Удержания с зарплаты по исполнительным листам: разъясняет замруководителя Роструда

Как провести удержание из зарплаты на основании двух исполнительных листов (алименты и другие обязательства)?

Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Размер удержаний из заработной платы исчисляется из суммы, оставшейся после удержания НДФЛ. Выплата или перевод удержанных денежных средств взыскателю осуществляется в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы. Перевод и перечисление денежных средств осуществляются за счет средств должника.

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Пример 1

Работнику начислена заработная плата в размере 20 000 руб. Он имеет право на стандартный налоговый вычет в размере 2 800 руб. Согласно двум исполнительным листам в уплату алиментов подлежит удержанию с работника сумма в размере 30% от его дохода.

При этом алименты отправляются взыскателю почтовым переводом, комиссия за который составляет 2% от пересылаемой суммы.

Размер НДФЛ, удержанного из заработной платы, составляет 2 236 руб. ((20 000 руб. - 2 800 руб.) х 13%).

Удержанная из заработной платы сотрудника сумма по двум исполнительным листам равна 5 329,20 руб. ((20 000 руб. - 2 236 руб.) х 30%).

Расходы на пересылку алиментов составляют в сумме 106,58 руб. (5 329,20 руб. х 2%).

Сумма алиментов, подлежащая пересылке взыскателю, равна 5 222,62 руб. (5 329,20 руб. - 106,58 руб.).

После всех удержаний работник получит заработную плату в размере 12 434,80 руб. (20 000 руб. - 2 236 руб. - 5 329,20 руб.).

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Размер удержаний по исполнительным документам (нескольким исполнительным документам) не может превышать 50% заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 ТК РФ, ч. 2 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).

В случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, в очередности, предусмотренной ч. 1 ст. 111 Закона № 229-ФЗ:

Очередь Требования по взысканию Первая Алименты Возмещение вреда, причиненного здоровью Возмещение вреда в связи со смертью кормильца Возмещение ущерба, причиненного преступлением Компенсация морального вреда Вторая Выплата выходных пособий и оплата труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности Третья Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды Четвертая Другие требования, в том числе банков в части погашения задолженности по кредитам и оплате процентов

Пример 2

С заработной платы работника взыскиваются алименты по судебному приказу в размере 25%. На него поступил второй исполнительный лист, согласно которому с него подлежат взысканию обязательства по кредитному договору, а также оплата госпошлины за обращение в суд.

Поскольку второй исполнительный лист не является обязательством первой очереди, то сначала работодатель взыскивает с заработной платы работника алименты в размере 25%, затем сумму госпошлины (третья очередь), а затем – сумму в уплату кредитного договора.

При этом взыскание осуществляется с тем расчетом, что общая сумма удержаний не должна превышать 50% его заработной платы.

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Алименты не удерживаются с таких выплат, как (п. 1, 8, 9 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ):

– денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;

– компенсационные выплаты, установленные ТК РФ, в связи со служебными командировками, использованием личного имущества работников, а также денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;

– страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением пенсии по старости, пенсии по инвалидности и пособия по временной нетрудоспособности.

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, перечислены в ст. 101 Закона № 229-ФЗ.

Следует отметить, что с пособия по временной нетрудоспособности удержание алиментов производится только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов (пп. «в» п. 2 Перечня № 841[1]). Это означает, что в случае, если удержание алиментов производится на основании письменного заявления самого работника об их добровольном перечислении, сумма пособия по временной нетрудоспособности из расчета суммы доходов для расчета удержания алиментов, исключается.

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Пример 3

За месяц работнику были начислены следующие суммы: заработная плата в размере 15 000 руб., пособие по временной нетрудоспособности в сумме 7 000 руб. и материальная помощь в связи с рождением ребенка в сумме 10 000 руб. Стандартные вычеты по НДФЛ не производятся. Алименты в размере 30% его доходов удерживаются на основании судебного приказа.

В расчете для определения размера алиментов не учитывается сумма материальной помощи в связи с рождением ребенка.

Поэтому алименты будут удержаны из дохода работника после удержания НДФЛ, который составляет 19 140 руб. (15 000 руб. + 7 000 руб. – 22 000 руб. х 13%).

Размер алиментов составит 5 742 руб. (19 140 руб. х 30%) без расходов на пересылку.

