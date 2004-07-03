Клерк.Ру
 

Репортаж с проверки: для чего на самом деле налоговикам знать про расходы на связь. Скачайте важные документы

30.06.17 07:55
9

Итак, что называется, дождались! Пришла она – выездная налоговая проверка! И понеслось: требования, представление документов, вопросы, допросы, экспертизы, выемки и т.д. и т.п.

И вот, история из практики и практическое же ее решение.

В настоящее время вряд ли хотя бы одна организация обходится без сотовой связи. Ее использование определенной категорией сотрудников делает их работу более мобильной, что способствует привлечению новых партнеров, заключению новых выгодных контрактов и, в конечном итоге, влияет положительно на финансовый результат организации в целом.

В налоговом учете расходы на оплату услуг сотовой связи согласно пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. В соответствии с указанной нормой налогового законодательства в составе прочих расходов налогоплательщика могут быть учтены расходы на приобретение услуг сотовой связи при условии, что такие расходы соответствуют критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Подтверждение расходов на связь

Для подтверждения расходов на оплату сотовой связи в целях исчисления налога на прибыль организация должна иметь:

  • список работников, которые в силу исполняемых ими должностных обязанностей и разъездного характера работы пользуются сотовой связью. Как правило, этот список утверждается руководителем организации на основании приказа, в котором указываются номера мобильных телефонов, закрепленных за конкретными сотрудниками. В этом документе работодатель также может установить список базовых телефонных номеров абонентов, связь с которыми осуществляется в рамках производственной деятельности;
  • договор с оператором сотовой связи на обслуживание соответствующих телефонных номеров;
  • детализированные счета, полученные от оператора сотовой связи (расшифровки переговоров). На таком документальном подтверждении настаивает Минфин России в Письмах от 13.10.2010 №03-03-06/2/178, от 23.06.2011 №03-03-06/1/378.

Извлечение из требования о предоставлении документов

И вот, в организацию приходит очередное требование о предоставлении документов (информации) в рамках ВНП. Извлечение смотрите ниже (если нажать на картинку, она увеличится).

 

цйцуыаваы

Для чего налоговикам знать про мобильную связь в компании

Зачем налоговикам вся эта информация? Здесь, как правило, два варианта:

1. По мнению проверяющих у вас необоснованно завышены расходы на корпоративную мобильную связь;

2. Налоговикам надо прослушать телефоны ключевых сотрудников и подключить для этого специалистов МВД.

Какие документы в этом случае можно подготовить?

Как показывает практика, хорошо, если в качестве документального подтверждения обоснованности и экономической направленности расходов на оплату услуг сотовой связи, у организации имеется внутренний локальный документ – Регламент (Положение) использования работниками сотовой связи.

Один вариант Положения можно скачать тут, второй - тут.

Далее нужен приказ, из которого налоговики хотят увидеть конкретное закрепление номеров сотовых телефонов за определенными сотрудниками компании.

Но здесь есть хитрость: если вам по какой-то причине не безопасно указывать номера телефонов, закрепленных за сотрудниками - на каждой SIM-карте нанесен ее серийный номер (см. пример на фото). 

пап

Вот его и можно указать в приказе. Форма приказа может быть следующей.

Образец приказа о закреплении за сотрудниками SIM-карт

апрврв

Скачать образец в формате Word приказа о закреплении за сотрудниками предприятиями SIM-карт мобильной связи можно тут.

Как не показывать налоговикам карточки счетов

Далее по списку налоговой запрошена карточка по бухгалтерскому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В этой части мне хотелось бы напомнить, что у организации есть возможность не представлять настолько подробные сведения налоговикам.

Для этого необходимо, чтобы в учетной политике в целях налогообложения прибыли был сформирован раздел под названием «Налоговый учет». А в нем примерно такая фраза: «… Закрепить, что налоговый учет в организации ведется на основании положений ст. 313 НК РФ, а именно, с применением регистров налогового учета, разрабатываемых налогоплательщиком самостоятельно».

