Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы

Кто может сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию Пункт 2 статьи 80 НК РФ дает право на представление единой упрощенной декларации при выполнении двух условий: отсутствуют объекты налогообложения по налогам, в отношении которых подается ЕУД;

в отчетном периоде не было движения по счетам в банке (кассе). При выполнении таких условий ЕУД могут сдавать как организации, так и индивидуальные предприниматели. Представление единой упрощенной декларации - это право налогоплательщика. Можно представлять декларации и отдельно по каждому налогу.

Декларации по каким налогам заменяет ЕУД ЕУД может заменить декларации: на ОСН — по налогу на прибыль и НДС;

на УСН — по налогу при УСН;

на ЕСХН — по единому сельхозналогу. Единая упрощенная декларация не заменяет декларации по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. Потому что при отсутствии имущества, транспорта и земли декларации по этим налогам не подаются.

Сроки сдачи единой налоговой декларации в 2017 году Единая упрощенная декларация сдают в срок не позднее 20 дней с окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев или года). Сроки сдачи единой упрощённой декларации в 2017 году по НДС и налогу на прибыль следующие: за I квартал – до 20 апреля;

за II квартал – до 20 июля;

за III квартал – до 20 октября;

за IV квартал – до 22 января 2018 г. Понятно, что представлять единую упрощенную декларацию вместо деклараций по УСН и ЕСХН не стоит, ведь они подаются и так раз в год. Более того, есть мнения, что ЕУД и нельзя подавать вместо УСН и ЕСХН.

По какой форме сдается единая (упрощенная) налоговая декларация в 2017 году Форма старая, но действующая. Единая упрощённая декларация сдается по форме КНД 1151085, утверждённой приказом Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н. Из-за того, что бланк утвержден давно, там до сих пор есть поле для ОКАТО. Пишите там ОКТМО.