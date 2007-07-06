В каких делах судьи не вставали на сторону ИП на упрощенке

Продажа автомобиля

По мнению предпринимателя, налоговый орган не доказал, что доход, полученный от реализации транспортных средств, связан с предпринимательской деятельностью, соответственно, он не должен учитываться при исчислении единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. Предприниматель указывает, что данные сделки являлись сделками по продаже личного имущества и не носили систематический характер.

Как указал суд, признавая позицию предпринимателя неправомерной, в проверяемом периоде он осуществлял деятельность по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов и разностную (развозную) торговлю с применением системы налогообложения в виде ЕНВД, а также оказывал услуги специализированным транспортом, применяя УСН с объектом налогообложения «доходы». Предприниматель в проверенный период совершил семь операций по реализации транспортных средств, доход от которых не отразил в налоговых декларациях по налогу по УСН. При этом суд установил, что спорные транспортные средства использовались налогоплательщиком в предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли. Доказательств обратного не представлено.

Суд пришел к выводу о том, что доход от продажи транспортных средств связан с предпринимательской деятельностью и подлежит учету при исчислении единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (ст. 346.15 НК РФ) (Постановление АС ВВО от 06.05.2016 № Ф01-1403/2016 по делу № А38-4377/2015).

Продажа недвижимости

1. По мнению ИФНС, предприниматель неправомерно не отразил в графе «доходы» выручку от продажи недвижимого имущества, в результате чего занизил налог по УСН

Как указал суд, признавая позицию ИФНС правомерной, В 2007, 2013 и 2014 годах ИП были приобретены четыре объекта недвижимости. Впоследствии данные помещения были переведены в нежилые, о чем свидетельствуют акты приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки. Объекты использовались ИП в предпринимательской деятельности: в одном из помещений размещался магазин самого ИП, остальные помещения сдавались в аренду. Впоследствии указанные помещения были реализованы ИП по договорам купли-продажи. Суд отметил, что хотя спорные объекты приобретались и отчуждались ИП без указания в договорах статуса предпринимателя, однако использовались им в предпринимательской деятельности и имели статус нежилых помещений, поэтому доходы от их реализации необходимо включить в налоговую базу при исчислении налога по УСН (Постановление АС ЗСО от 24.10.2016 N Ф04-4608/2016 по делу N А70-16747/2015).

2. По мнению предпринимателя, доначисление единого налога по УСН за реализованное в 2012 году помещение неправомерно, поскольку оно приобреталось как жилое и в предпринимательской деятельности не использовалось.

Как указал суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной, основным видом деятельности предпринимателя является сдача в наем находящегося в собственности нежилого недвижимого имущества, а спорное помещение приобретено по договору купли-продажи 02.10.2006 и имеет статус нежилого с 04.07.2006. Само по себе нежилое помещение по своим функциональным характеристикам изначально не предназначено для использования в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Поэтому полученная предпринимателем выручка от его реализации в 2012 году связана с осуществлением предпринимательской деятельности, подлежит включению в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по УСН (Постановление АС ВСО от 03.08.2016 №Ф02-3536/2016 по делу №А69-3522/2015).

3. По мнению предпринимателя, он не обязан учитывать при исчислении налога по УСН доход от продажи недвижимости, поскольку он осуществляет деятельность "Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества" (код ОКВЭД 70.20.2), а дополнительный вид деятельности "Покупка и продажа собственного нежилого недвижимого имущества" (код ОКВЭД 70.12.2) не заявлялся; эта разовая сделка не относится к систематической предпринимательской деятельности налогоплательщика.

Как указал суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной, им были проданы нежилое 6-этажное здание (гостиница) и соответствующий земельный участок. Указанные объекты недвижимости с момента их приобретения и до момента реализации использовались предпринимателем в предпринимательской деятельности. Поскольку недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, инспекция обоснованно расценила выручку от ее реализации как доход от такой деятельности, в связи с чем сумма включена в налоговую базу для исчисления налога по УСН, а не НДФЛ (Постановление АС ПО от 17.11.2016 №Ф06-15016/2016 по делу №А55-2588/2016).

Расходы на приобретение лома

По мнению налогоплательщика (ИП), им надлежащим образом подтверждены расходы на приобретение лома металлов у физических лиц, в частности представлены приемосдаточные акты, поэтому доначисление налога по УСН неправомерно.

Как указал суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной, согласно заключению эксперта часть подписей в приемосдаточных актах от имени физических лиц выполнена другими лицами; физические лица, якобы сдававшие ИП металлолом в спорный период, отрицают передачу лома; установлен факт оформления сделок с контрагентами, числящимися умершими на момент заключения сделок с налогоплательщиком. Более того, вид и наименование принятого от физических лиц и реализованного покупателям лома не совпадают, т.е. не установлен факт дальнейшего использования лома (Постановление АС ЦО от 26.12.2016 №Ф10-5076/2016 по делу №А54-1407/2016).