Эта фраза дает полное основание не предоставлять налоговикам излишнюю информацию в виде карточек счетов бухгалтерского учета и лишает их права запрашивать в принципе эти карточки.

В этом случае налоговому органу необходимо составить пояснения примерно такого содержания (см. образец ниже) и форму налогового регистра (см. образец ниже).

Помните, чем меньше информации вы дадите, тем больше маневров у вас будет потом, тем проще будет вам отстаивать свои интересы.

ивапрарп

Стань экспертом
Наталья Ушак

редактор-эксперт «Клерка», консультант в сфере бухучета, налогообложения и финансов, лектор ИПБ России

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Прикрепленные файлы:
Мнения
 
Написать свое мнение
9 мнений
Клерк
Ставка
Бред в конце статьи полнейший. Оттого что информацию назовут не карточкой , а другим именем, ничего не меняется.Предоставлять все равно придется.
Клерк
msneg
Ставка, так там информация совершенно в другом виде представлена. В регистре только часть, якобы нужная налоговикам. В этом и смысл. Инспекторы просят карточку, чтобы узнать больше, чем они запросили.
Аватар
Аноним
, Йошкар-Ола
Но здесь есть хитрость: если вам по какой-то причине не безопасно указывать номера телефонов, закрепленных за сотрудниками - на каждой SIM-карте нанесен ее серийный номер (см. пример на фото).

 И к чему эта хитрость?  Если вдруг

2. Налоговикам надо прослушать телефоны ключевых сотрудников и подключить для этого специалистов МВД.

то  для МВД совершенно не проблема пробить номера по сим-картам у оператора.

Клерк
Наталья Ушак
, Москва

Ставка, Вы писали:

Бред в конце статьи полнейший. Оттого что информацию назовут не карточкой , а другим именем, ничего не меняется.Предоставлять все равно придется.

 Никто и не говорит о том, что предоставить не придется. Просто в Вашей карточке они хотат увидеть все в разрезе контрагентов и договоров с ними. Если Вам нечего скрывать, то я рада за Вас. Предоставляйте карточки. Но все претензии и доначисления тоже будут основаны на карточках, а они не являются первичным документом ни бухгалтерского, ни налогового учета. К сожалению, бухгалтера почему-то об этом не думают, юристы не знают, а налоговики пользуются этим.

Клерк
Наталья Ушак
, Москва

Аноним, Вы писали:

Но здесь есть хитрость: если вам по какой-то причине не безопасно указывать номера телефонов, закрепленных за сотрудниками - на каждой SIM-карте нанесен ее серийный номер (см. пример на фото).

 И к чему эта хитрость?  Если вдруг

2. Налоговикам надо прослушать телефоны ключевых сотрудников и подключить для этого специалистов МВД.

то  для МВД совершенно не проблема пробить номера по сим-картам у оператора.

 Да, не проблема. А слушать, кого будут? Неустановленное лицо? С таким доказательством можно выйти в суд только после экспертизы аудиозаписи при установлении принадлежности голоса конкретному лицу, которое может обладать соответствующей информацией. А о закреплении конкретных номеров за конкретными специалистами организации оператор связи ничего, как правило не знает, или Вы им сообщаете?

Аватар
Аноним
, Москва

Наталья Ушак, Вы писали:

Ставка, Вы писали:

Бред в конце статьи полнейший. Оттого что информацию назовут не карточкой , а другим именем, ничего не меняется.Предоставлять все равно придется.

 Никто и не говорит о том, что предоставить не придется. Просто в Вашей карточке они хотат увидеть все в разрезе контрагентов и договоров с ними. Если Вам нечего скрывать, то я рада за Вас. Предоставляйте карточки. Но все претензии и доначисления тоже будут основаны на карточках, а они не являются первичным документом ни бухгалтерского, ни налогового учета. К сожалению, бухгалтера почему-то об этом не думают, юристы не знают, а налоговики пользуются этим.

