховаться, поставьте себе программу «Налогоплательщик ЮЛ» и проверьте еще разок через нее новый РСВ. Алгоритм действий простой – скачиваете бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ» и обновляете ее до последней версии. Затем в нее вводите данные нужной организации. Далее из учетной программы выгружаете xml-файл расчета и закачиваете его в «Налогоплательщик ЮЛ». Если все хорошо и программа не выдает ошибок, то расчет можно отправлять – инспекция его примет. Если программа ругается на ошибки, смотрите, в чем дело. Решить многие проблемы с расчетом поможет эта статья.

Ошибка № 1: не совпадают суммы в целом по компании с суммами по каждому физлицу Данные раздела 1 по части начислений и пенсионных взносов должны совпадать с информацией из раздела 3, где показывают сведения о начислениях и взносах по каждому застрахованному лицу. Такое контрольное соотношение прямо заложено в пункте 7 статьи 431 НК РФ. Вероятность сдать такой расчет близка к нулевой. Дело в том, что модуль форматно-логического контроля заложен уже на этапе спецоператора. Так что увидев такую нестыковку, спецоператор выдаст предупреждение. Конечно, можно проигнорировать «красный флаг» и отправить расчет принудительно. Но будьте готовы, что следом отказ придет уже из инспекции. Значит, исправлять и заново сдавать РСВ все равно придется. Корень проблемы может быть в копеечных округлениях – то есть по каждому физлицу идут суммы с копейками в учетной программе, а потом на этапе суммирования вылезает другая сумма. Выявить ошибку можно попробовать самостоятельно. Но есть речь идет о фирме минимум с сотней сотрудников, то такие поиски точно будут утомительными. Самый простой вариант – проверить расчет через «Налогоплательщик ЮЛ».

Ошибка № 2: не бьются СНИЛСы Проблема с кривыми СНИЛС уже стала притчей во языцех, простите за штамп. А все потому, что при передаче данных из ПФР и ФНС возникли проблемы. В итоге данные компаний и налоговой в части соответствия Ф.И.О. и СНИЛС конкретного человека могут не совпадать. Такой расчет опять же не пройдет и его придется исправлять. Если, конечно, не хотите попасть на штраф минимум 1000 рублей и возможную блокировку счета за опоздание со сдачей расчета. Путей решения несколько. Для начала возьмите в отделе кадров личные дела сотрудников и ГДП-шников, на выплаты которым весной-летом 2017 года начисляли взносы. Сверьте данные из копий СНИЛСов с той информацией, что в учетной программе. Если нашли ошибку, выгрузите из программы заново сформированный расчет и отправьте его в инспекцию. Хуже, если у вас данные вроде как совпадают, а расчет все равно не проходит. Тогда дело в ошибке сведений в инспекции. Сверьте Ф.И.О. и СНИЛС через личный кабинет налогоплательщика или страхователя в ПФР. Сверка показала ошибки? Тогда готовьтесь к личному визиту в инспекцию и свое отделение Пенсионного фонда. Да, можно предварительно отправить через неформализованный документооборот сигнал о проблеме. Но вероятность, что на данное сообщение отреагируют – примерно 10 процентов. В общей куче таких писем никто в ИФНС информацию не вылавливает. Только если предварительно договориться о такого рода послании. Но вот незадача – это надо иметь надежный контакт со своим инспектором, а для этого надо предварительно позвонить. Кстати, дозвониться в линейную ИФНС сродни подвигу, как показывает личный опыт автора. Зато сходить ножками и все узнать на месте точно будет быстро и эффективно. Есть еще вариант отправить письмо о проблемах со СНИЛСами по почте ценным либо заказным письмом. Но это долгий и тернистый путь с непонятными перспективами. Хотя бы потому, что не каждое отделение Почты России обслуживает юридических лиц. А еще письмо будет идти несколько дней… Так что самое надежное сначала провести ревизию СНИЛСов внутри компании, а потом свериться через личный кабинет или спецоператора (если у него есть такая возможность). Так вы точно будете знать, где именно ошибка – значит, и устранить ее будет быстрее.

Ошибка № 3: нет СНИЛС или ИНН Если в расчете нет СНИЛС застрахованного лица, такой расчет инспекция не примет. Решение простое – надо получать СНИЛС. Самый простой путь: отправить самого работника в свое отделение ПФР по месту жительства. Тогда заветный номер он узнает в тот же день, когда придет в фонд. Конечно, работодатель может и самостоятельно обратиться в ПФР. Но тогда ждать результата надо уже 5 рабочих дней минимум (именно такой срок есть у фонда по закону). Ну и еще один способ – самый навороченный. Подать анкету на получение страхового номера через МФЦ. Тут уже весь процесс займет целых 10 рабочих дней. Пожалуй, выбор очевиден. Что касается ИНН каждого застрахованного лица, то такой элемент необязательный. Иными словами, без номера налогоплательщика-физика расчет пройдет. Но проще отправить работника получить ИНН в инспекции. Тем более что данная процедура происходит в режиме онлайн при личном визите с паспортом и никаких денег платить не надо. Тогда форматно-логический контроль не будет выдавать предупреждений. Да и запросов пояснений из ИФНС на тему «недостачи ИНН работника Иванова» не будет.

Ошибка № 4: не показали необлагаемые выплаты Выкидывать из расчета необлагаемые выплаты чревато штрафом по статье 120 НК РФ за грубые нарушения правил учета доходов и расходов. Самый простой и надежный способ – сделать все правильно с самого начала. Это банально проще, чем потом ходить по инстанциям с жалобами и доказывать корректность своего особого мнения.

