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Налоговые итоги за июнь 2017

03.07.17 10:07

Налоговые законопроекты

  1. В июне активно обсуждался вопрос о курортном сборе. Помимо правительственного Законопроекта № 169585-7, внесенного в мае, в Госдуму поступил депутатский проект о введении курортного сбора (Законопроект № 203488-7). Данные законодательные инициативы предлагают возложить обязанность по уплате сбора на разных субъектов. Если Правительство исходит из того, что бремя платы будет лежать на отдыхающих, то депутатский проект предлагает в качестве субъекта сбора рассматривать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на определенной территории. Очевидно, что депутатское предложение искажает идею курортного сбора, поскольку отсутствует привязка платежа к туристическому потоку. К настоящему моменту Законопроект № 203488-7 возвращен его инициатору.
  2. В Государственную Думу РФ был внесен законопроект, который направлен на усовершенствование нормы, освобождающей от НДФЛ выплаты малоимущим и социально незащищенным гражданам – абз. 5 п. 8 ст. 217 НК РФ (Законопроект № 190172-7). В целях устранения неопределенности поправки изменяют наименование адресата, получающего освобождаемый доход. Предлагается использовать понятие «гражданин, который в соответствии с законодательством отнесен к категории граждан, имеющих право на социальную помощь».
  3. Правительство подготовило поправки в главу 21 НК РФ в целях введения системы tax free (Законопроект № 204712-7). Проектом установлены субъекты, участвующие в системе, а также перечень документов, необходимых для возмещения ранее уплаченного НДС.
  4. В июне в Госдуму РФ поступил традиционный законопроект о введении прогрессивной системы обложения доходов физических лиц (Законопроект № 205685-7). Авторы предлагают применять налоговые ставки от 5 до 25 % в зависимости от размера облагаемого дохода. С учетом отрицательного заключения Правительства РФ на данный законопроект и итогов рассмотрения аналогичных предложений, законопроект будет отклонен.
  5. Также в Государственной Думе РФ рассматриваются законопроекты, связанные с расходами энергетиков (Законопроект № 195437-7), с изменением ставок по акцизам (Законопроекты № 206576-7, 201252-7), с обложением взносами выплат работникам FIFA (Законопроект № 204728-7), освобождением от госпошлин операторов фодндов капитального ремонта (Законопроект № 211275-7).

ФНС России

ФНС России скорректировала свою позицию по бенефициарным собственникам, ранее изложенную в Письме от 17.05.2017 № СА-4-7/9270@. Согласно Письму от 31.05.2017 г. № СА-4-7/10261@ исключается последний абзац письма от 17 мая, предписывающий налоговым инспекциям руководствоваться позицией ФНС России. Скорее всего, корректировка направлена на лишение налогоплательщиков аргумента о неисполнении нижестоящими органами разъяснений ФНС России.

ФНС И МВД России разработали порядок получение налоговыми органами результатов оперативно-розыскной деятельности (Приказ № 317/ММВ-7-2/481@). В целом данный документ отражает общую тенденцию на усиление взаимодействия налоговых и правоохранительных органов.

Уплата НДС при приобретении муниципального имущества

Покупателям государственного и муниципального имущества следует обратить внимание на дело ИП Шкуратов Олег Павлович (Определение от 23.05.2017 № 310-КГ16-17804), в котором установлена безусловная обязанность приобретателя имущества уплатить НДС в бюджет. При этом, по мнению Суда, не имеет значения, что сумма НДС полностью перечислена продавцу и ее повторное взыскание с покупателя ведет к наложению дополнительного экономического бремени. Изложенная в решении мотивировка Суда не выглядит безупречной, поскольку доводы предпринимателя ранее принимались во внимание высшими инстанциями (см., например, дело Карабулалеспром), однако в целях защиты интересов бюджета.

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Максим Юзвак

налоговый консультант, кандидат юридических наук

Специально для Клерк.Ру

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