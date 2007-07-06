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СЗВ-М за июнь 2017: скачайте образец заполнения. Ответы на частые вопросы

05.07.17 10:43

Кто сдает СВЗ-М за июнь 2017 года

Сдать СЗВ-М за июнь 2017 года должны все работодатели. То есть те, кто имеет наемных работников. Это: 

  • предприятия и их обособленные подразделения;
  • индивидуальные предприниматели;
  • адвокаты, детективы и нотариусы.

Как часто отчитываться

Ежемесячно, начиная с отчетности за апрель 2016 года, в ПФР нужно представлять СЗВ-М – сведения о застрахованных лицах (утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п).

Сроки сдачи СЗВ-М за июнь 2017 года

СЗВ-М за июнь 2017 года надо сдать в ПФР не позднее 17 июля. 

Форма представления СВЗ-М

Сдать СЗВ-М за июнь 2017 года можно при личном обращении в ПФР, по почте или бесконтактно – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При этом, если численность работников составляет 25 человек и более, то сведения должны представляться только в электронном виде.

Штрафы за непредставление СЗВ-М

Если работодатель не сдаст СЗВ-М или представит ее в ПФР с опозданием, ее оштрафуют в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Штраф грозит также за каждого работника, которого забыли занести в форму СЗВ-М, или по которому указали неверные сведения.

Кроме того, в КоАП добавлена новая статья 15.33.2., которая гласит, что за нарушение порядка и сроков представления сведений (документов), установленных законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Образец заполнения СВЗ-М за июнь 2017

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Скачать образец заполнения СЗВ-М за июнь 2017 года можно тут. Пустой бланк - тут.

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

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