6-НДФЛ за полугодие 2017: что проверить, чтобы сдать без штрафов
Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году
За 1 квартал 2017 года - не позднее 2 мая (дата перенесена с 30 апреля в связи с выходным днём);
За первое полугодие 2017 года - не позднее 31 июля;
За девять месяцев 2017 года - не позднее 31 октября;
За 2017 год - не позднее 2 апреля 2018 (дата перенесена с 1 апреля в связи с выходным днём).
Штрафы за 6-НДФЛ
Налоговым кодексом РФ предусмотрены следующие санкции, применяемые к налоговым агентам, за непредставление / неверно предоставление расчетов сумм налога на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ:
- в отношении налоговых агентов, не представивших расчет 6-НДФЛ в налоговый орган в установленный срок, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления расчета (пункт 1.2 статьи 126 НК РФ);
- в случае непредставления налоговым агентом расчета 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении установленного срока руководителем налогового органа может быть принято решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ);
- за представление налоговому органу расчетов 6-НДФЛ, содержащих недостоверные сведения, предусмотрен штраф в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ (ст. 126.1 НК РФ). При этом, штраф применяется только, если ошибки привели к неблагоприятным последствиям для бюджета. Если налоговый агент самостоятельно выявил ошибки и представил налоговому органу уточненные документы (до момента, когда налоговый агент обнаружил недостоверность сведений), то штраф, предусмотренный ст. 126.1. НК РФ не применяется к налоговому агенту.
Пример 1. Налогоплательщик 03.07.2017 представил расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года в нарушение установленного срока (02.05.2017). В указанном случае нарушение срока представления составляет 2 полных месяца (с 02.05.2017 по 03.07.2017). Размер штрафа составит 2000 рублей (2 мес. * 1000 рублей).
Чем раньше налоговый агент выявит и исправит ошибки в расчетах 6-НДФЛ, тем меньше штрафных санкций ему придется уплатить. Для этого рекомендуем вам проверить расчеты, представленные в налоговые органы.
Пример 2. Налогоплательщик 25.07.2017 представил расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года в нарушение установленного срока. В указанном случае нарушение срока представления составляет 2 полных месяца (с 02.05.2017 по 03.07.2017) и 1 неполный месяц с 04.07.2017 по 25.07.2017. Размер штрафа составит 3000 рублей (3 мес. * 1000 рублей).
Куда сдавать 6-НДФЛ
Во-первых, нужно проверить, в те ли налоговые органы сданы расчеты.
Расчеты 6-НДФЛ надо сдавать в те налоговые органы, в которые осуществлялась уплата налога в течение отчетного (налогового) периода. Например, если компания уплачивала НДФЛ в бюджет по месту нахождения головной организации и каждого обособленного подразделения, то количество расчетов должно соответствовать количеству обособленных подразделений + 1. Если компания представила по ошибке один сводный отчет по месту нахождения головной организации, то нужно:
- представить уточненный расчет по месту нахождения головной организации, исключив данные по обособленным подразделениям;
- представить расчеты по месту нахождения обособленных подразделений. Эти расчеты будут первичными, поэтому придется заплатить штраф за несвоевременную сдачу расчета (по ст. 126 НК РФ).
Письмо ФНС России от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772:
Если в 6-НДФЛ допущена ошибка в части указания КПП или ОКТМО, то необходимо представить в налоговый орган два расчета по форме 6-НДФЛ:
- уточненный расчет с указанием тех же КПП или ОКТМО и нулевыми показателями (чтобы «обнулить» начисления в карточке);
- первичный расчет с указанием правильных КПП и / или ОКТМО.
Если расчет с правильными КПП и / или ОКТМО представлен после установленного срока, то санкции, предусмотренные п. 1.2 ст. 126 НК РФ, не применяются.
Раздел 2 6-НДФЛ: даты
Во-вторых, следует проверить даты, указанные в разделе 2 расчета. Напомним, что в разделе 1 указываются агрегированные данные с начала года (всего выплачено дохода, всего удержано налога и т.д.), а в разделе 2 отражается информация об уплате налога в бюджет за последний отчетный квартал в разрезе платежных поручений. При этом, в разделе 2 указываются даты выплаты дохода, удержания налога и срок уплаты налога (не фактическая дата уплаты!).
