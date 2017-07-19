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Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года

19.07.17 07:51
Бланк декларации, расчета, сведений


Утвержден


Срок сдачи


Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)


20 октября (в бумажном виде)



25 октября (в форме электронного документа)


НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15


31 октября


Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
 
Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п
 


15 августа



15 сентября



16 октября

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
 
Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п
 
20 октября

 Расчет по страховым взносам
 
Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016
 


30 октября


НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме  за II квартал 2017 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС,  налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
 
Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ


20 октября

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
 
Приказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010


21 августа



20  сентября



20 октября

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
 
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014  (ред. от 20.12.2016)


25 октября

Налоговая декларация по акцизам  на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию

 
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@
от 12.01.2016


25 августа



25 сентября



25 октября


Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

 
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

 


25 августа



25 сентября



25 октября


Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)


Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 N 815 (ред. от 13.05.2016)
 
20 октября


ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВД
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.)


  20 октября



 


Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация
 Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007


20 октября


  Налог на прибыль


Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих  ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@


28 августа



28 сентября



30 октября

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
 
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@


30 октября

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@


28 августа



28 сентября



30 октября

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
30 октября

Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1


30 октября

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@


28 августа



28 сентября



30 октября


 Налог на имущество


Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17


30 октября


НДПИ


Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015


31 августа



2 октября



31 октября


 Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу
Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015


20 октября


 Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация  по налогу на игорный бизнес
 
Приказ ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@
 


21 августа



20  сентября



20 октября

 

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

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