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Рубрика «Образцы документов для бухгалтера»: заявление о возврате налогов или взносов

29.06.17 13:04
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Форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в 2017 году поменялась. Она приведена в приложении 8 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@. Форма применяется с 31 марта 2017 года.

Заявление на трех листах.

Мы заполнили форму для компании ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.

Компания заполняет два листа заявления. Третий лист - для физлиц, не имеющих ИНН.

Скачать образец заполнения заявления о возврате излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в формате Excel можно тут. Пустой бланк заявления о возврате налогов и взносов скачивайте тут.

Образец. Заявление о возврате налогов или взносов-2017

Лист 1

1213

 

Лист 2 1415

Образец заявления о зачете налогов и взносов, которые применяется с 31 марта 2017 года, смотрите тут.

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

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