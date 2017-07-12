Клерк.Ру
 

Почему бухгалтерам сейчас важно разбираться в дью-дилидженс: какие документы будут проверять

12.07.17 07:42

Что такое дью-дилидженс

Собственник любой компании стремится максимально заработать на своем детище. Одни открывают фирмы с единственной целью – поставить бизнес на рельсы и продать.

Другие стремятся к тому, чтобы их организацию заметили, проинвестировали и развивали, при этом оставаясь в ключевых фигурах проекта. Все эти истории, при успешном стечении обстоятельств, ждет процедура тщательной проверки, так называемый дью-дилидженс (Due diligence или DD).

Потенциальный инвестор желает оценить все возможные риски нового бизнеса и попытаться найти скелет в шкафу, для чего затевается проведение процедуры дью-дилидженс.

Если поглощаемые компании небольшие, то основная нагрузка при проведении DD, скорее всего, придется на главбуха.

Как главбуху облегчить процедуру дью-дилидженс

Годовой аудит или ревизионную проверку (близкие по существу процессы к DD), как правило, можно спланировать и подготовиться к ним. DD же на бухгалтера сваливается чаще всего неожиданно – инвестор созрел и именно сейчас он хочет заключить сделку.

Собственнику, близкому к заветной цели, не важно отчетный сейчас период, отпуск ли у главного бухгалтера, закрытие месяца или годовой отчет. А это значит для бухгалтера, что в кратчайшие сроки необходимо подготовить безумное количество документов, их копий, выписок и отчетов.

Разумеется, чем больше бизнес, тем больше вопросов будет задано, а документов истребовано.

Уверенности в том, что завтра ваш директор не захочет продать компанию, не может быть ни у кого. Поэтому, предлагаю пройтись по основным моментам, которые могут пригодиться главному бухгалтеру для облегчения процедуры DD в небольших компаниях. Перечислим основные документы и параметры, которые будут проверяться.

Учредительные документы

Как ни странно, но за учредительные документы в большинстве небольших компаний отвечает бухгалтерия. В более крупных фирмах на смену бухгалтерии приходит фингруппа.

В учредительных документах должны быть абсолютно все версии уставов, все протоколы и документы, ссылки на которые, как минимум, содержатся в ЕГРЮЛ. В том числе, платежки, подтверждающие оплату уставного капитала, а также документы по покупке и продаже долей компании (если таковые имели место быть).

Отчетность

Вся отчетность, которая есть в компании, будет проверяться. В первую очередь, бухгалтерская и налоговая, далее – финансовая управленческая. К бухгалтерской отчетности будут запрошены все без исключения оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов и карточки счета.

Пристальное внимание уделяется расшифровкам и пояснениям к отчетности (например, структура основных средств и НМА). Здесь же пригодится расчет чистых активов и предоставление информации по крупным сделкам (не путать с контролируемыми).

К налоговой отчетности придется предоставить расчет и расшифровку исчисленных налогов, справки из налоговой об отсутствии задолженности.

Финансовая управленческая отчетность должна быть представлена в виде консолидационного баланса и отчета о прибылях и убытках (он же отчет о финансовых результатах). Это значит, что если вы продаете десять компаний, то должно быть не десять балансов, а один, в котором будет вся информация о десяти имеющихся компаниях. Бонусом предоставляются расшифровки десятки крупнейших доходов и десятки крупнейших расходов по годам (зарплата и налоги исключаются).

Договоры

Как входящие, так и исходящие договоры предоставляются для анализа.

На такой случай хорошо иметь электронный реестр договоров в форме экселевской таблички: № п/п, контрагент, дата заключения, срок действия, существенные условия и т.д., а последним столбиком сразу за Примечаниями ссылка на скан договора, помещенного, например в Гугл-диск (где есть возможность управлять доступом к файлам).

Кадры

 Штатное расписание, доверенности, трудовые договоры и допсоглашения к ним, а также должностные инструкции будут тщательно изучаться потенциальным инвестором.

Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы и эти договоры тоже были отсканированы и хранились должным образом в электронном реестре.

Займы и кредиты (финансовые вложения)

Расчеты процентов по договорам, копии договоров, структура капитала, кредиторы, процентные ставки, дата привлечения и погашения – если договоров больше, чем один, то все это придется собирать в одну сводную экселевскую таблицу, в которой каждая ячейка должна ссылаться на расчеты и полученные значения.

Что еще

Это лишь верхушка айсберга, который ждет компанию и главного бухгалтера (а также всей бухгалтерии) при процедуре DD. Впереди еще вал запросов из всевозможных вопросов (начиная от даты и способа создания компании и заканчивая решениями о выплате чистой прибыли), среди которых особое внимание будет уделено корпоративной организации, вопросам ФАС, лицензиям, интеллектуальной собственности, судебным и иным вопросам.

Стань экспертом
Александр Пятинский

к.э.н., эксперт в сфере финансов, налогов и бухгалтерского учета

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Главбух: права, обязаности, передача дел»
Мнение
 
Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку
 
Бухгалтерские новости
 
Главбух против менеджера
 
Директору
 
Due diligence: ответы на все вопросы о процедуре
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Главбух: права, обязаности, передача дел»

Все семинары по теме Главбух: права, обязаности, передача дел
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения22
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
08:02
Аноним прокомментировал материал «Депутаты придумали новый тип банковского счета - специальный социальный»
08:00
Аноним прокомментировал материал «Сдача уточненки может повлечь повторную выездную проверку»
07:44
Аноним прокомментировал материал «Пенсию по старости получат немногие. Не хватит баллов»
07:41
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
07:40
Клерк
seyuo_tigra прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
07:37
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
07:32
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
07:26
Клерк
Witov прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
07:24
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «Руководителя компании арестовали за попытку дать взятку сотруднику прокуратуры»
07:11
Клерк
Witov прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
07:01
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
07:00
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
06:53
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
06:51
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
06:43
Аноним прокомментировал материал «Если нет бюджета на рекламу: 25 лайфхаков, как самому продвигать бизнес»
06:23
Аноним прокомментировал материал «Имеет ли право получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет отец на своем предприятии?»
05:00
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
02:49
Аноним прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
02:06
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне»
00:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
00:38
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
00:21
Аноним прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
00:00
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Срок давности получения имущественного вычета не установлен»
вчера, 23:57
Аноним прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
вчера, 23:57
Аноним прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
вчера, 23:55
Аноним прокомментировал материал «Срок давности получения имущественного вычета не установлен»
вчера, 23:27
Аноним прокомментировал материал «6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: образцы заполнения»
вчера, 22:46
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
вчера, 22:45
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
вчера, 22:42
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
вчера, 22:37
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
вчера, 21:46
Аноним прокомментировал материал «Директор отлучился из офиса и юрадрес признали недостоверным»
вчера, 21:02
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
вчера, 20:54
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
вчера, 20:53
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
вчера, 20:15
еще
 