Строка 100 – дата фактического получения дохода, например:
- дата получения зарплаты - последний день месяца, за который она начислена, или последний день работы в месяце увольнения.
- для отпускных и пособия по нетрудоспобности – день их выплаты.
- для сверхнормативных суточных – последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет.
Строка 110 – дата удержания налога, например:
- Налог с зарплаты - день выплаты зарплаты за вторую половину месяца;
- Налог с больничных и отпускных - день их выплаты;
- Налог при увольнении с зарплаты и компенсаций отпуска – день их выплаты;
- Для сверхнормативных суточных, натурального дохода, материальной выгоды – день выплаты ближайшего дохода, с которого можно произвести удержание, например, зарплаты.
Строка 120 – срок перечисления налога, например:
- НДФЛ, удержанный с зарплаты, - день, следующий за днем выдачи зарплаты за вторую половину месяца;
- НДФЛ с больничных и отпускных - день месяца, в котором эти отпускные или пособия были выплачены;
- для других видов дохода налог - день, следующий за днем выплаты дохода, с которого удержан НДФЛ.
Если в строке 120 раздела 2 будет указана дата ранее, чем фактически уплачен налог в бюджет, налоговый орган начислит пени (ст.75 НК РФ) и штраф (ст.123 НК РФ) за просрочку уплаты налога. Указание срока платежа в строке 120 не в соответствии с порядком заполнения грозит штрафом по ст. 126.1. НК РФ.
Для того, чтобы проверить себя на предмет наличия риска начисления пени и штрафа за несвоевременную уплату налога, следует сверить составленный расчет с платежами, отраженными в КРСБ. Целесообразно такую сверку проводить регулярно до представления расчета в налоговый орган.
Сверка с другой отчетностью
Важна сверка с отчетностью по страховым взносам (по налоговой базе, по месту уплаты). В своей практике налоговые органы проводят сравнение представленных данных в расчетах по форме 6-НДФЛ с отчетностью по страховым взносам, ведь с 01.01.2017 налоговые органы администрируют страховые взносы во внебюджетные фонды.
Рекомендуем вам самостоятельно сравнить данные, включенные в отчетность. Выявленные расхождения должны быть объяснимыми. Расхождение, в частности, могут составлять суммы, подлежащие обложению НДФЛ, но не являющиеся базой для начисления страховых взносов (например, дивиденды).
Данные из 2-НДФЛ
Кроме того, следует проверить, будут ли соответствовать данные данным по 2-НДФЛ.
В отношении физических лиц, доходы которых отражены в расчете за период, налоговому агенту надо быть готовым к составлению справок о доходах по форме 2-НДФЛ, поэтому стоит заранее проверить, есть ли достаточная актуальная информация о паспортных данных, адресе регистрации физических лиц.
Арифметика
Конечно же, стоит поверить арифметику.
В частности, стоит проверить формулу: (стр.020 – стр.030) / 100 х стр.010 = стр.040. Допустимо расхождение в связи с погрешностью до 1 рубля по каждому физлицу, т.к. сумма НДФЛ каждого физического лица округляется до целых рублей.
Выплаты на границе периода
Советуем проверить отражение выплат, осуществляемых на границе периодов. По таким выплатам часто возникают вопросы.
Например, если зарплата за декабрь 2016 года выплачивалась в январе 2017 года, то в расчете за 1 квартал 2017 года в строке 020 зарплата не отразится, но удержанный налог надо учесть в строке 070 расчета за 1 квартал 2017 года.
В отношении выплат сотрудникам, осуществленных в последний рабочий день декабря 2016 года (30 декабря), обратите внимание на следующее. 31 декабря был выходным днем. В этом случае дата удержания налога – 30 декабря (строка 110), срок уплаты налога - следующий рабочий день – это 09.01.2017 с учетом правил переноса п. 7 ст. 6.1 НК РФ (строка 120).
Вместе с тем, налоговые органы в требованиях указывают на необходимость внести корректировки в расчеты за 2016 год и 1 квартал 2017 года, заполненные указанным образом. Корректировать расчеты не нужно. В ответе на требование налогового органа можно сослаться на Письмо ФНС России от 13.03.2017 N БС-4-11/4440@.