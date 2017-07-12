Четыре типа людей, которые окружают вас в бухгалтерии. Что такое люди севера и юга, запада и востока

На какие только условные группы не делят окружающих психологи. В прошлый раз я рассказывала о классификации по временам года. Теперь расскажу про деление по сторонам света. Да-да, и такое есть. Посмотрите на коллег вокруг. Все они делятся на четыре психологических типа. Уверена, что некоторые знания для вас будут новыми, а старые увидятся под новым ракурсом. Так что совмещайте приятное с полезным: узнавайте новое, развлекайтесь и отдыхайте, делитесь в соцсетях с коллегами. В одной из предыдущих статей вы научились делить людей на рационалов и иррационалов. Сегодня мы их еще раз разделим. Сначала рационалов. Их мы делим на людей севера и юга.

Люди севера Представляем, как люди севера живут в тяжелых климатических условиях. Зимой очень холодно, а летом тепло. Поэтому для людей севера все четко и циклично. Летом надо готовить сани, а зимой телегу. Это люди дела. Они всегда делают конкретные вещи или разрабатывают для этого алгоритм. Они сначала думают, потом говорят. Они лучше всех понимают, что как потопаешь, так и полопаешь. На работе они именно работают. Много главбухов относятся именно к этому типажу. Люди севера более других настроены искать лучшее место. Для них смена работы или переезд естественны, если на новом месте предлагают лучшие условия. Сентиментальность – не их конёк. Их речь правильная, как у диктора советского телевидения. Для них важна информация, передаваемая от человека к человеку. Они настроены на диалог. Психологи обращают внимание на то, через какие органы чувств, через какой канал поступает информация. У людей севера это орган слуха, т.е. ухо. Это называется аудиальный канал. В их речи часто бывают фразы: звучит заманчиво, слушай сюда. И вообще людям севера повезло, что они живут в мире, где все имеет свое название и измеряемо. Чего не скажешь о людях юга.

Люди юга Люди юга это такие жители Средиземноморья. Им не надо сильно заботиться о выживании, они могут позволить себе заниматься искусством. Солнце светит, греет, все прекрасно. Они сначала говорят, потом думают. Поэтому им часто приходится выкручиваться из неловкого положения, что они с успехом и делают. Для них очень важно одобрение окружающих и вообще межличностные отношения. В бухгалтерии люди юга – обычно финансовые директора или те, кто отвечает за налоговое планирование, общение с налоговиками. Такие люди мобильны и могут быстро придумать решение в критической ситуации.

Различия между людьми севера и юга Вспомните себя в максимально раннем возрасте. Как дети исследуют мир: появившийся предмет сначала пробуют, разглядывают, а потом им родители произносят его название, описывают эту вещь. В мире севера все имеет название, описание и измеряемо, чего больше, а чего меньше. А как объяснить, насколько больше любишь кого-то? И что легче – килограмм пуха или килограмм железа? Для северянина без сомнения, что вес одинаковый. А южане понимают, что килограммовую одежду мы почти не чувствуем, а килограммовая гантелька вполне себе ощутима. В мире взрослых людей не принято даже обсуждать, что гантелька может быть тяжелее. И люди юга таким образом испытывают какую-то недосказанность, пытаются это как-то восполнить, много говорить, спрашивать, выяснять, привлекают к себе внимание. Южане немного дети, а северяне взрослые. Люди юга живут чувствами и ощущениями, у них так называемый кинестетический канал. Они обращают внимание на температуру, текстуру, прикосновения, запах. В речи используют фразы: мурашки по коже, как противно, сердцем чувствую. Переезд для них очень болезненный, ведь столько всего связано с родным местом и привычными вещами. Они более других сентиментальны. В обычном представлении идеальный работник бухгалтерии – человек севера. Но южане умеют сплотить вокруг себя коллег, способствуют быстрому выведению коллектива всей организации на нужные бухгалтерии или финансовому отделу результаты. Им не свойственно хождение по головам, хотя интриги - это их всё. Но они работают не столько ради карьеры, сколько ради того, чтобы быть среди людей. Люди севера в одежде предпочитают деловой стиль. Лучше всех понимают, зачем нужен галстук. Если работают не в офисе, то им в помощь одежда рабочая, униформа. Люди юга в поведении и одежде очень гендерны. У них девочка должна себя вести как девочка, мальчик как мальчик. Девочки хотят новые платьишки, любят бантики, цветочки, завлекалочки. Люди севера предпочитают унисекс.

Если ваш начальник – человек севера или юга Если у вас начальник северный, то чтобы продемонстрировать свое единодушие, в офисе надо одеваться в деловом стиле. Однако, если внешних врагов нет, то можно одеться как человек юга. Начальник увидит такую цветочную клумбу и решит, что ее надо благоустраивать. Важно не перейти рамки. Одно «но». Границы в такой паре север-юг устанавливает север. А если ваша начальница юг, то она сама любит женственную одежду. И если вы будете ее копировать, то не исключено, что она станет воспринимать вас, как соперницу. А если вы выберете что-то более однотонное и собирающее, то она оценит это, поймет, что на вас можно опираться, давать вам сложные задачи. Так что будьте готовы этому соответствовать. В общении люди севера предпочитают диалог на равных, а люди юга успешнее в манипуляциях. Люди юга разговаривают несколько небрежно, но зато много. Количество переходит в качество. Если бы общество считало это приличным, они всё показывали бы мимикой и озвучивали только междометиями.

