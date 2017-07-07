Новые штрафы за грубое нарушение в базе по взносам: справочник для бухгалтера

Прежним нормативным актом (Федеральным законом от 24.07.2009 № 212‑ФЗ), регулирующим сферу страховых взносов, штраф за грубое нарушение правил учета базы по страховым взносам не был предусмотрен. В Налоговом кодексе этот штраф есть и, судя по названию ст. 120, определяющей санкции за подобные деяния, он применяется (с 2017 года) и в отношении плательщиков страховых взносов. Сами положения ст. 120 НК РФ сформулированы неоднозначно, но нестыковки в налоговых нормах, по-видимому, чиновников Минфина не смущают – они считают, что плательщик страховых взносов может быть привлечен к ответственности по данной статье. Так ли это?

Мнение Минфина

На вопрос о том, возможно ли привлечение плательщика страховых взносов к ответственности по ст. 120 НК РФ, чиновники ведомства в Письме от 26.05.2017 № 03‑02‑07/1/32430 ответили так. Ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) установлена ст. 120 Налогового кодекса Российской Федерации. На основании пункта 3 указанной статьи грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов обложения страховыми взносами, если эти деяния повлекли занижение базы для исчисления страховых взносов, влечет взыскание штрафа в размере двадцати процентов от суммы неуплаченных страховых взносов, но не менее сорока тысяч рублей.

Иными словами, Минфин считает, что в случае выявления грубых ошибок, допущенных плательщиком страховых взносов при формировании облагаемой базы по ним, к нему могут быть применены штрафные санкции, установленные ст. 120 НК РФ. Не исключено, что такой же позиции будут придерживаться налоговики на местах.

Между тем мнение чиновников Минфина не является бесспорным. Поясним, почему.

Анализируем налоговые нормы

Статья 120 НК РФ с 2017 года называется «Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)» и состоит из трех пунктов. Для наглядности представим их в таблице.

Пункт Состав налогового правонарушения Санкция 1 Грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения*, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 настоящей статьи Штраф в размере 10 тыс. руб. 2 Те же деяния, если они совершены в течение более чем одного налогового периода Штраф в размере 30 тыс. руб. 3 Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов) Штраф в размере 20% суммы неуплаченного налога (страховых взносов), но не менее 40 тыс. руб.

* Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается:

отсутствие первичных документов;

отсутствие счетов-фактур или регистров бухучета или налогового учета;

систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений.

Как видно из таблицы, в п. 1 и 2 ст. 120 НК РФ речь идет об объектах налогообложения и налоговом периоде, относящихся исключительно к налогам. О страховых взносах или занижении базы по ним не говорится ни слова. Зато они упоминаются в п. 3 названной статьи. Но это ситуацию, на наш взгляд, не спасает, поскольку в обозначенном пункте говорится о деяниях, которые определены в п. 1 и 2 и которые (как было указано выше) неприменимы к страховым взносам.

Таким образом, исходя из приведенных норм в совокупности вопрос о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности по ст. 120 НК РФ является спорным. Но как будет обстоять дело на практике, покажет время.