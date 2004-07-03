О каких налоговых делах ВС РФ важно знать бухгалтерам: самый нерадостный обзор

Общие вопросы В пользу налоговиков Определение от 25.05.2017 № 310-КГ17-5085 (с. Тютин Д.В., Стеклоград) Поскольку общество «Ситалл» в добровольном порядке не исполнило обязанность по уплате платежей в полном объеме, а меры по принудительному взысканию задолженности оказались безрезультатными, налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании задолженности с зависимого общества. При этом инспекция установила ряд значимых обстоятельств (в том числе тождественность адресов места нахождения, контактных сведений и видов деятельности, наличие одних работников, перезаключение договоров, перечисление выручки), свидетельствующих о зависимости указанных обществ и возможности оказывать влияние на финансово–хозяйственные отношения друг друга. Определение от 18 мая 2017 № 302-КГ17-4062 (с. Антонова М.К., Нефтепродукт М) Судебные инстанции исходили из наличия у ООО «Магистраль-Авто» недоимки по налоговым платежам в спорной сумме, нахождения организаций в состоянии зависимости друг от друга, совершения ими согласованных действий, направленных на прекращение хозяйственной деятельности ООО «Магистраль-Авто» и перевода действующих договоров поставки на ООО «Нефтепродукт М», что свидетельствует об искусственном характере передачи бизнеса с целью уклонения от исполнения действительной налоговой обязанности. Определение от 12 мая 2017 № 305-КГ17-5448 (с. Пронина М.В., ПилотПро) Судом установлено, что платежные поручения предъявлены за три месяца до наступления срока уплаты налога на прибыль организаций, предусмотренного налоговым законодательством. Поскольку Налогоплательщик в своем заявлении не привел обоснования для совершения в качестве спорной уплаты такого рода «заблаговременного» платежа при наличии переплаты, позволяющей осуществить зачет с целью уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, суды пришли к выводу о том, что данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у Налогоплательщика намерения исполнить обязанность по уплате налога на прибыль организаций и направленности данных платежей на сокращение остатка денежных средств на счете в банке, находящемся в конкурсном управлении, что свидетельствует о недобросовестности действий Налогоплательщика. Определение от 10.05.2017 № 304-КГ17-4159 (с. Завьялова Т.В., Прайд-Сервис) Суды указали на пропуск Налогоплательщиком трехлетнего срока на обращение с исковым заявлением о возврате или зачете излишне уплаченных сумм налогов, установленного статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), поскольку с момента государственной регистрации вновь созданного общества путем слияния двух юридических лиц, в силу положений статьи 50 НК РФ и 58 Гражданского кодекса налогоплательщик должен был знать о состоянии расчетов по налогам реорганизованных юридических лиц, правопреемником которых он является.

Налоговая ответственность В пользу налоговиков Определение от 17 мая 2017 № 305-КГ17-4394 (с. Антонова М.К., Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина) Суды посчитали возможным снизить размер примененной к налогоплательщику налоговой санкции за неуплату земельного налога ввиду отсутствия у Налогоплательщика умысла на совершение налогового правонарушения, принимая во внимание социальную значимость Налогоплательщика, в связи с чем отменили решение инспекции в части взыскания штрафа.