Ошибка № 5: показали в приложениях 3 и 4 оплату больничного за первые три дня В расчете нужно показывать выплаты на цели социального обеспечения, в том числе оплату больничных листов. Если болеет сам сотрудник, то первые три дня болезни оплачивает работодатель за свой счет. Так что эти выплаты показывать в расчете не нужно. В противном случае вы неправомерно занизите текущие платежи по страховым взносам (речь идет о регионах с традиционным зачетным механизмом взаимодействия с ФСС России). В итоге придется доплатить взносы на социальное страхование на случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Самое смешное, что расчет с такой ошибкой пройдет и никаких проблем с налоговой формально не будет. Инспекторы просто передадут данные в ФСС и уже фонд проведет камеральную проверку, в ходе которой выявит ошибку. Казалось бы, ничего страшного. В общем и целом да, не критично – вроде как можно и не реагировать на ФСС. Только не удивляйтесь, когда из инспекции придет требование уплатить недоимку по соцвзносам. А потом еще и пени отдельной платежкой придется перечислять.

Ошибка № 6: регионы с пилотным проектом не показывают расходы на цели соцстрахования Суть пилотного проекта в том, что организация не начисляет пособия, а только передает данные в ФСС России. Далее сам фонд назначает и выплачивает деньги напрямую людям. Многие по привычке считают, что если в регионе пилотный проект, заполнять приложения 3 и 4 вообще не нужно. Да, такое правило было заложено в особенностях заполнения старой формы 4-ФСС (да и в новой 4-ФСС про взносы на травматизм это тоже есть). С новым РСВ надо действовать так. Участники пилотного проекта ФСС России ставят код «1» в поле 001. При этом обязательно заполняют строки 070 и 080 в приложении 2 – обычно это «0». В приложениях 3 и 4 ничего отражать не нужно. Дело в том, что в этих приложениях показывают суммы пособий, которые выплатили сотруднику, и суммы расходов, которые им потом возместил соцстрах. Участники пилотного проекта пособия сотрудникам не выплачивают. Это делает напрямую ФСС. Поэтому отражать пособия в расчете по страховым взносам не нужно. Однако бывает, что по строкам 070 и 080 приложения 2 могут быть не нули, а другие значения. Например, если менялось местонахождение или местожительство плательщика страховых взносов из региона, который не участвует в пилотном проекте, на регион пилотного проекта. Тогда заполняют строки 070 и 080 приложения 2 вместе с приложениями 3 и 4.

Ошибка № 7: показали только выплаченную зарплату, а не начисленную Страховые взносы считают с начисленных выплат. Причем делают это ежемесячно. Зарплату тоже начисляют каждый месяц. Факт выплаты зарплаты для целей нового РСВ не важен. Например, аванс за июнь выдали в июне, а окончательный расчет по зарплате выдадут уже в июле. В расчете по взносам надо отразить полную сумму взносов с июньской зарплаты. Сумма взносов с мартовской зарплаты попадет в данные по строкам 030, 033, 050 и 053 Раздела 1. Иной алгоритм приведет к тому, что налоговики будут видеть занижение базы по взносам. Так что придется подавать уточненку, платить недоимку, пени и штраф. На всякий случай проверьте, правильно ли формирует данные показатели ваша учетная программа – сделайте это в первых числах июля. Перечислить взносы за июнь надо до 17 июля включительно. Так что если выявите неточность раньше, то и взносы перечислите в правильной сумме. Так что никаких пеней и штрафов. Да и расчет поправить успеете.

Ошибка № 8: не отразили июльские отпускные, которые выплатили в июне Отпускные начисляют до того, как сотрудник идет в отпуск. Выплачивают отпускные минимум за три календарных дня до отпуска. К моменту выплаты отпускные уже начислены. Самый проблемный сценарий – сотрудник идет в отпуск в начале месяца, чуть ли не с первого числа. Так что начисление происходит в предыдущем месяце. Поясним на примере. Сотрудник уходит в отпуск с 3 июля. Бухгалтер начислил и выплатил ему отпускные в конце июня. Такие отпускные надо отразить в расчете по страховым взносам за полугодие. Отпускные входят в облагаемую базу по страховым взносам в июне. Поэтому покажите взносы с них в общих суммах раздела 1. Суммы страховых взносов с отпускных попадут в данные по строкам 030, 033, 050 и 053 Раздела 1.

Ошибка № 9: в Разделе 3 расчета нет данных о гендире-учредителе Сведения на директора-единственного учредителя показывать нужно, даже если он не получает зарплату. Директор-единственный учредитель является застрахованным лицом. Поэтому независимо от того, начисляли ли ему зарплату, по директору заполните раздел 3 и включите его в численность застрахованных сотрудников. Данные выводы следуют из пункта 1 статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 2 Закона от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ, пункта 1 статьи 10 Закона от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ, пунктов 22.1–22.36 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 10 октября 2016 № ММВ-7-11/551. Кстати, из этой же серии вопрос «а нужно ли сдавать нулевой расчет». Мол, мы деятельность вообще не ведем, есть только гендир-учредитель, которому ничего не начисляем. Если не хватает адреналина, можно провести эксперимент и не сдать нулевой расчет – тогда налоговики автоматом посчитают, что компания не подает признаков жизни и включат ее в список на удаление из ЕГРЮЛ по упрощенной процедуре, а самому гендиру пошлют черную метку, чтобы больше не плодил фирмы-призраки. Состав нулевого расчета такой: титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1, приложение 2 к разделу 1 и раздел 3 (письмо ФНС России от 12 апреля 2017 № БС-4-11/6940).