Обособленное подразделение: за что суд снизил штраф в 20 000 раз

Обособленное подразделение

В соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ организации подлежат налоговому учету как по месту нахождения непосредственно головной организации, так и по месту нахождения ее обособленных подразделений. Обособленным подразделением в силу п. 2 ст. 11 НК РФ признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

Обязанность организации сообщать налоговикам по месту ее нахождения обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории РФ (за исключением филиалов и представительств), в течение одного месяца со дня их создания установлена пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ. Чтобы исполнить эту обязанность, организация должна направить налоговикам соответствующее сообщение, форма которого утверждена Приказом ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.

Постановка на учет обособленного подразделения

Само обособленное подразделение ставится на учет в инспекции, соответствующей его адресу (п. 4 ст. 83 НК РФ). Однако есть два исключения:

– если создаются несколько подразделений в одном городе (муниципальном районе, городском округе, Москве, Санкт-Петербурге), их все можно поставить на учет в одной ИФНС – по месту нахождения любого из подразделений;

– в инспекции, где уже числится одно из обособленных подразделений, можно поставить на учет подразделение, открываемое в том же городе.

При этом п. 5 ст. 23 НК РФ определено, что за невыполнение (или ненадлежащее выполнение) возложенных на него обязанностей налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Словом, если организация в нарушение требования пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ не представит в установленный срок в инспекцию сообщение о создании обособленного подразделения, то она будет наказана. Правда, вопрос о том, какая именно санкция подлежит применению в данном случае, является дискуссионным.

Что будет, если не сообщить о создании

К примеру, в силу п. 1 ст. 129.1 НК РФ за неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с настоящим кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового правонарушения по ст. 126 НК РФ такое лицо может быть оштрафовано на 5 тыс. руб.

Отметим: в ряде случаев суды сочли правомерным привлечение организаций, не представивших сообщения о создании обособленных подразделений, к налоговой ответственности именно по п. 1 ст. 129.1 НК РФ (см., например, Постановление АС МО от 30.10.2014 № Ф05-11191/14 по делу № А40-130227/2013[1]).

Вместе с тем есть судебные акты, в которых суды приходили к выводу, что несвоевременное сообщение о создании обособленного подразделения организации образует состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный (представленный с нарушением установленного срока) документ (см., например, Постановление АС УО от 22.06.2016 № Ф09-6160/16 по делу № А47-8399/2015, Определение ВС РФ от 17.02.2016 № 309‑КГ15-19568 по делу № А76-2261/2015). Отметим: данные решения мотивированы тем, что сообщение о создании обособленного подразделения организации является документом, форма которого утверждена Приказом ФНС России № ММВ-7-6/362@, а несообщение о создании обособленного подразделения не образует состава налогового правонарушения, если организация уже состоит на налоговом учете по одному из оснований. Более того, ФНС в Письме от 27.02.2014 № СА-4-14/3404 также пояснила, что за непредставление в установленный срок в налоговый орган документов и (или) иных сведений, предусмотренных п. 2 ст. 23 НК РФ, организация подлежит привлечению к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.

Другая точка зрения

Между тем по рассматриваемому вопросу существует еще одна точка зрения (отличная от двух предыдущих). Характерный пример – Постановление АС ЗСО от 27.01.2017 № Ф04-5897/2016 по делу № А70-2645/2016. Арбитры данного округа среди прочего указали, что объективная сторона состава правонарушения по п. 1 ст. 126 НК РФ характеризуется неисполнением налогоплательщиком установленной законом обязанности представить налоговому органу документы, необходимые для налогового контроля. Тогда как в рассматриваемом случае налогоплательщик привлечен к ответственности не за непредставление документов и (или) иных сведений, предусмотренных налоговым законодательством, а за ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленных подразделений. За названное правонарушение определена ответственность специальной нормой – п. 2 ст. 116 НК РФ.

Напомним: данным пунктом предусмотрено наказание за ведение организацией деятельности без постановки на учет в налоговом органе по основаниям, установленным НК РФ, в виде штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб.

Именно эту санкцию в схожих обстоятельствах применили арбитры АС СКО в Постановлении от 21.07.2015 № Ф08-4287/2015 по делу № А32-29169/2014. Причем судья Верховного Суда согласился с доводами судей данного округа (см. Определение от 02.11.2015 № 308‑КГ15-13591).

Аналогичная позиция изложена в Постановлении АС ДВО от 12.12.2016 № Ф03-5024/2016 по делу № А04-12175/2015.

Таким образом, до недавнего времени правоприменительной практикой не было выработано единого подхода к определению меры ответственности организации за несообщение (несвоевременное сообщение) о создании обособленного подразделения. Высшими арбитрами в равной степени применялись санкции, предусмотренные п. 2 ст. 116 НК РФ (Определение № 308‑КГ15-13591) и п. 1 ст. 126 НК РФ (Определение № 309‑КГ15-19568). Однако указанные определения не являются позицией Верховного Суда, так как они были вынесены единолично судьями, по мнению которых при рассмотрении данных дел не допущено существенных нарушений норм материального права, повлиявших на исход дела.

Важное решение ВС РФ

И вот теперь такая позиция появилась, благодаря Определению ВС РФ от 26.06.2017 № 303‑КГ17-2377 по делу № А04-12175/2015.

Напомним: АС ДВО (Постановление от 12.12.2016 № Ф03-5024/2016) признал правомерным применение в отношении организации, не сообщившей о создании обособленных подразделений (двух вахтовых поселков для своих работников), санкции, установленной п. 2 ст. 116 НК РФ. Компания с таким вердиктом судей не согласилась (ведь речь шла о штрафе в размере 7 744 152,10 руб.) и подала жалобу в вышестоящую инстанцию. И, забегая вперед, скажем, что не прогадала.

Однако Судебная коллегия Верховного Суда не согласилась с выводами судей АС ДВО. Она рассуждала так. Из пункта 2 ст. 116 НК РФ следует, что данной нормой установлена ответственность за ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе в качестве одного из видов нарушений порядка постановки на указанный учет. Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц определен ст. 84 – 85 НК РФ.

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, образует событие правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 126 НК РФ.

Взаимосвязанные положения пп. 2 п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ позволяют сделать вывод, что законодатель различает обязанность налогоплательщика встать на учет в налоговых органах и обязанность сообщить в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории РФ.

Следовательно, в том случае, когда допущенное организацией нарушение порядка постановки на налоговый учет выражается в неисполнении обязанности по сообщению налоговому органу сведений о созданных на территории РФ обособленных подразделениях, такие действия подлежат квалификации по ст. 126 НК РФ.

Тем самым Судебная коллегия Верховного Суда в Определении № 303‑КГ17-2377 не только изменила квалификацию налогового правонарушения окружного суда, но и снизила (причем существенно) величину штрафа с 7 744 152,10 до 400 руб. (спор возник в отношении двух подразделений). То есть величина санкции была снижена почти в 20 000 раз. Приведенный расчет, полагаем, наглядно демонстрирует значимость этого решения. Как говорится, no comments!

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