НДС В пользу налоговиков Определение от 30 мая 2017 № 309-КГ17-2622 (с. Антонова М.К., Каменск-Уральский хлебокомбинат) В пункте 7 статьи 166 НК РФ законодатель предусмотрел возможность исчисления расчетным путем налога на добавленную стоимость, причитающегося к уплате по операциям, подлежащим налогообложению у налогоплательщика. Поскольку сумма налоговых вычетов не влияет на определение налоговой базы по указанному налогу положение пункта 7 названной статьи НК РФ в отношении налоговых вычетов не применимо. Определение от 29 мая 2017 № 307-КГ17-5837 (с. Пронина М. В., Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова) Бюджетные ассигнования перечислялись на расчетный счет унитарного предприятия в соответствии со сроками платежей по договорам подряда, заключенным в целях производства работ и оказания услуг по техническому перевооружению и созданию объектов, в сумме фактических затрат предприятия, включая НДС. За счет прироста в результате инвестиций стоимости основных средств производилось увеличение уставного фонда унитарного предприятия, а после приватизации – уставного капитала Налогоплательщика. Налогоплательщик настаивает, что имел право на предъявление к вычету сумм НДС за указанные работы и услуги, поскольку являлся их конечным потребителем. Передача приобретенного имущества в казну не осуществлялась, вновь созданные основные средства ставились непосредственно на баланс предприятия (Налогоплательщика). Кроме того, поскольку предприятие (Налогоплательщик) не являлось участником бюджетного процесса, инвестиции при поступлении на его расчетный теряли характер средств федерального бюджета, то есть работы и услуги приобретались за счет собственных средств предприятия. Данная позиция не может быть принята во внимание, поскольку приравнивая полномочия собственника имущества (в том числе, денежных средств) и лица, которому такое имущество передано на праве хозяйственного ведения, Налогоплательщик исходит из ошибочного понимания положений гражданского законодательства. Кроме того, она не изменяет факта, отмеченного судами, что предъявление сумм НДС по спорным работам и услугам к вычету фактически приводило к повторному возмещению налога из бюджета. Определение от 24 мая 2017 № 305-КГ16-21444 (с. Антонова М.К., Донской табак) Факт уплаты процентов, предусмотренных пунктом 17 статьи 176.1 НК РФ, не является обстоятельством, освобождающим от ответственности за налоговое правонарушение, поскольку данная мера имеет компенсационный характер, направленный на минимизацию потерь бюджета и рисков, связанных с доверительным характером возмещения сумм НДС в заявительном порядке. При этом двойного привлечения к ответственности в рассматриваемом случае не происходит. Определение от 23.05.2017 № 310-КГ16-17804 (с. Першутов А.Г., Антонова М.К., Тютин Д.В., ИП Шкуратов Олег Павлович) Устанавливая специальный порядок уплаты НДС в бюджет при реализации имущества, составляющего казну муниципального образования, положения пункта 3 статьи 161 НК РФ предусматривают, что у органов муниципального образования не возникает обязанности по исчислению и уплате налога. Налоговое законодательство не предусматривает механизм взыскания сумм НДС с муниципального образования, которое не является плательщиком НДС. Ошибочное перечисление муниципальному образованию как продавцу имущества в составе выкупной стоимости имущества сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом в Федеральный бюджет, повлекло поступление спорных сумм НДС в составе упомянутых доходов муниципального образования в местный бюджет. В Федеральный бюджет спорные суммы НДС не зачислены, в связи с чем обязанность по уплате налога не может быть признана исполненной в силу подпункта 4 пункта 4 статьи 45 НК РФ. В рассматриваемых правоотношениях при реализации не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования, установленная абзацем 2 пункта 3 статьи 161 НК РФ обязанность налогового агента исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС лежит на покупателях этого имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и не может быть возложена на продавца этого имущества. Уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств не приведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых правоотношениях, поскольку исполнив возложенную на него НК РФ обязанность налогового агента, предприниматель не лишен возможности реализовать право на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием о возврате неосновательно полученных денежных средств. Определение от 19 мая 2017 № 305-КГ17-5209 (с. Пронина М.В., Транснефть) Поскольку до завершения работ по созданию нематериальных активов нематериальный актив в принципе существовать и быть принятым на учет не может, соответственно, к вычету спорные суммы налога могут быть заявлены только после окончания всех этапов работ по созданию нематериальных активов и передаче готового (существующего) нематериального актива. Определение от 15 мая 2017 № 305-КГ17-5548 (с. Пронина М.В., Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания) В проверяемом периоде Налогоплательщик являлся заказчиком-застройщиком по проектированию и строительству (достройки) объекта; основные вычеты у Налогоплательщика сложились в связи с затратами на строительство сооружений объекта; между инвестором и Налогоплательщиком не заключался инвестиционный договор или договор о совместной деятельности или иной аналогичный договор относительно реализации проекта по строительству объекта; у Налогоплательщика отсутствуют какие-либо собственные инвестиционные программы, в которых он мог бы участвовать в качестве инвестора, а также денежные средства для их реализации; средства, направляемые на строительство объекта, получены Налогоплательщиком посредством продажи собственных векселей в проверяемом периоде инвестору по договорам купли-продажи. Налогоплательщик в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 168 НК РФ, должен был составить сводный счет-фактуру и передать его инвестору, так как счета-фактуры выставлялись подрядными организациями и поставщиками товаров (работ, услуг) на имя заказчика-застройщика (Налогоплательщика), который не вправе воспользоваться налоговым вычетом. Налогоплательщиком оформлено право собственности на объект, который в силу фактически сложившихся инвестиционных отношений изначально является собственностью инвестора. Определение от 10 мая 2017 № 309-КГ17-4792 (с. Пронина М. В., НЕКК) Учетной политикой налогоплательщика не установлен раздельный учет «входного» НДС по общехозяйственным расходам. Общехозяйственные расходы, понесенные Налогоплательщиком в связи с организацией управления производством (ремонт помещений и оборудования, реклама, приобретение специальной одежды, запасных частей, транспортные услуги, телефонные переговоры, приобретение специальной литературы, оказание экспертных услуг и так далее), имели отношение к реализации товаров как на экспорт, так и на внутреннем рынке, в связи с чем НДС, относящийся к общехозяйственным расходам, также должен был распределяться между товарами, реализованными на экспорт и на внутреннем рынке. Применение к организации, которой излишне возмещена сумма налога, мер ответственности, предусмотренных пунктом 1 статьи 122 НК РФ, не исключается.

