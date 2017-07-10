6-НДФЛ за полугодие 2017: что проверить, чтобы сдать без штрафов

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году За 1 квартал 2017 года - не позднее 2 мая (дата перенесена с 30 апреля в связи с выходным днём); За первое полугодие 2017 года - не позднее 31 июля; За девять месяцев 2017 года - не позднее 31 октября; За 2017 год - не позднее 2 апреля 2018 (дата перенесена с 1 апреля в связи с выходным днём).

Штрафы за 6-НДФЛ Налоговым кодексом РФ предусмотрены следующие санкции, применяемые к налоговым агентам, за непредставление / неверно предоставление расчетов сумм налога на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ: в отношении налоговых агентов, не представивших расчет 6-НДФЛ в налоговый орган в установленный срок, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления расчета (пункт 1.2 статьи 126 НК РФ);

в случае непредставления налоговым агентом расчета 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении установленного срока руководителем налогового органа может быть принято решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ);

за представление налоговому органу расчетов 6-НДФЛ, содержащих недостоверные сведения, предусмотрен штраф в размере 500 руб. за каждый недостоверный документ (ст. 126.1 НК РФ). При этом, штраф применяется только, если ошибки привели к неблагоприятным последствиям для бюджета. Если налоговый агент самостоятельно выявил ошибки и представил налоговому органу уточненные документы (до момента, когда налоговый агент обнаружил недостоверность сведений), то штраф, предусмотренный ст. 126.1. НК РФ не применяется к налоговому агенту. Пример 1. Налогоплательщик 03.07.2017 представил расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года в нарушение установленного срока (02.05.2017). В указанном случае нарушение срока представления составляет 2 полных месяца (с 02.05.2017 по 03.07.2017). Размер штрафа составит 2000 рублей (2 мес. * 1000 рублей). Чем раньше налоговый агент выявит и исправит ошибки в расчетах 6-НДФЛ, тем меньше штрафных санкций ему придется уплатить. Для этого рекомендуем вам проверить расчеты, представленные в налоговые органы. Пример 2. Налогоплательщик 25.07.2017 представил расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года в нарушение установленного срока. В указанном случае нарушение срока представления составляет 2 полных месяца (с 02.05.2017 по 03.07.2017) и 1 неполный месяц с 04.07.2017 по 25.07.2017. Размер штрафа составит 3000 рублей (3 мес. * 1000 рублей).

Куда сдавать 6-НДФЛ Во-первых, нужно проверить, в те ли налоговые органы сданы расчеты. Расчеты 6-НДФЛ надо сдавать в те налоговые органы, в которые осуществлялась уплата налога в течение отчетного (налогового) периода. Например, если компания уплачивала НДФЛ в бюджет по месту нахождения головной организации и каждого обособленного подразделения, то количество расчетов должно соответствовать количеству обособленных подразделений + 1. Если компания представила по ошибке один сводный отчет по месту нахождения головной организации, то нужно: представить уточненный расчет по месту нахождения головной организации, исключив данные по обособленным подразделениям;

представить расчеты по месту нахождения обособленных подразделений. Эти расчеты будут первичными, поэтому придется заплатить штраф за несвоевременную сдачу расчета (по ст. 126 НК РФ). Письмо ФНС России от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772: Если в 6-НДФЛ допущена ошибка в части указания КПП или ОКТМО, то необходимо представить в налоговый орган два расчета по форме 6-НДФЛ: - уточненный расчет с указанием тех же КПП или ОКТМО и нулевыми показателями (чтобы «обнулить» начисления в карточке); - первичный расчет с указанием правильных КПП и / или ОКТМО. Если расчет с правильными КПП и / или ОКТМО представлен после установленного срока, то санкции, предусмотренные п. 1.2 ст. 126 НК РФ, не применяются.

Раздел 2 6-НДФЛ: даты Во-вторых, следует проверить даты, указанные в разделе 2 расчета. Напомним, что в разделе 1 указываются агрегированные данные с начала года (всего выплачено дохода, всего удержано налога и т.д.), а в разделе 2 отражается информация об уплате налога в бюджет за последний отчетный квартал в разрезе платежных поручений. При этом, в разделе 2 указываются даты выплаты дохода, удержания налога и срок уплаты налога (не фактическая дата уплаты!). Строка 100 – дата фактического получения дохода, например: дата получения зарплаты - последний день месяца, за который она начислена, или последний день работы в месяце увольнения.

для отпускных и пособия по нетрудоспобности – день их выплаты.

для сверхнормативных суточных – последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет. Строка 110 – дата удержания налога, например: Налог с зарплаты - день выплаты зарплаты за вторую половину месяца;

Налог с больничных и отпускных - день их выплаты;

Налог при увольнении с зарплаты и компенсаций отпуска – день их выплаты;

Для сверхнормативных суточных, натурального дохода, материальной выгоды – день выплаты ближайшего дохода, с которого можно произвести удержание, например, зарплаты. Строка 120 – срок перечисления налога, например: НДФЛ, удержанный с зарплаты, - день, следующий за днем выдачи зарплаты за вторую половину месяца;

НДФЛ с больничных и отпускных - день месяца, в котором эти отпускные или пособия были выплачены;

для других видов дохода налог - день, следующий за днем выплаты дохода, с которого удержан НДФЛ. Если в строке 120 раздела 2 будет указана дата ранее, чем фактически уплачен налог в бюджет, налоговый орган начислит пени (ст.75 НК РФ) и штраф (ст.123 НК РФ) за просрочку уплаты налога. Указание срока платежа в строке 120 не в соответствии с порядком заполнения грозит штрафом по ст. 126.1. НК РФ. Для того, чтобы проверить себя на предмет наличия риска начисления пени и штрафа за несвоевременную уплату налога, следует сверить составленный расчет с платежами, отраженными в КРСБ. Целесообразно такую сверку проводить регулярно до представления расчета в налоговый орган.

Сверка с другой отчетностью Важна сверка с отчетностью по страховым взносам (по налоговой базе, по месту уплаты). В своей практике налоговые органы проводят сравнение представленных данных в расчетах по форме 6-НДФЛ с отчетностью по страховым взносам, ведь с 01.01.2017 налоговые органы администрируют страховые взносы во внебюджетные фонды. Рекомендуем вам самостоятельно сравнить данные, включенные в отчетность. Выявленные расхождения должны быть объяснимыми. Расхождение, в частности, могут составлять суммы, подлежащие обложению НДФЛ, но не являющиеся базой для начисления страховых взносов (например, дивиденды).

Данные из 2-НДФЛ Кроме того, следует проверить, будут ли соответствовать данные данным по 2-НДФЛ. В отношении физических лиц, доходы которых отражены в расчете за период, налоговому агенту надо быть готовым к составлению справок о доходах по форме 2-НДФЛ, поэтому стоит заранее проверить, есть ли достаточная актуальная информация о паспортных данных, адресе регистрации физических лиц.

Арифметика Конечно же, стоит поверить арифметику. В частности, стоит проверить формулу: (стр.020 – стр.030) / 100 х стр.010 = стр.040. Допустимо расхождение в связи с погрешностью до 1 рубля по каждому физлицу, т.к. сумма НДФЛ каждого физического лица округляется до целых рублей.