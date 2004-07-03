12 причин, почему вы еще не главбух или финансовый директор

Ваши коллеги регулярно двигаются по карьерной лестнице, а вы оказались в тупике? Узнали у экспертов, какие причины мешают специалистам занять руководящие должности. Рассказывайте в комментариях, что стало стопором именно для вас.

Отсутствие роста в компании Есть организации, в которых как ни старайся, руководителем стать не получится. И дело вовсе не в персонале, а в самой компании. В ней нет перспектив роста, сотрудники переходят с одной должности на другую по линейному принципу, а не по вертикали. Мария Зотова, заместитель директора, начальник отдела организации учебного процесса, федеральная сеть учебных центров МИСАО: «Сначала надо разобраться, в какой компании возможен рост до начальника. Если компания не развивается, ее иерархическая структура статична, то возможности для роста можно ждать очень долго».

Неумение показать результат Многие сотрудники мечтают занять место начальника, но слабо представляют, какие обязанности будут на них возложены. Важно не просто сидеть в кожаном кресле и обозревать работу отдела в течение дня, нужно еще и показывать результат, повышать эффективность и развивать подразделение. Максим Сундалов, руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom:«Вы должны генерировать идеи и решения для продвижения компании. Важно не только предложить их, но и реализовать. И отвечать за результат как в случае успеха, так и неудачи».

Нет практического опыта Посещение различных тренингов, курсов и прохождение обучения не делает из вас начальника. Знание разнообразных теорий не поможет вам успешно справляться с обязанностями руководителя, если ранее вы их хотя бы частично не выполняли. Екатерина Леонова, карьерный менеджер, Центр психологии управления PSYMAN: «Стереотип № 1 и главный: никто не знает, чем занимается начальник. Принципам управления никто не обучает, в университете рассказывается теоретический менеджмент».

Неумение организовать себя и других Понаблюдайте за собой: достаточно ли вы организованны, всегда ли вовремя сдаете отчеты, не опаздываете ли на работу, четко ли выполняете указания своего руководителя? Чтобы управлять другими, нужно самому быть ответственным, уметь направить в нужное русло своих подчиненных. Екатерина Леонова: «Часто бывает, что руководители чрезмерно перерабатывают, проводя на работе больше времени, чем нужно. Почему такое происходит? Опять же недостаток управленческих навыков, выражающийся в желании сделать все самому, а не делегировать задачи своим подчиненным. В отпуске такой руководитель тоже не может оставить задачи без контроля и сам включается в их решение».

Завышенные зарплатные ожидания Бывают случаи, когда человек хочет попасть в кресло начальника не для собственного роста и развития, не для улучшения показателей компании, а исключительно ради повышения зарплаты. Конечно, руководитель получает больше, но и спрос с него больше, обязанности и ответственность гораздо серьезнее, хотя не все кандидаты в начальники это желают учитывать. Марина Ничипоренко, международный кадровый Холдинг Gi Group: «Многие хотят стать начальниками, но далеко не все понимают, что для этого нужно. Безусловно, важно желание, понимание своего пути развития, умение воспользоваться благоприятной ситуацией, взять на себя ответственность в нужный момент».

Особенности характера Чтобы стать хорошим начальником, нужно знать не только основы управления, иметь практический опыт их применения, но и обладать определенными личностными качествами, без которых управленец не будет признан в коллективе. Максим Сундалов: «Руководителю важны также определенные личностные качества и навыки. Например, стратегическое мышление. У кого-то есть природные задатки, но при желании этот скилл можно прокачать. Начальнику нужно заниматься не только текучкой, но и планированием. Видеть последствия конкретных шагов и перспективы развития компании, мотивировать сотрудников, ставить интересные задачи, быть гибким, уметь общаться с любыми людьми».

Желание переложить ответственность на другого Если начальник отдела в ходе очередного отчета своему руководству говорит, что не удалось достигнуть тех или иных целей, потому что его подчиненные не выполнили работу, то, в первую очередь, в этом виноват он сам. Это он сделал недостаточно, чтобы получить нужный результат, а ответственность за неудачу переложил на других. Если вы практикуете такие методы, то место руководителя будет для вас закрыто очень долго. Максим Сундалов: «Прежде всего, задайте самому себе вопрос — зачем вы вообще хотите стать начальником? Человек задумывается об уровне ответственности, о нагрузках и отдает себе отчет, что это не для него».

Неготовность доводить дело до конца Задача руководителя — показывать результат, а значит запланированные дела должны быть доведены до конца. Иногда в случае авралов для этого приходится жертвовать личным временем и интересам, к чему готовы не все.

Отсутствие профессиональных навыков Ваш родственник является собственником бизнеса или занимает одну из руководящих должностей. Да, возможно это поможет вам стать начальником, но ненадолго. Если вы «плаваете» в своей сфере, а большинство сотрудников знает о рабочем процессе лучше вас, то быть авторитетом в таком коллективе будет сложно. Учитесь, набирайтесь практического опыта, читайте профессиональную литературу и посещайте курсы. Екатерина Леонова: «Нужно развивать свои управленческие навыки, если вы хотите строить карьеру руководителя, или профессиональные, если вы поняли, что сфера управления вас не привлекает, адекватно оценивать свои возможности».

Предвзятое отношение к подчиненным Если с одними вы приветливы и доброжелательны, а с другими строги и непоследовательны — это тупиковый путь для построения отношений в коллективе. Опытный начальник должен одинаково общаться с каждым из своих коллег, не беря во внимания личные отношения с каждым из них. Максим Сундалов: «Еще одно важное качество, без которого сложно представить руководителя любого уровня — это умение общаться. Придется налаживать коммуникацию как со своими сотрудниками, так и с клиентами и бизнес-партнерами. Важно эффективно презентовать свои идеи и достижения, и в то же время уметь слышать других и учитывать их мнение».

Нежелание покидать зону комфорта Повышение по службе, безусловно, внесет определенные коррективы в вашу жизнь: поймите, готовы ли вы к ненормированному графику, внеурочным командировкам, отмене отпуска или переезду на время в другой город. Если нет, то стоит задуматься о целесообразности мечтаний о директорском кресле. Максим Сундалов:«У всех разные приоритеты в жизни и это нормально. Далеко не все по-настоящему хотят руководить. Многие хотят иметь жизнь, наполненную не только работой, и не готовы на серьезные жертвы ради рабочего проекта».