 О, а я думала, что карточки - это регистр аналитического учета, используемый при ведении БУ, который мы обязаны вести и порядок ведения аналитического учета устанавливается организацией исходя "из  Инструкции к плану счетов, положений и других нормативных актов, методических указаний по вопросам бухгалтерского учета". А оказывается, что мы и не должны эти карточки вести и налоговая их не имеет право требовать. Хотя еще в то время ВАС указал, что налоговая вправе требовать любые доки  (№ 14951/11 от 15.03.2012), подтверждающие достоверность данных проверяемой декларации. А оказывается они и требовать не имеют право и вести мы их не должны. Спасибо за инфу, теперь буду знать

Аватар
Аноним
, Тольятти
бред... ну и что из того что вы карточку не предоставите? Запросят у МТС. телефоны и суммы расходов на связь-это мелочи жизни по сравнению с другими суммами ... Раньше ФНС была интересна расшифровка (чтобы доказать непроизводственные расходы и тыкала пальцем, чей это телефон?), а ее как вы откажете?
Аватар
Аноним
, Москва
Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342

(ред. от 03.02.2016)

"О порядке оказания услуг телефонной связи"



25. Абонент обязан:

...

г) ежеквартально представлять оператору связи заверенный надлежащим
образом список лиц, использующих оборудование абонента - юридического
лица, содержащий фамилии, имена, отчества, места жительства, реквизиты
документа, удостоверяющего личность этих лиц, а в случае изменения
фактических пользователей оборудования юридического лица - представлять
сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом
стало известно;

Аватар
Аноним
, Москва

А так же есть проект, согласно которому планируется введение штрафа...

Юрлиц предлагают штрафовать за непредставление данных о пользователях корпоративными сим-картами



По проекту абонента-юрлицо ждет штраф, если он не сообщит или не вовремя
проинформирует оператора связи о тех, кто фактически использует:

- оборудование абонента при оказании услуг связи;

- переданную абоненту сим-карту для звонков, передачи sms и доступа к интернету.



Штрафовать предлагается на сумму от 50 тыс. до 70 тыс. руб.



Сейчас нет административной ответственности за то, что сведения не
представлены или представлены не вовремя. Но есть общее правило: если
абонент не выполняет свои обязанности, оператор вправе приостановить
оказание конкретных услуг телефонной связи.



Напомним, абоненты обязаны ежеквартально представлять оператору связи
заверенный список тех, кто пользуется оборудованием. При этом нужно
указывать Ф.И.О., место жительства, реквизиты паспорта каждого
пользователя. Данные о новых пользователях следует передавать не позднее
15 дней со дня, когда о появлении "новичков" стало известно.



Документ: Проект Федерального закона N 181342-7

Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Когда налоговики назначат три проверки сразу
 
Бухгалтерские новости
 
Комиссионные за оплату мобильной связи сотрудника включаются в доходы при УСН
 
Юридические новости
 
Расходы ИП на переговоры и интернет предполагаются экономически обоснованными
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:11
Аноним прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
вчера, 20:23
Аноним прокомментировал материал «ПФР рекомендует заранее заботиться об оформлении будущей пенсии»
вчера, 19:41
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 19:28
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 15:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 14:39
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 14:18
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
вчера, 13:43
Аноним прокомментировал материал «Введение онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень. Так уже было с ЕГАИС»
вчера, 13:21
Аноним прокомментировал материал «УФНС по Омской области отвечает на вопросы плательщиков земельного налога»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 13:12
Аноним прокомментировал материал «Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС»
вчера, 12:54
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
вчера, 11:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 11:50
Аноним прокомментировал материал «Обособленные подразделения»
вчера, 09:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 09:12
Аноним прокомментировал материал «Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ»
вчера, 06:36
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: снижение тарифа взносов выведет зарплату из тени»
вчера, 02:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 00:29
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
23:59
Аноним прокомментировал материал «БАШЭНЕРГОБАНК»
22:27
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
22:18
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
21:28
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
21:20
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:31
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:29
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
20:09
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
20:01
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
19:57
еще
 