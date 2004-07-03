12 причин, почему вы еще не главбух или финансовый директор
Ваши коллеги регулярно двигаются по карьерной лестнице, а вы оказались в тупике? Узнали у экспертов, какие причины мешают специалистам занять руководящие должности.
Рассказывайте в комментариях, что стало стопором именно для вас.
Отсутствие роста в компании
Есть организации, в которых как ни старайся, руководителем стать не получится. И дело вовсе не в персонале, а в самой компании. В ней нет перспектив роста, сотрудники переходят с одной должности на другую по линейному принципу, а не по вертикали.
Неумение показать результат
Многие сотрудники мечтают занять место начальника, но слабо представляют, какие обязанности будут на них возложены. Важно не просто сидеть в кожаном кресле и обозревать работу отдела в течение дня, нужно еще и показывать результат, повышать эффективность и развивать подразделение.
Нет практического опыта
Посещение различных тренингов, курсов и прохождение обучения не делает из вас начальника. Знание разнообразных теорий не поможет вам успешно справляться с обязанностями руководителя, если ранее вы их хотя бы частично не выполняли.
Неумение организовать себя и других
Понаблюдайте за собой: достаточно ли вы организованны, всегда ли вовремя сдаете отчеты, не опаздываете ли на работу, четко ли выполняете указания своего руководителя? Чтобы управлять другими, нужно самому быть ответственным, уметь направить в нужное русло своих подчиненных.
Завышенные зарплатные ожидания
Бывают случаи, когда человек хочет попасть в кресло начальника не для собственного роста и развития, не для улучшения показателей компании, а исключительно ради повышения зарплаты. Конечно, руководитель получает больше, но и спрос с него больше, обязанности и ответственность гораздо серьезнее, хотя не все кандидаты в начальники это желают учитывать.
Особенности характера
Чтобы стать хорошим начальником, нужно знать не только основы управления, иметь практический опыт их применения, но и обладать определенными личностными качествами, без которых управленец не будет признан в коллективе.
Желание переложить ответственность на другого
Если начальник отдела в ходе очередного отчета своему руководству говорит, что не удалось достигнуть тех или иных целей, потому что его подчиненные не выполнили работу, то, в первую очередь, в этом виноват он сам. Это он сделал недостаточно, чтобы получить нужный результат, а ответственность за неудачу переложил на других. Если вы практикуете такие методы, то место руководителя будет для вас закрыто очень долго.
Неготовность доводить дело до конца
Задача руководителя — показывать результат, а значит запланированные дела должны быть доведены до конца. Иногда в случае авралов для этого приходится жертвовать личным временем и интересам, к чему готовы не все.
Отсутствие профессиональных навыков
Ваш родственник является собственником бизнеса или занимает одну из руководящих должностей. Да, возможно это поможет вам стать начальником, но ненадолго. Если вы «плаваете» в своей сфере, а большинство сотрудников знает о рабочем процессе лучше вас, то быть авторитетом в таком коллективе будет сложно. Учитесь, набирайтесь практического опыта, читайте профессиональную литературу и посещайте курсы.
Предвзятое отношение к подчиненным
Если с одними вы приветливы и доброжелательны, а с другими строги и непоследовательны — это тупиковый путь для построения отношений в коллективе. Опытный начальник должен одинаково общаться с каждым из своих коллег, не беря во внимания личные отношения с каждым из них.
Максим Сундалов: «Еще одно важное качество, без которого сложно представить руководителя любого уровня — это умение общаться. Придется налаживать коммуникацию как со своими сотрудниками, так и с клиентами и бизнес-партнерами. Важно эффективно презентовать свои идеи и достижения, и в то же время уметь слышать других и учитывать их мнение».
Нежелание покидать зону комфорта
Повышение по службе, безусловно, внесет определенные коррективы в вашу жизнь: поймите, готовы ли вы к ненормированному графику, внеурочным командировкам, отмене отпуска или переезду на время в другой город. Если нет, то стоит задуматься о целесообразности мечтаний о директорском кресле.
Излишний консерватизм
Мало обладать управленческими навыками, быть уважаемым руководителем, умеющим организовать процесс, нужно быть в достаточной степени гибким. На ваших плечах — развитие компании, поэтому вы должны следить за ситуацией происходящей вокруг, организовать новые проекты, оценивать их успешность. Консерватизм же станет вашим врагом на пути к прогрессу.
Все правильно написал автор, добавлю к этому возраст, после 45-50 шансов нет, возьмут девочку с длинными ногами, специалисты не нужны, испытано и проверено
Вы забыли еще одну очень актуальную ныне причину:
van1971, Вы писали:
Не только бухгалтера, но и системного администратора)))))) Если у тебя всё отлажено и работает без сбоев, а почти все работы по обслуживанию делаются в плановом режиме, то этого ни кто не замечает и вроде ты человек лишний и бездельник.....