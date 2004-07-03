Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС

С 1 июля начнется оформление электронных больничных листов. Мы узнали у ФСС: там считают, что электронные листы нетрудоспособности только на руку работодателям. А вы как думаете?

Пациенты по желанию смогут оформить больничный в электронном виде. Бумажный вариант больничного сохранится и будет иметь такую же юридическую силу, однако, электронный листок нетрудоспособности имеет ряд преимуществ перед больничным на голубом бланке.

Введение и использование электронного листка нетрудоспособности - это еще один шаг к проекту <Прямые выплаты>, когда возмещение по страховым случаям производит региональное отделение Фонда социального страхования, а не работодатель.