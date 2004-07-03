Какая первичка подтвердит покупку электронного билета

Проанализируем письмо Минфина России от 06.06.2017 № 03-03-06/1/35214.

Маршрут-квитанция и посадочный талон

Финансисты, сославшись на приказы Минтранса РФ от 08.11.2006 № 134 и от 28.06.2007 № 82, напомнили, какие документы строгой отчетности подтвердят командировочные расходы в случае приобретения электронного авиабилета.

Для обоснования перелета понадобятся маршрут-квитанция электронного документа (авиабилета) и посадочный талон.

При этом электронный посадочный талон, полученный при виртуальной регистрации на рейс, должен содержать реквизиты, подтверждающие факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки. Как правило, данным реквизитом является штамп о досмотре.

Штамп о досмотре

Если штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне нет, то факт осуществления перелета подотчетным лицом можно подтвердить иным способом.

Подойдет справка о перелете, выданная авиаперевозчиком или его представителем

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Раньше Минфин был строже

Аналогичные разъяснения Минфин РФ рассылал и ранее (письма от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80056, от 19.06.2015 № 03-03-07/35548).

Однако в письме от 26.09.2012 № 03-07-11/398 финансисты высказывали более жесткую позицию относительно заполнения реквизитов в указанных документах: маршрут-квитанция, которая не содержит хотя бы одного необходимого реквизита (например, стоимости перевозки), не может являться основанием для признания расходов.