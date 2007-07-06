Упрощенная отчетность: на что обратить внимание бухгалтерам

О том, кто имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет и отчетность, мы говорили тут.

Сегодня мы поговорим о том, что собою представляет упрощенная отчетности с точки зрения практики.

В целях упрощения разрешается не применять сложные положения действующих бухгалтерских стандартов, которые требуют применения финансовых оценок, обеспечивающих, как я бы назвала, «экономическую» достоверность информации (переоценку, проведение процедур обесценения, формирование оценочных обязательств, признание процентов в стоимости инвестиционных активов, событий после отчетной даты, отложенных налогов, ретроспективного пересчета показателей и т.п).

У составленной с применением этих правил отчетности показатели баланса и ОФР будут мало совпадать с реальностью. А значит, никогда не дадут возможности корректно сопоставить данные текущего и прошедшего годов. При этом изначально подразумевается, что расхождения могут быть существенными. За счет отказа от оценки активов и обязательств с учетом реальной экономической ситуации, складывающейся на рынке, и уже произошедших обязывающих событий, меняется даже валюта баланса.

Прогнозные свойства отчетности

В таком случае сложно не согласиться, что отказ от применения этих действительно достаточно сложных инструментов принципиально снижает прогнозные свойства отчетности.

То есть упрощенная отчетность в итоге считается достоверной как созданная по упрощенным правилам, но лишенная за счет упрощений прогнозных свойств. Именно поэтому согласно п. 17 ПБУ 4/99 на организацию возлагается обязанность раскрыть информацию о формировании отчетности на базе упрощенных способов учета. Поскольку это действительно «существенно влияет на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями».

Но у этой группы организаций практически нет заинтересованных пользователей.

И в этом случае на государственном уровне установлено, что такие организации имеют право экономить ресурсы как на ведение бухгалтерского учета и составление отчетности за счет применения упрощенного порядка, так и на расходах на аудит, поскольку такая отчетность не способна нанести вред имущественным интересам сторонних лиц. А ввиду незначительности оборотов (размер выручки является одним из критериев обязательности аудита) такая упрощенная отчетность интересы государства (в части статистики) тоже вряд ли сильно затронет.

Данный порядок позиционируется как поддержка малого бизнеса: применение разрешенных способов упрощения «обеспечивает снижение финансовой и административной нагрузки на экономические субъекты».

Объем упрощения

Обратите внимание на то, что применение упрощенной системы бухгалтерского учета на практике, как правило, затрагивает очень широкий спектр действий. Объем упрощений зависит от выбора каждой конкретной организации, начиная с отказа от системы двойной записи (микропредприятия) или с перехода на кассовый метод признания доходов и расходов через сокращение регистров бухгалтерского учета, и заканчивая отказом от применения нескольких или даже только одного из «самых нелюбимых» разрешенных к неприменению стандартов.

Позволю себе напомнить, что весной 2016 года приказом Минфина России от 16.05.2016 №64н были внесены существенные поправки сразу в четыре ПБУ: по учету материально-производственных запасов (ПБУ 5/01), по учету основных средств (ПБУ 6/01), по учету нематериальных активов (ПБУ 14/2007), по учету расходов на НИОКР (ПБУ 17/02). Все они дают возможность еще больше упростить учет. Но, будьте осторожны. Здесь нужно очень сильно подумать о том, стоит ли вам использовать эти упрощения.

Где найти информацию

Перечень возможных упрощений не надо выискивать и собирать по отдельным нормативным актам. Его в полном объеме и в очень доступной форме изложения можно найти в Информации Минфина России № ПЗ-3/2015.