Тест для рационалов Итак, тест для рационалов. Если вы иррационал, то тоже отвечайте на этот тест, только результат сохраните «в карман». Этот результат тоже нам будет полезен, и мы будем его использовать в дальнейшем. 1. Для меня истинной радостью является: А. Продвижение по карьерной лестнице и достижения в спорте - 5 баллов Б. Общение с родными и друзьями - 0 баллов 2. Я танцую: А. Под ритм - 5 баллов Б. Под мелодию - 0 баллов 3. Мне более близка поговорка: А. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше - 5 баллов Б. С милым рай и в шалаше (летом) - 0 баллов 4. Предпочитаю украшения: А. Четкой, прямоугольной формы - 5 баллов Б. С плавными линиями, с круглым камнем, жемчуг идеален - 0 баллов 5. Мне ближе и понятнее: А. Материализм - 5 баллов Б. Идеализм - 0 баллов В. Что это? - 0 баллов Если вы набрали 15 балов и больше, то вы человек севера, если меньше, то юга.

Люди востока Иррационалов же делят на людей запада и востока. Если представить образ человека востока, то он сидит в чалме на коврике и медитирует. Такие люди спокойны, но малопродуктивны. Единственное, чем они полезны в быту, так это то, что с ними можно поговорить, с ними не соскучишься, и при этом занимают мало места. Их легко передвинуть во время мытья полов. Скоре всего к этому моменту они уже сами куда-нибудь исчезнут. Домашние дела игнорируют еще на стадии уборки постели. Но раз в неделю, особенно перед приходом гостей, они вполне себе быстро могут создать видимость уборки. А так вся их личная территория – выделенный коврик. Люди востока могут заниматься рутинной работой в бухгалтерии. Например, собирать счета-фактуры и вносить данные накладных в программу. Они методичны, но к творчеству не склонны. Их главное не трогать. Они витают в своем мире.

Люди запада Люди запада стремятся к завоеванию, делят территорию и власть. У них все время какие-то выборы-перевыборы. Они хозяйственны, всё в дом. Любят свою территорию, метят, улучшают, расширяют. Их мировосприятие более обыденно. У них ослаблен интерес к новизне, они пренебрегают познанием нового и предпочитают проверенное и испытанное. Люди запада визуалы, им важно видеть. В речи они используют фразы: «я не видел», «смотри». Известно, что зрение может быть центральным и боковым. У людей запада зрение центрально. У них пронзительный, цепляющий взгляд. И они немного отклоняются назад, чтобы лучше и больше увидеть. Такие люди часто нравятся начальству. Они хорошие экономисты и финансовые аналитики.

Различия между людьми запада и востока У людей востока взгляд немного рассеянный. Вообще, «рассеянный» – лучший эпитет к человеку востока. Так вот, восток часто использует боковое зрение. Ведь боковым зрением человек улавливает настолько быструю информацию, что ее не в состоянии обработать прямой взгляд. А каждое перемещение глаз отнимает у нас драгоценные доли секунды или даже целую секунду всего лишь за одно перемещение. А люди востока умеют ценить время. Люди востока так называемые дигиталы (от digital – англ., цифровой, человек цифровой эпохи). Если у людей три основных канала восприятия: визуальный, аудиальный, кинестетический, то у людей востока нет доминирующего канала, они обладают своим четвертым каналом как бы виртуально. Т.е. получая информацию на слух, через зрение и осязание, они ее реально не получают, эта информация обрабатывается одновременно, и только потом воспринимается. Про них говорят, что у них богатый внутренний диалог. Потому что у них постоянно идет мыслительная деятельность. В голове бесконечно возникают и конкурируют образы и идеи. Какой-то конкретный набор слов для них не характерен. Но их можно вычислить по фразе: а вот интересно. Люди запада любят классический стиль. Им важно, чтобы было удобно, комфортно. В одежде не любят удавки и все стягивающее. Не очень хорошо ориентируются в моде. Для них показателем моды является бренд, пусть даже из очень старой коллекции. Главное, что узнаваемо и проверено. Люди востока обожают эклектику, сочетают несочетаемое. И если вы человек востока, упаси вас господь одеться в эклектику при рационале. Человек запада к этому отнесется спокойно, как иррационал. А вот рационал… Так, моя фыркающая знакомая – юг, пыталась выразить свое недовольство моим нарядом, на что я ей сказала, что «постмодернизм – это наше всё». У нее в голове что-то сложилось, и больше претензий нет. Люди запада живут в реальном мире, где все ощутимо и видно. У людей востока постоянно идет внутренний диалог, и не всегда вербализованный. Много сил уходит на подбор правильного слова. Поэтому наподобие людей юга они, как дети. У людей востока, как и у запада, многое построено на инстинктах, но природа придумала восточных, чтобы экономить время при принятии решения. В бухгалтерии они хорошо работают с информацией, отлично сами отслеживают законодательство, могут даже прогнозировать, когда примерно и в чью пользу выйдут разъяснения или изменения. С рутиной у них такие отношения. Они долго запрягаются, но зато быстро ездят. Не каждый выдержит зрелище, когда они раскачиваются. Зато если настроились, могут ввести огромный массив однотипной информации и достаточно правильно. Поскольку сами занимают мало места, то и бумаги смогут организовать так, чтобы все лежало компактно. А значит, что с ними можно сэкономить на аренде. И идеально работают в авральном режиме. Легко остаются после работы, если этого требует дело. Люди запада по-разному находят себя бухгалтерии. Если у них «в кармане» север, то они рождены для бухгалтерии, а если юг, то это одно из самых уязвимых мест.