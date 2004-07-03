Рубрика «Образцы документов для бухгалтера»: заявление о возврате налогов или взносов

Форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в 2017 году поменялась. Она приведена в приложении 8 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@. Форма применяется с 31 марта 2017 года.

Заявление на трех листах.

Мы заполнили форму для компании ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.

Компания заполняет два листа заявления. Третий лист - для физлиц, не имеющих ИНН.

Скачать образец заполнения заявления о возврате излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в формате Excel можно тут. Пустой бланк заявления о возврате налогов и взносов скачивайте тут.

Образец. Заявление о возврате налогов или взносов-2017

Лист 1

Лист 2