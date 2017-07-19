Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года



Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за II квартал 2017 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.

