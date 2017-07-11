Ставка 20 % по страховым взносам: что нужно знать бухгалтеру

Давайте обратимся к ст. 427 НК РФ . Что нужно сделать, чтобы страховые взносы были равны 20%? Это относится к патентной системе налогообложения, к упрощенной системе налогообложения, а в некоторых случаях и к вмененной системе.

Первый шаг

Соответственно, персонал из компании на ОСН мы убираем и помещаем на упрощенку или на патент. Таким образом, абсолютно легально эта льгота до конца 2023 года будет равна 20%, т.е. страховые взносы вы будете платить по ставке 20%. Но сейчас речь не об этом.

Возникает вопрос. Вы платите 20% страховых взносов. Что нужно сделать бухгалтеру для использования этой льготы, чтобы налоговики не придрались?