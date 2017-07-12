Почему бухгалтерам сейчас важно разбираться в дью-дилидженс: какие документы будут проверять

Что такое дью-дилидженс Собственник любой компании стремится максимально заработать на своем детище. Одни открывают фирмы с единственной целью – поставить бизнес на рельсы и продать. Другие стремятся к тому, чтобы их организацию заметили, проинвестировали и развивали, при этом оставаясь в ключевых фигурах проекта. Все эти истории, при успешном стечении обстоятельств, ждет процедура тщательной проверки, так называемый дью-дилидженс (Due diligence или DD). Потенциальный инвестор желает оценить все возможные риски нового бизнеса и попытаться найти скелет в шкафу, для чего затевается проведение процедуры дью-дилидженс. Если поглощаемые компании небольшие, то основная нагрузка при проведении DD, скорее всего, придется на главбуха.

Как главбуху облегчить процедуру дью-дилидженс Годовой аудит или ревизионную проверку (близкие по существу процессы к DD), как правило, можно спланировать и подготовиться к ним. DD же на бухгалтера сваливается чаще всего неожиданно – инвестор созрел и именно сейчас он хочет заключить сделку. Собственнику, близкому к заветной цели, не важно отчетный сейчас период, отпуск ли у главного бухгалтера, закрытие месяца или годовой отчет. А это значит для бухгалтера, что в кратчайшие сроки необходимо подготовить безумное количество документов, их копий, выписок и отчетов. Разумеется, чем больше бизнес, тем больше вопросов будет задано, а документов истребовано. Уверенности в том, что завтра ваш директор не захочет продать компанию, не может быть ни у кого. Поэтому, предлагаю пройтись по основным моментам, которые могут пригодиться главному бухгалтеру для облегчения процедуры DD в небольших компаниях. Перечислим основные документы и параметры, которые будут проверяться.

Учредительные документы Как ни странно, но за учредительные документы в большинстве небольших компаний отвечает бухгалтерия. В более крупных фирмах на смену бухгалтерии приходит фингруппа. В учредительных документах должны быть абсолютно все версии уставов, все протоколы и документы, ссылки на которые, как минимум, содержатся в ЕГРЮЛ. В том числе, платежки, подтверждающие оплату уставного капитала, а также документы по покупке и продаже долей компании (если таковые имели место быть).

Отчетность Вся отчетность, которая есть в компании, будет проверяться. В первую очередь, бухгалтерская и налоговая, далее – финансовая управленческая. К бухгалтерской отчетности будут запрошены все без исключения оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов и карточки счета. Пристальное внимание уделяется расшифровкам и пояснениям к отчетности (например, структура основных средств и НМА). Здесь же пригодится расчет чистых активов и предоставление информации по крупным сделкам (не путать с контролируемыми). К налоговой отчетности придется предоставить расчет и расшифровку исчисленных налогов, справки из налоговой об отсутствии задолженности. Финансовая управленческая отчетность должна быть представлена в виде консолидационного баланса и отчета о прибылях и убытках (он же отчет о финансовых результатах). Это значит, что если вы продаете десять компаний, то должно быть не десять балансов, а один, в котором будет вся информация о десяти имеющихся компаниях. Бонусом предоставляются расшифровки десятки крупнейших доходов и десятки крупнейших расходов по годам (зарплата и налоги исключаются).

Договоры Как входящие, так и исходящие договоры предоставляются для анализа. На такой случай хорошо иметь электронный реестр договоров в форме экселевской таблички: № п/п, контрагент, дата заключения, срок действия, существенные условия и т.д., а последним столбиком сразу за Примечаниями ссылка на скан договора, помещенного, например в Гугл-диск (где есть возможность управлять доступом к файлам).

Кадры Штатное расписание, доверенности, трудовые договоры и допсоглашения к ним, а также должностные инструкции будут тщательно изучаться потенциальным инвестором. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы и эти договоры тоже были отсканированы и хранились должным образом в электронном реестре.

Займы и кредиты (финансовые вложения) Расчеты процентов по договорам, копии договоров, структура капитала, кредиторы, процентные ставки, дата привлечения и погашения – если договоров больше, чем один, то все это придется собирать в одну сводную экселевскую таблицу, в которой каждая ячейка должна ссылаться на расчеты и полученные значения.