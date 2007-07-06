Гороскоп для бухгалтера с 10 по 16 июля: предсказания отчетного периода

Что ждет каждого бухгалтера на этой неделе? Отчётный период! Это промежуток времени, который включает множество счастливых моментов для бухгалтера: положительные протоколы отчетности, общение с налоговыми инспекторами, походы в налоговую и многое другое. Астролог «Клерка» подготовил гороскоп по знакам Зодиака на период с 10 по 16 июля 2017 года.

Овен

Встречи, путешествия, тусовки, интервью (например, беседа с налоговым инспекторов - чем не интервью) – настоящая стихия Овнов в середине июля. Четверг подходит для творчества. Подойдите же творчески к исчислению НДС, и вас похвалит начальство! Если вы не знаете, является ли закодированное наименование помехой вычету НДС, то это статья для вас. К сожалению, вечность для бухгалтера состоит из отчетных периодов - это ужасно, но факт.

Телец

Любые переговоры на этой неделе для Тельцов могут окончиться конфликтом. Если Тельцы получают «зарплату в конверте» и при этом аккуратно оплачивают квартплату, то нужно опасаться визита налоговиков с вопросом: «А откуда у вас деньги?». Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты, читать тут.

Близнецы

Эта неделя безумно подходит для трудовых подвигов! Возможно, вам будет очень хотеться быть такой милой няшечкой, но помните, вы – будущий начальник! Например, главбух «Газпрома». Подняться по карьерной лестнице вам поможет эта статья.

Рак

Раки смогут с помощью эмоций превратить все «минусы» этой недели в «плюсы». Помните, что мы сами решаем, как нам платить налоги – наличными, платежным поручением или чеком. А вот правильный КБК указать – это искусство!

Лев

Львы могут и не заметить на этой неделе, что у них все идет просто отлично. Но налоговая служба заметит. Ведь неописуемое богатство - это доходы, не указанные в налоговой декларации. Лучше ждите нормального результа, чем исключительного. В пятницу самое время зачесть излишне уплаченные налоги, пени и штрафы!

Дева

Девы, помните, что вовсю идет отчетная кампания, а вы - налогоплательщик, то есть работодатель правительства. А если ваш директор внезапно сменил фамилию с «Убей-Волк» на «Шереметьева», или фирма поменяла юридический адрес, не забудьте известить об этом налоговую инспекцию, иначе вам могут ограничить доступ к «банк-клиенту». Читать тут.

Весы

Звезды напоминают Весам, что несвоевременная уплата налогов может поставить вас в положение, не предусмотренное даже в Камасутре. Ну, а про «Бухгалтерскую камасутру» вы можете почитать здесь.

Скорпион

Если Скорпионами перестала на этой неделе интересоваться налоговая инспекция, значит, что-то не так... На этой неделе особо важно соблюдать правила для бухгалтера:

Правило №1: «Никогда не теряй деньги».

Правило №2: «Никогда не забывай правило №1».

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не спать за рулем, ведь для России важен каждый налогоплательщик! Небывалая толщина пачки СЗВ-М не защитит ваш отчет от опасности быть проверенным работниками Пенсионного Фонда. Будьте внимательны. Проверьте данные каждого сотрудника.

Козерог

Козерогам рекомендуется усердно работать всю неделю и своевременно и честно платить налоги. Ведь тысячи трудящихся в Госдуме рассчитывают на вас! Даже если дебет с кредитом не сходится, у Козерогов на этой неделе обязательно найдется человек, с которым он сойдется!

Водолей

Звезды советуют Водолеям требовать у начальства улучшения рабочего места. Но знайте, что новый компьютер может понизить вашу квартальную премию. И не забудьте провести спецоценку условий труда, как бы она не выявила, что вы на вредной работе…

Рыбы

Рыбы должны заплатить налоги в этот четверг с тем же чувством, с каким влюбленный мачо дарит своей возлюбленной подарочный сертификат. Но если вы – бухгалтер, который платит все налоги, то не далек тот момент, когда директор вам предложит получать зарплату в налоговой инспекции.