[1] Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841.

Как правильно удерживать суммы по нескольким исполнительным листам одной очереди – пропорционально по каждому листу или в порядке их поступления?

Установленное в ч. 1 ст. 138 ТК РФ ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина в размере 50% не применяется в следующих случаях:

при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;

при возмещении вреда, причиненного здоровью;

при возмещении вреда в связи со смертью кормильца;

при возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина в указанных случаях не может превышать 70%.

Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.

В соответствии с ч. 5 ст. 102 и ч. 4, 5 ст. 112 Закона № 229-ФЗ за неуплату алиментов исчисляется и взыскивается исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы каждой задолженности в отдельности, но не менее 1 000 руб. с должника-гражданина и подлежит зачислению в федеральный бюджет.

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Пример 4

Заработная плата работника составляет 30 000 руб. Ему предоставляются стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме 3 600 руб. На работника поступил второй исполнительный лист на удержание алиментов.

Размер удержания по первому исполнительному листу составляет 70%, при этом 1/3 – текущие платежи, остальная часть – погашение задолженности; по второму – 25%.

Заработная плата работника после удержания НДФЛ составляет 26 568 руб. (30 000 руб. - (30 000 руб. - 3 600 руб.) х 13%.).

Максимальная сумма удержания из заработной платы при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей составляет 70% и в данном случае будет равна 18 597,60 руб. (26 568 руб. х 70%).

Указанную сумму удержания следует распределить таким образом (без расходов на пересылку):

– 1/3 – на уплату алиментов по первому исполнительному листу (текущие платежи) в размере 6 199,20 руб. (18 567,60 руб. х 1/3);

– 25% – на уплату алиментов по второму исполнительному листу (текущие платежи) в размере 4 641,90 руб. (18 567,60 руб. х 25%);

– оставшаяся часть подлежит удержанию в погашение задолженности по алиментам по первому исполнительному листу. Эта сумма составит 7 726,50 руб. (18 567,60 руб. - 6 199,20 руб. - 4 641,90 руб.).

В нашем случае исполнительский сбор рассчитывается с суммы 7 726,50 руб., поэтому составит минимальный размер – 1 000 руб.

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В соответствии с ч. 3 ст. 111 Закона № 229-ФЗ если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.

Для определения суммы удержания можно применять следующую формулу:

Размер удержаний по одному исполнительному листу = Общая сумма удержаний по исполнительному листу х Максимальный размер удержаний Сумма удержаний по всем исполнительным листам одной очереди

Пример 5

Заработная плата работника учреждения составляет 23 000 руб. в месяц. У него уже имеется один исполнительный лист, по которому удерживается 50% заработной платы по неоплаченному кредиту в размере 20 000 руб. На его имя поступил еще один исполнительный лист об удержании суммы по другому неоплаченному кредиту в размере 30 000 руб. Следовательно, общая сумма удержаний составит 50 000 руб.

Расчет размера удержаний производится из заработной платы, причитающейся работнику, в размере 20 010 руб. (23 000 руб. - (23 000 руб. x 13%)).

Максимальный размер удержаний составляет 10 005 руб. (20 010 руб. x 50%).

Общий размер удержаний по двум исполнительным листам одной очереди – в размере 50% по каждому – составляет 100% заработка. В этом случае с работника нужно удержать 10 005 руб. и разделить эту сумму между исполнительными листами.

Сумму взыскания в пользу каждого банка можно рассчитать пропорционально размеру, указанному в исполнительных листах. Размер удержания составит:

– по первому исполнительному листу 4 002 руб. ((20 000 руб. / 50 000 руб.) х 10 005 руб.);

– по второму исполнительному листу 6 003 руб. ((30 000 руб. / 50 000 руб.) х 10 005 руб.).

Непогашенная сумма будет удерживаться при каждой следующей выплате заработной платы работнику.

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Таким образом, при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником в любом случае должно быть сохранено 50% причитающейся ему после уплаты налогов заработной платы. Исключением являются установленные законом случаи, в частности, при взыскании алиментов, когда удержанию подлежит до 70% доходов работника. В соответствии с ч. 2 ст. 111 Закона № 229-ФЗ требования каждой последующей очереди должны удовлетворяться только после полного погашения требований предыдущей очереди.