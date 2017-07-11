Форма ДСВ-3: быстрый справочник для тех, кто должен отчитаться не позднее 20 июля 2017
Кто сдает ДСВ-3
Работодатели одновременно с перечислением дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию надо формировать реестры застрахованных лиц по форме ДСВ-3.
Сроки сдачи ДСВ-3
За 2 квартал 2017 года сдать форму ДСВ-3 надо не позднее 20 июля 2017 года.
Форма ДСВ-3
Скачать бланк формы ДСВ-3 (реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя) можно тут.
Чтобы заполнить форму и сформировать файл, можно использовать программу Пенсионного фонда – ПУ-5. Скачать ее можно, например, тут.
Что отражается в ДСВ-3
В реестре ДСВ-3 должны содержаться следующие сведения:
- общая сумма перечисляемых средств, включающая в себя сумму всех перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (сумму всех уплачиваемых взносов работодателя);
- номер платежного поручения и дата его исполнения;
- страховой номер индивидуального лицевого счета каждого застрахованного лица;
- фамилия, имя и отчество каждого застрахованного лица;
- сумма перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию каждого застрахованного лица (сумма взносов работодателя, уплачиваемых в пользу каждого застрахованного лица);
- период уплаты.
В каком виде сдавать
Способ подачи формы ДСВ-3 зависит от среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, а для вновь созданных организаций – от численности работников:
– более 25 – работодатель представляет документ в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;
– 25 и менее – работодатель может подать форму ДСВ-3 по своему усмотрению или на бумажном носителе, или в электронной форме (с применением усиленной квалифицированной электронной подписи).
Штрафы за несдачу ДСВ-3
С 2017 года за непредставление в установленный срок форм ДСВ-3, а также за представление неполной и (или) недостоверной информации, к страхователям применяется штраф в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.