СЗВ-М за июнь 2017: скачайте образец заполнения. Ответы на частые вопросы

Кто сдает СВЗ-М за июнь 2017 года Сдать СЗВ-М за июнь 2017 года должны все работодатели. То есть те, кто имеет наемных работников. Это: предприятия и их обособленные подразделения;

индивидуальные предприниматели;

адвокаты, детективы и нотариусы.

Как часто отчитываться Ежемесячно, начиная с отчетности за апрель 2016 года, в ПФР нужно представлять СЗВ-М – сведения о застрахованных лицах (утв. Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п).

Сроки сдачи СЗВ-М за июнь 2017 года СЗВ-М за июнь 2017 года надо сдать в ПФР не позднее 17 июля.

Форма представления СВЗ-М Сдать СЗВ-М за июнь 2017 года можно при личном обращении в ПФР, по почте или бесконтактно – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом, если численность работников составляет 25 человек и более, то сведения должны представляться только в электронном виде.

Штрафы за непредставление СЗВ-М Если работодатель не сдаст СЗВ-М или представит ее в ПФР с опозданием, ее оштрафуют в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Штраф грозит также за каждого работника, которого забыли занести в форму СЗВ-М, или по которому указали неверные сведения. Кроме того, в КоАП добавлена новая статья 15.33.2., которая гласит, что за нарушение порядка и сроков представления сведений (документов), установленных законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей.