Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС
С 1 июля начнется оформление электронных больничных листов. Мы узнали у ФСС: там считают, что электронные листы нетрудоспособности только на руку работодателям. А вы как думаете?
Пациенты по желанию смогут оформить больничный в электронном виде. Бумажный вариант больничного сохранится и будет иметь такую же юридическую силу, однако, электронный листок нетрудоспособности имеет ряд преимуществ перед больничным на голубом бланке.
Введение и использование электронного листка нетрудоспособности - это еще один шаг к проекту <Прямые выплаты>, когда возмещение по страховым случаям производит региональное отделение Фонда социального страхования, а не работодатель.
Причина 1
Введение ЭЛН ускорит работу врачей, и появится больше времени на работу с пациентами. Такой больничный проще заполнить, есть возможность исправить и не тратить бланки и время для редактирования данных.
Причина 2
Электронный больничный нельзя потерять, таким образом, исчезнет понятие «утери» листка нетрудоспособности, и главное, сведутся к нулю случаи страхового мошенничества и хождение фальшивых листков нетрудоспособности.
Причина 3
Работодателю будет проще обработать ЭЛН. Заключив соглашение об информационном взаимодействии, страхователь в личном кабинете сможет увидеть, кто из его сотрудников болеет, в каких медучреждениях открыты листки нетрудоспособности, с какого дня их закрыли, а также без труда сможет заполнить сведения для расчета пособия.
Причина 4
При использовании электронных больничных работодатели избавляются от необходимости вести большой архив документов. К тому же сократятся расходы на изготовление бланков листков нетрудоспособности.
Причина 5
Пациенту не нужно будет расписываться за полученный больничный у врача, это будет уже сделано автоматически. Работодателю необходимо будет сообщить только номер электронного листка. В своем личном кабинете пациент будет видеть сведения о своих больничных.
Подготовлено вместе со специалистами ГУ - Волгоградского РО Фонда социального страхования РФ
не хочется троллить, но мое мнение преимущества высосаны из пальца, особенно п.2 и п.5