Налог на прибыль В пользу налоговиков Определение от 10 мая 2017 № 304-КГ17-4222 (с. Антонова М.К., Шахта «Большевик») Судами установлено, что целью произведенных затрат на приобретение проекта являлась необходимость увеличения протяженности существующей подвесной монорельсовой дороги; осуществлялась достройка дороги в связи с разработкой новых горных выработок; по своему содержанию данные работы направлены на изменение характеристик (дооборудование, увеличение протяженности) уже существующего основного средства - подвесной монорельсовой дороги; в результате проведенных работ по проекту и дополнению к нему, созданные участки дороги образуют единое целое с существующей ранее дорогой. Судебные инстанции пришли к выводу о правомерности доначисления налога на прибыль, поскольку спорные расходы неразрывно связаны с достройкой монорельсовой дороги, подлежат включению в первоначальную стоимость объекта и должны списываться не единовременно, а посредством начисления амортизации.

Земельный налог В пользу налоговиков Определение от 29.05.2017 № 304-КГ17-5122 (с. Павлова Н.В., ИП Винник Сергей Алексеевич) Суды указали на то, что в случае применения налогоплательщиком пониженной ставки в размере 0,2% при исчислении земельного налога, действующее законодательство предусматривает одновременное применение в таком случае повышенного коэффициента 2, предусмотренного пунктом 15 статьи 396 НК РФ. В противном случае, в отсутствие у земельного участка назначения для жилищного строительства при исчислении земельного налога в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 394 НК РФ применению подлежит ставка 1,5%. При таких обстоятельствах, учитывая, что применение ставки 1,5% приводит к значительно большим доначислениям сумм земельного налога, чем применение пониженной ставки 0,2% с учетом повышенного коэффициента 2, как произведено налоговым органом в оспариваемом решении, выводы судов о том, что оспариваемым решением инспекции права и законные интересы Налогоплательщика не нарушены, является обоснованным. При этом суды пришли к выводу о том, что пониженная ставка земельного налога применяется в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (а не предназначенных для размещения жилищного фонда), и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства. Определение от 16.05.2017 № 304-КГ17-4440 (с. Завьялова Т.В., ИП Сорокин Алексей Дмитриевич) Суды руководствовались положениями статей 388, 394 НК РФ, статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации, и, оценив обстоятельства дела и представленные сторонами доказательства, пришли к выводу, что спорный земельный участок не использовался в проверяемый период для сельскохозяйственного производства, тогда как факт использования налогоплательщиком указанного земельного участка для вышеуказанных целей имеет существенное значение для установления наличия у него права на применение пониженной ставки земельного налога. Определение от 12.05.2017 № 301-КГ17-4068 (с. Завьялова Т.В., Ивановский завод тяжелого станкостроения) По мнению налогоплательщика, у него отсутствует обязанность по уплате налога со спорных земельных участков, поскольку им утрачено право постоянного бессрочного пользования этими земельными участками в связи с нахождением на них недвижимого имущества, принадлежащего иным лицам. Признавая доначисление земельного налога в оспариваемой сумме законным, суды руководствовались положениями статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, и исходили из того, что собственники объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, к которым перешло право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, но которые не зарегистрировали за собой это право в установленном законом порядке, не являются плательщиками земельного налога.

