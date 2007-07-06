Можно ли заключать договор на обработку фискальных данных через представителя?

Ситуация из практики: компания переходит на систему онлайн-касс, для чего по закону № 54-ФЗ требуется заключить договор с оператором фискальных данных. Правомерно ли его заключение с коммерческим представителем оператора фискальных данных?

Договор на обработку фискальных данных

Организации и ИП, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, обязаны иметь договор с оператором фискальных данных на обработку фискальных данных (п. 3 ст. 5 Закона № 54-ФЗ).

Любая российская организация, удовлетворяющая установленным законом № 54-ФЗ требованиям (ст. 4.5 закона № 54-ФЗ), вправе получить разрешение на обработку фискальных данных и осуществлять деятельность оператора фискальных данных. Процедура аккредитации операторов фискальных данных законодательством не предусмотрена.

Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 184 ГК РФ). В частности, в качестве коммерческого представителя может выступать поверенный, совершающий определенные юридические действия от имени и за счет доверителя на основании договора поручения (п. 1 ст. 971, п. 3 ст. 972, п. 3 ст. 973 ГК РФ), при этом права и обязанности по договору, который заключает поверенный (агент) от имени доверителя (принципала), возникают непосредственно у доверителя (принципала) (п. 1 ст. 971, п. 1 ст. 1005, ст. 1011 ГК РФ).

Что говорит 54-ФЗ про представителя ОФД

Закон № 54-ФЗ не ограничивает возможность заключения договора на обработку фискальных данных через представителя, действующего от имени оператора фискальных данных. Если третье лицо обладает полномочиями, необходимыми для заключения от имени оператора фискальных данных договоров на обработку фискальных данных и эти полномочия подтверждены соответствующим документом (доверенностью), выданным оператором фискальных данных, договор с последним может быть заключен через такое третье лицо. В этом случае права и обязанности по договору возникают непосредственно у оператора фискальных данных.

Заключивший от его имени договор представитель (поверенный или агент) не приобретет прав или обязанностей по такому договору, в том числе связанных с осуществлением обработки фискальных данных. Поэтому компания в рассматриваемом случае не лишена права заключить договор с коммерческим представителем, действующим от имени оператора фискальных данных.