Налоговые итоги за июнь 2017

ФНС России

ФНС России скорректировала свою позицию по бенефициарным собственникам, ранее изложенную в Письме от 17.05.2017 № СА-4-7/9270@. Согласно Письму от 31.05.2017 г. № СА-4-7/10261@ исключается последний абзац письма от 17 мая, предписывающий налоговым инспекциям руководствоваться позицией ФНС России. Скорее всего, корректировка направлена на лишение налогоплательщиков аргумента о неисполнении нижестоящими органами разъяснений ФНС России.

ФНС И МВД России разработали порядок получение налоговыми органами результатов оперативно-розыскной деятельности (Приказ № 317/ММВ-7-2/481@). В целом данный документ отражает общую тенденцию на усиление взаимодействия налоговых и правоохранительных органов.