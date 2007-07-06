Таблица: 20 самых популярных вопросов по страховым взносам

Вопрос Ответ

Вправе ли плательщики уменьшать сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму произведенных ими расходов на выплату пособий? Да, вправе. Согласно п. 2 ст. 431 НК РФ сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается . на сумму произведенных ими расходов на выплату пособий. Таким образом, плательщики страховых взносов уплачивают сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за вычетом расходов по данному виду страхования

Возможен ли зачет суммы превышения расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над общей суммой исчисленных страховых взносов по этому виду страхования? Исходя из положений п. 9 ст. 431 НК РФ, если по итогам отчетного периода сумма расходов на выплату соцпособий превышает общую сумму исчисленных взносов по этому виду страхования, полученная разница подлежит зачету ИФНС в счет предстоящих платежей по этим взносам, на основании полученного от ФСС подтверждения

Возможно ли возмещение суммы превышения расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над общей суммой исчисленных страховых взносов по этому виду страхования? Да. Полученная разница подлежит возмещению территориальными органами ФСС РФ в соответствии с порядком, установленным Законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ

Какие плательщики обязаны платить страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме без уменьшения на сумму расходов на выплату соцпособий? Такая обязанность есть у плательщиков страховых взносов, стоят на учете в налоговых органах в субъектах РФ, где реализуется пилотный проект, предусматривающий особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты страхового обеспечения. Данные регионы указаны в п.2 постановления Правительства РФ от 21.04.2011 № 294

В каких случаях плательщики, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование? Данные плательщики не платят взносы в периоды: — прохождения военной службы; — ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности; — ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; — проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности; — проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ и т.д. за границей и международные организации. Также не исчисляются и не уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность

Требуется ли плательщикам страховых взносов, указанным в пп. 1 п.1 ст. 419 НК РФ, при применении пониженных тарифов страховых взносов представлять в налоговые органы, документы подтверждающие соответствующее право? При представлении расчетов по страховым взносам прилагать подтверждающие документы не требуется. При проведении камеральной проверки расчета по страховым взносам налоговый орган вправе истребовать в установленном порядке у плательщика страховых взносов сведения и документы, подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению взносами, и применения пониженных тарифов по ним

Требуется ли представлять расчет по страховым взносам в налоговый орган плательщикам, не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам? У плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств), обязанности по представлению расчета по страховым взносам не имеется. Главы КФХ представляют расчет по страховым взносам за расчетный период до 30 января, следующего за истекшим расчетным периодом

В какой налоговый орган осуществляют уплату страховых взносов и представляют расчет индивидуальные предприниматели, производящие выплаты физлицам, при применении патентной системы налогообложения и осуществляющие деятельность, по адресу, отличному от адреса места жительства? Указанные плательщики осуществляют уплату страховых взносов и представляют расчет в налоговый орган по месту жительства

В какой налоговый орган осуществляют уплату страховых взносов и сдачу расчета крупнейшие налогоплательщики? Плательщиками, отнесенными к категории крупнейших, уплата страховых взносов и представление расчетов по ним должна производиться как в налоговый орган по месту нахождения организации, так и в налоговый орган по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц

В какой срок необходимо предоставить расчет по страховым взносам в случае реорганизации организации? В случае прекращения до конца расчетного периода деятельности организации в связи с ее ликвидацией, в том числе, в случае реорганизации, плательщики обязаны до составления промежуточного ликвидационного баланса представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за период с начала расчетного периода по день представления указанного расчета включительно.

В какой срок необходимо предоставить расчет по страховым взносам в случае ликвидации организации? Расчет в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией до конца расчетного периода должен быть представлен в ИФНС до составления промежуточного ликвидационного баланса. Расчет представляется за период с начала расчетного периода по день представления указанного расчета включительно

Если обособленное подразделение самостоятельно осуществляло уплату страховых взносов, требуется ли в 2017 году сообщать в налоговый орган по месту нахождения организации о наделении подразделения полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц? Обязанность сообщать в инспекцию о наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц возникает у организации только в отношении подразделений, получивших соответствующие полномочия начиная с 01.01.2017

Каким образом исчисляется размер взносов на ОПС и на ОМС плательщиками, не производящими выплаты физическим лицам, если они начинают осуществлять деятельность в течение расчетного периода? Если плательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо деятельность в течение расчетного периода, размер взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев начиная с месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности размер взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца

Какие дополнительные тарифы на обязательное пенсионное страхование установлены НК РФ? Дополнительные тарифы на ОПС установлены в зависимости от условий труда. 1. Размеры дополнительных тарифов, если у страхователя имеются результаты спецоценки, согласно которым условия труда признаны вредными и (или) опасными: — Класс условий труда (опасный), подкласс условий труда (4) — 8% — Класс условий труда (вредный), подкласс условий труда (3,4) — 7% — Класс условий труда (вредный), подкласс условий труда (3,3) -6% — Класс условий труда (вредный), подкласс условий труда (3,2) — 4% — Класс условий труда (вредный), подкласс условий труда (3,1) — 2% — Класс условий труда (допустимый), подкласс условий труда (2) — 0% — Класс условий труда (оптимальный), подкласс условий труда (1) — 0% 2. Размеры дополнительных тарифов, если у страхователя отсутствуют результаты спецоценки: — 9,0% — в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на работах, поименованных в п. 1 ч. 1 ст.30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ — 6,0% — в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на работах, поименованных в п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ Если физическое лицо не занято на видах работ, с которыми законодательство связывает применение дополнительных тарифов, то страховые взносы по таким тарифам на выплаты в его пользу не начисляются

Какие категории работодателей вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в 2017 году? Категории лиц, для которых установлены пониженные страховые тарифы, определены в ст. 427 НК РФ. К ним относятся следующие плательщики страховых взносов: — для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности; — резиденты технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных особых экономических зон; — организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий (IT-компании); — страхователи, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов; — страхователи, которые применяют УСН, основной вид деятельности которых указан в пп. 5 п 1 ст 427 НК РФ; — плательщики ЕНВД, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность; — некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), применяющие УСН и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность, указанную в пп. 7 п 1 ст. 427 НК РФ; — благотворительные организации, применяющие УСН; — индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН; — организации — участники проекта «Сколково»; — резидентов свободной экономической зоны; — резидентов территории опережающего социально-экономического развития

Какой орган осуществляет контроль за исчислением и уплатой страховых взносов с 01.01.2017? Контроль за уплатой страховых взносов с 2017 года осуществляют ФНС, а также ее территориальные органы. Причем ей предоставлен контроль над исчислением и уплатой всех страховых взносов. ФСС сохранили контроль по уплате взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Однако действуют они на основании другого нормативного акта Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ

Выплаты каким лицам облагаются только страховыми взносами на ОПС и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством? Обязательное пенсионное страхование распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые одновременно соответствуют следующим критериям: а) имеют статус временно пребывающих на территории РФ; б) заключили трудовой договор; в) не относятся к числу высококвалифицированных специалистов. Временно пребывающие на территории РФ иностранные лица (лица без гражданства) подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Облагаются ли страховыми взносами выплаты только в денежной форме? Взносами облагаются как денежные выплаты, так и неденежные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров

Когда возникает обязанность по уплате страховых взносов для работодателей? Обязанность заплатить страховые взносы возникает только тогда, когда есть облагаемый объект. Если объекта нет, нет и оснований для уплаты взносов. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков-работодателей являются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров. Выплаты физическим лицам, облагаемые страховыми взносами, формируют базу для начисления этих взносов. Но при этом есть и такие выплаты, которые страховыми взносами не облагаются