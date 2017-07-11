Форма ДСВ-3: быстрый справочник для тех, кто должен отчитаться не позднее 20 июля 2017

Кто сдает ДСВ-3 Гражданин может увеличить будущую пенсию с помощью дополнительных страховых взносов. Работник может сам перечислять взносы, а может доверить это своему работодателю. Работодатели одновременно с перечислением дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию надо формировать реестры застрахованных лиц по форме ДСВ-3.

Сроки сдачи ДСВ-3 За 2 квартал 2017 года сдать форму ДСВ-3 надо не позднее 20 июля 2017 года.

Форма ДСВ-3 Скачать бланк формы ДСВ-3 (реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя) можно тут. Чтобы заполнить форму и сформировать файл, можно использовать программу Пенсионного фонда – ПУ-5. Скачать ее можно, например, тут.

Что отражается в ДСВ-3 В реестре ДСВ-3 должны содержаться следующие сведения: - общая сумма перечисляемых средств, включающая в себя сумму всех перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (сумму всех уплачиваемых взносов работодателя); - номер платежного поручения и дата его исполнения; - страховой номер индивидуального лицевого счета каждого застрахованного лица; - фамилия, имя и отчество каждого застрахованного лица; - сумма перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию каждого застрахованного лица (сумма взносов работодателя, уплачиваемых в пользу каждого застрахованного лица); - период уплаты.

В каком виде сдавать Способ подачи формы ДСВ-3 зависит от среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, а для вновь созданных организаций – от численности работников: – более 25 – работодатель представляет документ в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи; – 25 и менее – работодатель может подать форму ДСВ-3 по своему усмотрению или на бумажном носителе, или в электронной форме (с применением усиленной квалифицированной электронной подписи).