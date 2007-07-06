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Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?

03.07.17 14:05

Зачем ИПБ России возит бухгалтеров по всей России?

ИПБ проводит масштабную программу по повышению профессионального уровня бухгалтеров во многих городах России. Семинары прошли и в Крыму, и в Центральной России, и в Калининградской области. Настал черед Камчатки.

С 12 по 15 сентября в Петропавловске-Камчатском соберутся бухгалтеры, чтобы узнать обо всем важном по налогам , взносам и бухучете. Четырехдневный семинар станет профессиональным экспресс-обзором всего, что важно бухгалтерам.

Обучающий проект ИПБ России уникален: обычно главные бухгалтерские события проводят в Москве. Директор ИПБ России Евгения Копосова рассказала «Клерку» о том, почему проект решили проводить с такой широкой географией: «Хотелось предложить бухгалтерам посмотреть нашу страну „от моря до моря“ в компании коллег. Самостоятельно на Камчатку тяжело собраться. Это мероприятие „раз в жизни“. Мы провезем бухгалтеров от Калининграда до Камчатки».

О чем можно узнать на семинаре?

Так как семинар завершает обучающий проект ИПБ России, то и тема будет масштабной: «Экспресс-обзор новаций ‑ 2017: налогообложение, страховые взносы, НДФЛ, бухгалтерский учет. Важные аспекты учетной политики на 2017 год. Рекомендации по сдаче отчетности».

Кто лектор?

По приглашению ИПБ России на Камчатку вместе с бухгалтерами поедут ведущие лекторы:

Бондаренко

Ольга Анатольевна Бондаренко — ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», канд. юрид. наук, доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный преподаватель ИПБ России и ПНК РФ.

Зудин

Василий Юрьевич Зудин — заместитель директора компании «Такском»;

Сколько времени осталось на регистрацию?

Запись на семинар уже идет. Зарегистрироваться можно до 1 сентября 2017 года.

Сколько стоит?

Стоимость участия:

  • для действительных членов ИПБ России — 7 000 руб.;
  • для лиц, не являющихся действительными членами ИПБ России, ‑ 8 000 руб.;

Проживание и транспортные расходы участники семинара оплачивают самостоятельно.

Что выдадут по окончании семинара?

Участникам семинара будет выдан сертификат ИПБ России о повышении профессионального уровня.

Семинар поможет победить в главном профессиональном конкурсе года. С 12 сентября по 15 октября 2017 года ИПБ России проводит конкурс «Лучший бухгалтер России». Все о конкурсе можно узнать тут. Те, кто поедут на семинар в Петропавловск-Камчатский, смогут полноценно подготовиться к конкурсному заданию.

Как зарегистрироваться?

Можно написать на congress@ipbr.org или зайти на сайт ИПБ.

Организаторы ответят и по телефону +7 (495) 720-54-55 (доб. 052, 054).

А можно просто заполнить форму и вам перезвонят:

Место проведения

Семинар будет проходить в гостиничном комплексе «Петропавловск» (Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 31А).

Стань экспертом
Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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