Клерк.Ру
 

Внутренние локальные акты: скачайте Положение о бухгалтерии

11.07.17 10:17

Положение о бухгалтерии и должностные инструкции бухгалтеров – не просто документы, которые нужно сделать «для галочки». Они помогут всем сотрудникам бухгалтерии четко понимать свои задачи и избежать хаоса. Например, в отчетную кампанию или при налоговой проверке. 

Предлагаем сразу скачать Положение о бухгалтерии в формате Word. Так удобнее будет работать со статьей.

4444

Обратите внимание на текст, выделенный в регламенте желтым маркером (п. 1.6. – 1.8.). В связи с вступлением в силу с 7 февраля 2015 г. профессионального стандарта "Бухгалтер", представляется недальновидным не учитывать его положения в данном ЛНА.

Трудовые функции главбуха

В отношении содержания п. 1.8. также хотелось бы обратить ваше внимание на текст, выделенный желтым маркером. Здесь приведена обобщенная характеристика трудовых функций главного бухгалтера шестого уровня квалификации со ссылкой на соответствующий каждой функции код в Стандарте и пункт стандарта.

 

цуууу

 

При этом, в стандарте в качестве характеристики трудовой функции нигде не закреплено, что главный бухгалтер составляет учетную политику организации и поддерживает ее в актуальном состоянии. Поэтому, если вы делаете это самостоятельно (а не аудиторская служба, либо иной специалист за вас), то это отдельно нужно отразить в функционале главного бухгалтера (в данном случае, см. абз. 5 п. 1.8.).

Просмотрите внимательно функционал главного бухгалтера и оцените свои возможности и знания. Если вы реально не выполняете и не собираетесь в ближайшем будущем выполнять функции по внутреннему контролю, финансовому анализу бухгалтерской отчетности и т.д., то у вас устойчивый пятый уровень квалификации и, соответственно, функционал вам нужно подбирать из п. 3.1. разд. III Профессионального стандарта.

Разрешение разногласий с руководством компании

Обязательно пропишите в Положении о бухгалтерии порядок разрешения разногласий между главным бухгалтером и руководителем организации (п. 1.9.), но при этом обратите внимание, что такой порядок установлен только в части разрешения разногласий по поводу ведения бухгалтерского учета. Защитить вас от претензий проверяющих эти положения смогут только, если бухгалтерский учет полностью совпадает с налоговым. А на практике такое практически не встречается.

Кроме того, разногласия с руководителем чаще всего как раз и связаны не с бухгалтерским, а с налоговым учетом. Поэтому рекомендую вам либо прописать отдельную процедуру разрешения разногласий в части отражения операций в налоговом учете, либо указать, что алгоритм разрешения разногласий в целях налогообложения аналогичен установленному бухгалтерским законодательством (см. последний абзац п. 1.9.).

Замещение главбуха 

Также в Положении необходимо указать, как осуществляется замещение главного бухгалтера в период его отсутствия. Если в организации предусмотрена должность заместителя главного бухгалтера, то об этом нужно так и написать.

Если нет, то указать на это обстоятельство так, как это сделано в п. 1.10.

уууу

Общение с контрагентами

Обратите внимание на содержание п. 1.11. – здесь, в частности, указано, что бухгалтерия осуществляет общение с контрагентами в пределах своей компетенции. Это как раз та самая фраза, которая позволяет разделить функционал бухгалтерии и других структурных подразделений организации.

Это, например, значит, что бухгалтерия может сделать сверку расчетов с контрагентом, оформив это актом, но выбивать дебиторскую задолженность и отслеживать ее погашение – это функционал других структурных подразделений. 

Остальные разделы Положения

Именно это подтверждает содержание второго раздела Положения, который называется «Основные задачи бухгалтерии». Посмотрите, здесь красной линией проходит три основных направления деятельности бухгалтерии – формирование достоверной информации для собственников бизнеса, обеспечение информацией внутренних пользователей (в том числе и структурных подразделений, если им эта информация необходима для осуществления своего рабочего функционала) и контролирующих органов, недопущение убытков. И все! Никаких других задач перед бухгалтерией нет и быть не может и не должно.

Посмотрите внимательно раздел 3 «Основные функции бухгалтерии», здесь также не должно быть никаких положений о том, что бухгалтерия исполняет не традиционный для нее функционал.

В Положение также отдельным разделом можно вынести информацию о структуре и порядке формирования бухгалтерии (разд. 4). Тогда отдельные пункты из раздела 1 данного положения нужно удалить.

P.S. В последующих публикациях мы поговорим о должностных инструкция бухгалтеров и главного бухгалтера, а также об инструкции к рабочему месту.

Стань экспертом
Наталья Ушак

редактор-эксперт «Клерка», консультант в сфере бухучета, налогообложения и финансов, лектор ИПБ России

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Прикрепленные файлы:
Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
6-НДФЛ за полугодие 2017: что проверить, чтобы сдать без штрафов
 
Бухгалтеру
 
Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности
 
Бухгалтеру
 
О локальных нормативных актах
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения35
Клерк
Kalita прокомментировал материал «Почему от 10 до 20% бухгалтеров потеряют работу в течение пяти лет»
09:20
Клерк
Kalita прокомментировал материал «Почему от 10 до 20% бухгалтеров потеряют работу в течение пяти лет»
09:08
Аноним прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
09:07
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
08:56
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
08:54
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
08:53
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
08:53
Аноним прокомментировал материал «Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо»
08:51
Клерк
msneg прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
08:51
Аноним прокомментировал материал «При расчете фиксированных взносов ИП на УСН не учитывают расходы»
08:47
Аноним прокомментировал материал «Путина возмутила "борзота" главы Нижнетагильского завода»
08:46
Аноним прокомментировал материал «Сотрудники-ИП на спецрежиме: как избежать претензий налоговиков»
08:42
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
08:27
Аноним прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
08:19
Клерк
Paul56 прокомментировал материал «Путина возмутила "борзота" главы Нижнетагильского завода»
08:14
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме предлагают не взимать курортный сбор с детей»
07:58
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
07:45
Клерк
aksioma284 прокомментировал материал «Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо»
07:30
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
07:27
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме предлагают арестовывать на 15 суток за мат в семье»
07:03
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
07:02
Аноним прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
06:42
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
06:38
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ"»
06:28
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
06:21
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
05:55
Аноним прокомментировал материал «Численность безработных опять снизилась»
05:21
Аноним прокомментировал материал «Почему от 10 до 20% бухгалтеров потеряют работу в течение пяти лет»
05:18
Аноним прокомментировал материал «Почему от 10 до 20% бухгалтеров потеряют работу в течение пяти лет»
05:16
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
02:07
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
01:38
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей»
01:13
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
00:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
00:53
Аноним прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
00:26
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
00:19
еще
 