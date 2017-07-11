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Ставка 20 % по страховым взносам: что нужно знать бухгалтеру

11.07.17 10:33

Давайте обратимся к ст. 427 НК РФ. Что нужно сделать, чтобы страховые взносы были равны 20%? Это относится к патентной системе налогообложения, к упрощенной системе налогообложения, а в некоторых случаях и к вмененной системе.

Первый шаг

Соответственно, персонал из компании на ОСН мы убираем и помещаем на упрощенку или на патент. Таким образом, абсолютно легально эта льгота до конца 2023 года будет равна 20%, т.е. страховые взносы вы будете платить по ставке 20%. Но сейчас речь не об этом.

Возникает вопрос. Вы платите 20% страховых взносов. Что нужно сделать бухгалтеру для использования этой льготы, чтобы налоговики не придрались?

Второй шаг

Чтобы заявить эту льготу, вам необходимо в расчете по страховым взносам заполнить специальное приложение. Пометьте себе: приказ ФНС России от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@.

Третий шаг

Затем налоговики на камеральной проверке расчета вправе потребовать документы, которые подтверждают ваше право на пониженный тариф. Эти документы вы легко сможете им представить, нужно соблюсти несколько условий:

  • Код ОКВЭД должен подпадать под те коды, которые написаны в ст. 427 НК РФ;
  • Нужно воспользоваться переходными таблицами;
  • Эти коды должны быть в новом классификаторе ОКВЭД-2;
  • По заявленному виду экономической деятельности обороты должны быть больше 70%, и тогда страховые взносы по всем сотрудникам будут равны 20%, независимо от того, работает сотрудник по заявленному виду деятельности или нет;
  • Общий оборот компании на УСН должен быть не больше 79 млн руб. в год. Вообще, оборот на упрощенке 150 млн руб. в этом году. Если вы хотите сохранить льготу, оборот должен быть не больше 79 млн руб. в год.

Эти критерии выполнить несложно. Налоговики имеют право потребовать эти документы на основании ст. 81 НК РФ.

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Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва)

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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