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Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения

30.06.17 13:23
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Форма заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в 2017 году поменялась. Она приведена в приложении 8 к приказу ФНС России от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@. Форма применяется с 31 марта 2017 года и она рекомендованная, а не обязательная.

Заявление на трех листах.

Мы уже заполняли форму для ООО «Алмаз» из города Буя Костромской области.

Теперь приводим образец заполнения формы для физлица. Буевый Аполлон Александрович захотел получить социальный вычет по НДФЛ. Проходил лечение, поправлял нервы на водах. 

У него нет ИНН, поэтому он заполняет и третий лист заявления. Третий лист как раз и предназначен для физлиц, у которых нет ИНН: такие еще, оказывается, остались.

Скачать образец заполнения заявления о возврате НДФЛ физлицом в формате Excel можно тут. Пустой бланк заявления о возврате налогов и взносов скачивайте тут.

Образец. Заявление о возврате НДФЛ физлицом-2017

Лист 1

аываыаввв

Лист 2

папасмсисм

Лист 3

апвуцк

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Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

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4 мнения
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Аноним
, Йошкар-Ола

Спасибо за информацию, что есть официальный бланк, а не произвольная форма. А я в этом году через ЛК ФЛ заполняла ту же самую форму, что была в прошлом году. :)

Клерк
Аня Амасова
, Санкт-Петербург
Налоговая принимает и обычный "непрограммный" документ по образцу на их сайте, а через ЛК после камералки формируется практически автоматически.
<b>Модератор</b>
Над.К
Аня Амасова, форма не обязательная. Но упрощает жизнь тем, кто не готов бороться с налоговой, которая захочет именно рекомендованную форму. Не все умеют спорить с чиновниками ;)

документ по образцу на их сайте,

 Они его должны были поменять

Клерк
Аня Амасова
, Санкт-Петербург

Сорри, я просто не заметила отличий автоматически сформированного в этом году заявления от образца ФНС предыдущего года - их не было еще в апреле.
Да уж, спорить с чиновниками - это отдельная история, согласна. )

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