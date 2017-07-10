«Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская

Блогер stepanov-p считает, что в России дальше разговоров поддержка малого и среднего бизнеса не идет. На эту мысль его навел отрывок из фильма «The Accountant».

Недавно посмотрел кино The Accountant (в российском переводе «Расплата»), и прям зацепил меня отрывок в самом начале, где профессиональный бухгалтер в исполнении Бена Аффлека консультирует семью фермеров, которые жалуются на непомерные налоги.

Вот отрывок:

Для тех, кому лениво смотреть и читать субтитры, вкратце:

бухгалтер обращает внимание на самодельное ожерелье жены фермера, и, с целью уменьшения налогов, предлагает признать самое большое помещение их дома производственным, а автомобиль использовать для закупки материалов.

Не знаю точно, как этот совет сработает в США, зато знаю, чем такой совет обернется применительно к российскому законодательству.

Итак, использование жилого помещения в производственных целях запрещено ГК РФ и ЖК РФ (о том, что компания может зарегистрировать свой юрадрес в квартире собственника бизнеса, нам рассказывал адвокат - Примеч. ред.).

При этом ЖК РФ в статье 17 говорит, что использовать жилье в другой <предпринимательской> деятельности, кроме производственной вроде как можно, если это не нарушает права других граждан. Но вот ГК РФ в ст. 288 утверждает, что жилье предназначено только для проживания. А если хотите использовать под офис, склад, то переводите в нежилое. В противном случае - штрафы, выселение, все дела.

Ну, и Бог с ними, разночтения в кодексах у нас дело обычное.

Давайте посмотрим с точки зрения НК РФ на описанную ситуацию. Опустим возможное обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.

1. Налоговики утверждают, что имущество, используемое в предпринимательских целях, должно облагаться в соответствии с разделом "Налог на имущество организаций". А поскольку упомянутое помещение не выделено в отдельный кадастровый объект, то под 2 - 2,2% от кадастровой стоимотси в год попадает ВЕСЬ объект недвижимости. Это примерно в десять раз больше, чем за жилье.

2. Использование личного автомобиля для перевозки материалов в предринимательской деятельности. Вот тут начинается жесть. Налоговики обычно требуют, кроме подтверждения фактических расходов в виде чеков с АЗС, наличие путевых листов, в которых обязательно указывается пробег в производственных целях. И списание на расход топлива должно соответствовать нормам топлива, утвержденным Минтрансом.

Изложенные проблемы, конечно, решаемы. Но отчеты для нашей налоговой буту не такие простые, как описаны в кино.

Согласны?