Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?

Зачем ИПБ России возит бухгалтеров по всей России?

ИПБ проводит масштабную программу по повышению профессионального уровня бухгалтеров во многих городах России. Семинары прошли и в Крыму, и в Центральной России, и в Калининградской области. Настал черед Камчатки.

С 12 по 15 сентября в Петропавловске-Камчатском соберутся бухгалтеры, чтобы узнать обо всем важном по налогам , взносам и бухучете. Четырехдневный семинар станет профессиональным экспресс-обзором всего, что важно бухгалтерам.