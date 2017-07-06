Как инспекторы будут проверять вашу декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года

Результативность проверок

Если верить внутренней статистике ФНС России по части доначислений НДС на камеральных проверках, то в 2012 году процент результативных проверок составил 5,02%, за 2016 год – 7,94%. Цифра совсем небольшая, но явно имеет тенденцию к росту.

Если говорить об эффективности работы относительного нового сервиса ФНС АСК НДС-2, то здесь картина следующая:

3 205 279 налоговых разрывов нашли налоговики за 2016 год в декларациях по НДС на общую сумму 2,658 трлн рублей;

829 тыс. руб. - средняя сумма налогового разрыва. Это не что иное, как сумма неподтвержденных вычетов по НДС в 2016 году;

в 21 раз уменьшилось число однодневок в схемах с возмещением НДС, после начала применения АСК НДС-2.

Каждому бухгалтеру по собственному опыту известно, что на камералках (в том числе и по НДС) компании получают огромное количество запросов. Мы об этом уже писали.

Важно понимать, что сами инспекторы требования не выставляют (как это было до 2015 года). За них это делает в автоматизированном режиме программа АСК НДС-2. Именно поэтому требования зачастую выглядят, мягко говоря, странно по содержанию.

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А начну я с небольшой истории. Иду я как-то в одну из московских налоговых и навстречу мне вся в истерике и слезах знакомая главбух. Спрашиваю, что случилось. А она мне поведала вот что. Ее подчиненная напутала в книге покупок: написала название другого контрагента, и, естественно, что декларация не совпала с поставщиком. Обычно все обходилось пояснениями, но здесь все пошло не так: главбуха пригласили в ИФНС на комиссию. По всей вероятности, причиной послужило то, что в злосчастном счете-фактуре, с которым допустили ошибку, был отражен НДС, составлявший около 20% от квартального оборота компании.

Главбух ошибку исправила, представила уточненную декларацию и с легким сердцем пошла на комиссию, ничего такого не ожидая. Придя в ИФНС, она услышала обвинения в адрес компании о том, что та замешана в обнальных схемах! Пришлось несколько раз объяснять, в чем состояла ошибка, что ее уже исправили. Просить, чтобы инспекторы прямо сейчас уточнили сведения в своей программе. Никто слушать ее не стал, решили провести воспитание, обвиняли компанию в применении схем, раз сдается уточненная отчетность. В общем, я видела уже итог – человека довели до истерики, до слез.

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Учитывая сегодняшнюю ситуации по части налогового контроля бизнеса, подобная история может случиться (и случается) с кем угодно.

Расхождения по НДС: что видят инспекторы

Расхождения по НДС вызывают нервную реакцию и у главбухов и у налоговиков. Как было сказано выше – налоговики не сами шлют бесконечные запросы – их составляет налоговый монстр – АСК НДС-2. Именно она настроена таким образом, что у всех контрагентов, по всей цепи должен сходиться НДС.

Я предлагаю вашему вниманию информацию о том, как работает этот монстр и расскажу, как уменьшить число требований, с тем, чтобы отвести от компании выездную проверку.

Итак, что же видят инспекторы в своей программе на камералке по НДС?

Инспектор видит расхождения между данными контрагентов, которые бывают двух видов:

расхождение вида «НДС» говорит о том, что у контрагентов не сошлись суммы налога;

расхождение вида «разрыв» сигнализирует проверяющим о том, что контрагент либо вовсе не отчитался, либо представил нулевую отчетность, а может быть его просто нет в ЕГРЮЛ. Вот это расхождение для налоговиков очень серьезный показатель.

Какова будет реакция налоговиков, понятно – в любом случае компания получит требование о даче пояснений или представлении уточненки. Первый вид расхождения, обычно, можно нивелировать пояснениями, а по «разрыву» придется подать уточненку. Если этого не сделать, то последствия, в принципе, предсказуемы: либо доначисления налога по камералке, либо прямое попадание компании в план выездных проверок.

По этому расхождению часто бывает так, что оно возникает не по причине неотражения налога одной из сторон сделки, а потому, что контрагенты отражают операцию в разных кварталах. «Письмо счастья» налогоплательщик получит и тогда, когда, являясь покупателем, отразит вычеты позже, чем продавец реализацию. И это, несмотря на то, что перенос вычета - законное право налогоплательщика (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Если вы сделали сверку с контрагентом, все сошлось, а налоговая все равно настаивает на своем, то обратитесь к инспектору, поскольку только они в своей программе могут увидеть, в чем ошибка, какие именно реквизиты не совпали.

