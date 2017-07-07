Электронный УПД вместо комплекта документов: что изменилось с 1 июля 2017

C 1 июля 2017 года формировать электронные счета-фактуры компаниям предстоит по новому формату, который утвержден приказом ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155 .

Прежний формат СФ, утв. приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93, утрачивает силу.

Новый формат интересен тем, что кроме счетов-фактур позволяет формировать как первичные документы (накладные ТОРГ-12, акты), так и универсальный передаточный документ. Последний объединяет в себе счет-фактуру и первичный документ, что заметно упрощает и удешевляет документооборот.

Напоминаем про новую строку в счете-фактуре с 1 июля 2017. Всем плательщикам НДС с 1 июля 2017 года в обычный и корректировочный счет-фактуру добавлена еще одна строка. Указывать в ней необходимо идентификатор госконтракта на выполнение работ, оказание услуг или поставку товара, а также договора или соглашения о субсидиях, инвестициях из бюджета, или взносах в уставный капитал. Идентификатор указывается только в том случае, если он есть в документе. Для счета-фактуры новой стала строка 8, для корректировочного документа – строка 5.

Внедрить новый формат счетов-фактур придется всем компаниям без исключения, другой вопрос, в каком качестве его использовать.

Тут выбор во многом зависит от специфики бизнеса. К примеру, поставщики торговых сетей очевидно будут формировать те документы, что потребует сеть.

Участникам сделки предстоит заранее определиться, с какими типами документов работать - переходить ли на УПД или сохранить прежний комплект из счета-фактуры и первичного документа.

Также потребуется обновить программное обеспечение, самостоятельно или с помощью оператора. Безусловно, работать с одним форматом для разных типов документов проще: трудозатраты на поддержку формата заметно ниже, проще подключаться к системе документооборота. Поэтому все больше компаний предпочитают УПД.

Напомним, что выставить счет-фактуру в электронном виде можно только по утвержденному формату, это требование статьи 169 НК РФ. Поставщику, который направит покупателю счет-фактуру в устаревшем формате, то есть с нарушением статьи 169 НК РФ, грозит штраф по статье 120 НК РФ.

Организации, которая примет такой счет-фактуру после 30 июня, налоговые органы могут отказать в вычете НДС.