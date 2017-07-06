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Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы

06.07.17 12:00

Кто может сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию

Пункт 2 статьи 80 НК РФ дает право на представление единой упрощенной декларации при выполнении двух условий:

  • отсутствуют объекты налогообложения по налогам, в отношении которых подается ЕУД;
  • в отчетном периоде не было движения по счетам в банке (кассе).

При выполнении таких условий ЕУД могут сдавать как организации, так и индивидуальные предприниматели.

Представление единой упрощенной декларации - это право налогоплательщика. Можно представлять декларации и отдельно по каждому налогу.

Декларации по каким налогам заменяет ЕУД

ЕУД может заменить декларации:

  • на ОСН — по налогу на прибыль и НДС;
  • на УСН — по налогу при УСН;
  • на ЕСХН — по единому сельхозналогу.

Единая упрощенная декларация не заменяет декларации по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. Потому что при отсутствии имущества, транспорта и земли декларации по этим налогам не подаются.

Сроки сдачи единой налоговой декларации в 2017 году

Единая упрощенная декларация сдают в срок не позднее 20 дней с окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев или года). 

Сроки сдачи единой упрощённой декларации в 2017 году по НДС и налогу на прибыль следующие:

  • за I квартал – до 20 апреля;
  • за II квартал – до 20 июля;
  • за III квартал – до 20 октября;
  • за IV квартал – до 22 января 2018 г.

Понятно, что представлять единую упрощенную декларацию вместо деклараций по УСН и ЕСХН не стоит, ведь они подаются и так раз в год. Более того, есть мнения, что ЕУД и нельзя подавать вместо УСН и ЕСХН.

По какой форме сдается единая (упрощенная) налоговая декларация в 2017 году

Форма старая, но действующая. Единая упрощённая декларация сдается по форме КНД 1151085, утверждённой приказом Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н. 

Из-за того, что бланк утвержден давно, там до сих пор есть поле для ОКАТО. Пишите там ОКТМО.

Образец заполнения единой (упрощенной) налоговой декларации в 2017 году

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Скачать образец заполнения единой упрощенной (налоговой) декларации за 2 квартал 2017 года в формате Excel можно тут. Пустой бланк ЕУД скачивайте тут.

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

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