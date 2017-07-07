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Тест по защите персданных с 1 июля 2017: помогите Попу и работнику его Балде

07.07.17 09:32
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Елена Шмайлова

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Аноним прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
09:54
Клерк
BelkiDve прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
09:36
Клерк
van1971 прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
09:32
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
09:29
Клерк
Svetyshka прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
09:20
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
09:12
Аноним прокомментировал материал «Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
08:42
Клерк
Kalita прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
08:38
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
08:06
Клерк
Захарыч прокомментировал материал «Коты, сперматазоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
08:05
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
08:04
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
07:55
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
07:46
Аноним прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
07:40
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
05:36
Клерк
dana прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
05:32
Аноним прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
04:36
Аноним прокомментировал материал «Удержания с зарплаты по исполнительным листам: разъясняет замруководителя Роструда»
04:33
Клерк
twain2 прокомментировал материал «9 шагов по переводу гендиректора в управляющего ИП»
02:27
Аноним прокомментировал материал «При совмещении УСН и ЕНВД для применения пониженного тарифа взносов основной вид деятельности определяется по выручке от УСН»
01:58
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
00:15
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
00:02
Клерк
Марианна08022013 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 23:39
Клерк
Марианна08022013 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 22:20
Клерк
od17 прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 21:48
Клерк
yante прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
вчера, 21:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
вчера, 20:53
Аноним прокомментировал материал «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года»
вчера, 20:44
Аноним прокомментировал материал «Пройдите тест «Рекламные расходы: непростые ситуации»»
вчера, 20:35
Аноним прокомментировал материал «Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня»
вчера, 20:22
Клерк
Iren прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: домашние животные в офисе»
вчера, 20:21
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
вчера, 20:07
Клерк
651 прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
вчера, 19:48
Аноним прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
вчера, 19:45
Аноним прокомментировал материал «Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства»
вчера, 19:34
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