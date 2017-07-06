Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы
Кто может сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию
Пункт 2 статьи 80 НК РФ дает право на представление единой упрощенной декларации при выполнении двух условий:
- отсутствуют объекты налогообложения по налогам, в отношении которых подается ЕУД;
- в отчетном периоде не было движения по счетам в банке (кассе).
При выполнении таких условий ЕУД могут сдавать как организации, так и индивидуальные предприниматели.
Представление единой упрощенной декларации - это право налогоплательщика. Можно представлять декларации и отдельно по каждому налогу.
Декларации по каким налогам заменяет ЕУД
ЕУД может заменить декларации:
- на ОСН — по налогу на прибыль и НДС;
- на УСН — по налогу при УСН;
- на ЕСХН — по единому сельхозналогу.
Единая упрощенная декларация не заменяет декларации по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. Потому что при отсутствии имущества, транспорта и земли декларации по этим налогам не подаются.
Сроки сдачи единой налоговой декларации в 2017 году
Единая упрощенная декларация сдают в срок не позднее 20 дней с окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев или года).
Сроки сдачи единой упрощённой декларации в 2017 году по НДС и налогу на прибыль следующие:
- за I квартал – до 20 апреля;
- за II квартал – до 20 июля;
- за III квартал – до 20 октября;
- за IV квартал – до 22 января 2018 г.
Понятно, что представлять единую упрощенную декларацию вместо деклараций по УСН и ЕСХН не стоит, ведь они подаются и так раз в год. Более того, есть мнения, что ЕУД и нельзя подавать вместо УСН и ЕСХН.
По какой форме сдается единая (упрощенная) налоговая декларация в 2017 году
Форма старая, но действующая. Единая упрощённая декларация сдается по форме КНД 1151085, утверждённой приказом Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н.
Из-за того, что бланк утвержден давно, там до сих пор есть поле для ОКАТО. Пишите там ОКТМО.