Налог на имущество В пользу налоговиков Определение от 24.05.2017 № 305-КГ17-5043 (с. Тютин Д.В., Востокгазпром) Продуктопровод не является магистральным трубопроводом, поскольку имеет признаки трубопровода подключения (базового трубопровода) и выполняет функцию по транспортировке соответствующего продукта от места добычи до системы магистральных нефтепроводов. Определение от 10.05.2017 № 305-КГ17-3859 (с. Завьялова Т.В., Газпром переработка) Учитывая установленные терминологическое и технологическое отличия газопровода магистрального от иных, суды, квалифицировав спорный объект как промысловый газопровод, пришли к выводу о неправомерном отнесении Налогоплательщиком данного объекта к имуществу, освобождаемому от налогообложения на основании пункта 11 статьи 381 НК РФ.

Вопросы добросовестности Определение от 29.05.2017 № 310-КГ17-5206 (с. Павлова Н.В., Брянскагропромдорстрой) При отсутствии доказательств несовершения хозяйственных операций, в связи с которыми заявлено право на налоговый вычет, вывод о том, что налогоплательщик знал либо должен был знать о недостоверности (противоречивости) сведений, может быть сделан судом в результате оценки в совокупности обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора (в том числе с основаниями, по которым налогоплательщиком был выбран соответствующий контрагент), а также иных обстоятельств, указанных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53. Определение от 25 мая 2017 № 301-КГ17-5221 (с. Антонова М.К., Химпромкомплекс) Довод о реальности производства и реализации Налогоплательщиком товара не свидетельствует о реальности его поставки в адрес Налогоплательщика. При этом сам факт наличия у Налогоплательщика сырья для производства цинковых белил не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у того контрагента, который заявлен в представленных в налоговый орган документах. Приведенный Налогоплательщиком в жалобе довод о том, что доначислив НДС инспекция неправомерно не уменьшила налог на прибыль за проверяемый период, признается несостоятельным. В силу пункта 32 Обзора Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017, на которое ссылается сам заявитель, необходимость уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в целях правильного определения размера налоговых обязательств возникает у налогового органа только при доначислении по результатам выездной налоговой проверки прямых налогов, к которым налог на добавленную стоимость не относится. Определение от 24 мая 2017 № 305-КГ17-4928 (с. Антонова М.К., Кампанэко) Признан доказанным факт наличия у налогоплательщика в проверяемом периоде прямых взаимоотношений с иностранными производителями спорного товара и движение товара на склад Налогоплательщика напрямую от иностранных поставщиков, минуя цепочку посреднических фирм (поставленных под сомнение контрагентов). Определение от 18 мая 2017 г. № 306-КГ17-5858 (с. Пронина М.В., Областная передвижная механизированная колонна) Спорный контрагент был фактически создан после заключения договора подряда на выполнение работ по строительству 4-квартирного жилого дома; в проверяемый период у контрагента отсутствовали трудовые ресурсы, основные и транспортные средства, производственные активы, складские помещения, необходимые для исполнения последним встречных обязательств по названному гражданско-правовому договору перед Налогоплательщиком; отсутствие оплаты со стороны Налогоплательщика в адрес контрагента за строительство жилого дома; сделка между Налогоплательщиком и контрагентом носила разовый характер; отсутствие членства контрагента в СРО; отсутствие контрагента по юридическому адресу указанному в учредительных документах и в ЕГРЮЛ. Определение от 10 мая 2017 № 309-КГ17-4924 (с. Пронина М. В., Терминал) Установлено, что общество «Карго» приобрело спорный объект незавершенного строительства у общества «Дельта», расчет производился заемными средствами, в счет платежей были переданы векселя, полученные обществом «Карго» от налогоплательщика в связи с договором займа. Объект принадлежал обществу «Карго» пять дней, сделка по его перепродаже была бесприбыльной, само общество «Карго» было создано непосредственно перед совершением сделки, провело единственную хозяйственную операцию, после чего было ликвидировано. Расчеты по сделке купли-продажи спорного объекта между налогоплательщиком и обществом «Карго» осуществлялись на основе зачета встречных требований, возникших вследствие ранее заключенного договора займа между указанными контрагентами. Платежи при совершении указанных сделок каждый раз производились векселями, при этом контрагенты передавали друг другу ценные бумаги без оформления прав по ним. Реального движения денежных средств в уплату за приобретаемый объект незавершенного строительства и прав на него не происходило.