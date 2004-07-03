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Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС

30.06.17 09:54
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С 1 июля начнется оформление электронных больничных листов. Мы узнали у ФСС: там считают, что электронные листы нетрудоспособности только на руку работодателям. А вы как думаете?

Пациенты по желанию смогут оформить больничный в электронном виде. Бумажный вариант больничного сохранится и будет иметь такую же юридическую силу, однако, электронный листок нетрудоспособности имеет ряд преимуществ перед больничным на голубом бланке.
Введение и использование электронного листка нетрудоспособности - это еще один шаг к проекту <Прямые выплаты>, когда возмещение по страховым случаям производит региональное отделение Фонда социального страхования, а не работодатель.

Причина 1

Введение ЭЛН ускорит работу врачей, и появится больше времени на работу с пациентами. Такой больничный проще заполнить, есть возможность исправить и не тратить бланки и время для редактирования данных.

Причина 2

Электронный больничный нельзя потерять, таким образом, исчезнет понятие «утери» листка нетрудоспособности, и главное, сведутся к нулю случаи страхового мошенничества и хождение фальшивых листков нетрудоспособности.

Причина 3

Работодателю будет проще обработать ЭЛН. Заключив соглашение об информационном взаимодействии, страхователь в личном кабинете сможет увидеть, кто из его сотрудников болеет, в каких медучреждениях открыты листки нетрудоспособности, с какого дня их закрыли, а также без труда сможет заполнить сведения для расчета пособия.

Причина 4

При использовании электронных больничных работодатели избавляются от необходимости вести большой архив документов. К тому же сократятся расходы на изготовление бланков листков нетрудоспособности.

Причина 5

Пациенту не нужно будет расписываться за полученный больничный у врача, это будет уже сделано автоматически. Работодателю необходимо будет сообщить только номер электронного листка. В своем личном кабинете пациент будет видеть  сведения о своих больничных.  

Подготовлено вместе со специалистами ГУ - Волгоградского РО Фонда социального страхования РФ

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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