Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?
Зачем ИПБ России возит бухгалтеров по всей России?
ИПБ проводит масштабную программу по повышению профессионального уровня бухгалтеров во многих городах России. Семинары прошли и в Крыму, и в Центральной России, и в Калининградской области. Настал черед Камчатки.
С 12 по 15 сентября в Петропавловске-Камчатском соберутся бухгалтеры, чтобы узнать обо всем важном по налогам , взносам и бухучете. Четырехдневный семинар станет профессиональным экспресс-обзором всего, что важно бухгалтерам.
Обучающий проект ИПБ России уникален: обычно главные бухгалтерские события проводят в Москве. Директор ИПБ России Евгения Копосова рассказала «Клерку» о том, почему проект решили проводить с такой широкой географией: «Хотелось предложить бухгалтерам посмотреть нашу страну „от моря до моря“ в компании коллег. Самостоятельно на Камчатку тяжело собраться. Это мероприятие „раз в жизни“. Мы провезем бухгалтеров от Калининграда до Камчатки».
О чем можно узнать на семинаре?
Так как семинар завершает обучающий проект ИПБ России, то и тема будет масштабной: «Экспресс-обзор новаций ‑ 2017: налогообложение, страховые взносы, НДФЛ, бухгалтерский учет. Важные аспекты учетной политики на 2017 год. Рекомендации по сдаче отчетности».
Кто лектор?
По приглашению ИПБ России на Камчатку вместе с бухгалтерами поедут ведущие лекторы:
Ольга Анатольевна Бондаренко — ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», канд. юрид. наук, доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный преподаватель ИПБ России и ПНК РФ.
Василий Юрьевич Зудин — заместитель директора компании «Такском»;
Сколько времени осталось на регистрацию?
Запись на семинар уже идет. Зарегистрироваться можно до 1 сентября 2017 года.
Сколько стоит?
Стоимость участия:
- для действительных членов ИПБ России — 7 000 руб.;
- для лиц, не являющихся действительными членами ИПБ России, ‑ 8 000 руб.;
Проживание и транспортные расходы участники семинара оплачивают самостоятельно.
Что выдадут по окончании семинара?
Участникам семинара будет выдан сертификат ИПБ России о повышении профессионального уровня.
Семинар поможет победить в главном профессиональном конкурсе года. С 12 сентября по 15 октября 2017 года ИПБ России проводит конкурс «Лучший бухгалтер России». Все о конкурсе можно узнать тут. Те, кто поедут на семинар в Петропавловск-Камчатский, смогут полноценно подготовиться к конкурсному заданию.
Как зарегистрироваться?
Можно написать на congress@ipbr.org или зайти на сайт ИПБ.
Организаторы ответят и по телефону +7 (495) 720-54-55 (доб. 052, 054).
А можно просто заполнить форму и вам перезвонят:
Место проведения
Семинар будет проходить в гостиничном комплексе «Петропавловск» (Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 31А).