Когда же компания отвечает на требование, то в программе инспекторов оно закрывается, как отработанное. Если были претензии по разрывам и доначисления налога, а налогоплательщик вовремя сдал уточненку, заплатил налог, то декларация автоматически отмечается зеленым цветом.

Налоговый светофор

А теперь немного информации о том, в каких цветах в программе налоговиков выглядят налогоплательщики. Налоговики особенной фантазией в этом плане не отличились – используют цвета светофора. Цвет какой-то конкретной компании не присваивается навсегда, окрас может меняться каждый квартал (как правило, после камералки).

Что же для проверяющих обозначает их налоговый светофор?

1. Красный - компании с признаками однодневок. Это классика – компании, у которых, как правило, отсутствует офис, штат, стационарный телефон, не платят налоги или суммы платежей незначительны.

2. Зеленый – организации с реальной деятельностью, оборотами, активами, персоналом. Такие компании платят налоги, сдают отчетность, отвечают на запросы и требования налоговиков. Бухгалтерия таких организаций активно реагирует на претензии налоговиков, общается с ними, устраняет нарушения.

3. Желтый – все остальные компании, у которых бывают ошибки в реквизитах счетов-фактур, в налоговой декларации. Такие компании могут заявить вычет по контрагенту, который у налоговиков отмечен красным или также желтым цветом. В такой цвет окрашиваются, как правило декларации крупных компаний, которые отстаивают право на налоговый вычет даже тогда, когда у налоговиков имеются претензии к контрагентам.

Кому грозит выездная проверка из-за расхождений по НДС?

Как следует из статистических данных, приведенных в начале, число результативных камералок, конечно расчет, но не такими темпами, как хотелось бы налоговикам.

А все почему? Потому что на камералке практически невозможно доказать применение налоговых схем. На этих проверках налоговики сталкиваются, в основном, с ошибками ввода данных в бухгалтерскую программу, неправильным заполнением книг покупок и продаж и т.д. Поэтому сделки, которые вызывают у налоговиков на камералке какие-то подозрения, оставляют до выездной проверки.

Что еще делают налоговики на камералке? Они строят взаимосвязи между компаниями (реально рисуют схемы), отслеживают движения по этим цепочкам, стараясь найти конечного выгодоприобретателя. Вот таким выгодоприобретателем налоговики могут посчитать и «зеленую» и «желтую» компании.

Понятно, что самый большой уровень риска у «желтеньких», поскольку сюда относится крупный бизнес, у которого есть, что взять после выездной проверки.

«Зеленые» рискуют меньше, поскольку к этой группе относится, как правило, малый бизнес, которым миллионы не доначислить. В этом случае разрывов с прямыми контрагентами не наблюдается, поэтому перспектива налоговиков – поиск доказательств, что компания выстроила сложную схему, состоящую из многих звеньев.

А вот тем, которые окрашены «красным», сигнальным цветом, налоговики стараются проверки не назначать. Почему? Приведу пример из нелегкой жизни проверяющих: проверяли фиктивного посредника между двумя крупными предприятиями. Однодневка готовилась к ликвидации, а ее обороты составляли более 2,5 млрд рублей. На проверке компании не доначислили почти ничего, однако в решении разрисовали всю схему и стали проверять ее организатора.

Если есть расхождения в декларации, то как доначисляется НДС?

Понятно, что основание для доначисления – это налоговый разрыв. В судах налоговики ссылаются на свою монстрообразную программу АСК НДС-2, данные которой говорят о том, что поставщик, к примеру, не отразил у себя в декларации сделку и не начислил и, естественно, не уплатил НДС. В таких ситуациях компаниям удается отстоять свои вычеты с помощью следующих аргументов:

покупатель имеет право на вычет НДС независимо от того, исполняет ли контрагент свои налоговые обязанности;

инспекция не доказала взаимозависимость контрагентов;

доставку товара подтверждают накладные, показания водителей;

непосредственный поставщик отразил сделку, а за остальные звенья цепочки компания не отвечает.

С помощью этих доводов компании успешно выигрывают суды и в качестве примера - решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.03.2017 №А53-31426/16, постановление 15 ААС от 13.02.2017 № 15АП-20848/2016.

Однако, арбитражная практика только складывается, поскольку налоговики используют свою программу только третий год.

Поэтому есть риск, что налогоплательщик может в суде потерпеть фиаско. К примеру, в постановлении 18 ААС от 01.02.2017 №18АП-16650/2016 инспекторы сослались на то, что поставщика второго звена на момент сделки не было в ЕГРЮЛ. Суд признал доначисление на основании АСК-НДС-2 обоснованным. То есть для того, чтобы выигрывать в суде, необходимо отслеживать подобные нюансы.