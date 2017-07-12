Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами
Мы сделали для бухгалтеров обзор статей, из которых можно узнать, как безошибочно отчитаться за 2 квартал 2017 года. На «Клерке» очень много полезных статей для отчетной кампании. И все бесплатные.
Мы постоянно обновляем наш раздел по отчетности. Ниже будет инструкция, как удобно искать на «Клерке» все, что касается деклараций, форм, расчетов и другой отчетности.
Сроки сдачи отчетности
1. Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года.
Декларации за 2 квартал 2017 года
1. Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2017: инструкция для ИП и не только. Скачайте образец заполнения.
2. Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы.
3. Декларация по НДС за 2 квартал 2017: инструкция, как избежать шесть самых частых проблем с отчетностью.
4. Как инспекторы будут проверять вашу декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года.
5. Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2017: что проверить перед сдачей. Скоро сделаем материал отдельно для 2 квартала 2017 года.
Расчеты за 2 квартал 2017 года
1. 6-НДФЛ за полугодие 2017: что проверить, чтобы сдать без штрафов.
2. 10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года.
Другие формы отчетности за 2 квартал 2017 года
1. Форма ДСВ-3: быстрый справочник для тех, кто должен отчитаться не позднее 20 июля 2017.
2. СЗВ-М за июнь 2017: скачайте образец заполнения. Ответы на частые вопросы.
Как найти статью по отчетности на «Клерке»
На «Клерке» есть раздел «Составление и сдача отчетности». Пройти в него можно по ссылке.
Но на будущее запомните: все разделы есть в «Рубрикаторе». Инструмент настроен особым образом. Он сортирует предпочтения пользователя и предлагает сначала те разделы, в которые чаще всего ходит клерк.
В раздел «Составление и сдача отчетности» мы помещаем все, что касается отчетной кампании: есть и новости, и статьи, и нужные документы.
Можно кликнуть на нужный раздел и перейти в статьи или, например, только в те, что касаются статистической отчетности. Пользуйтесь нашими тегами и разделами - это удобнее, чем искать просто в поисковых сайтах.
Какие еще статьи по отчетности мы скоро выпустим
В нашем редакционном плане на июль еще такие статьи:
- 4-НДФЛ;
- Декларация по налогу на прибыль;
- РСВ (для ИП с 1-2 работниками);
- Статистическая форма ПМ.
Предлагайте, что еще подготовить нашим экспертам.
Как найти образцы документов
На «Клерке» хорошая новость. Теперь у нас есть отдельный, красивый раздел с образцами всех нужных для бухгалтера документов.
Там уже много интересных документов. Все можно скачать - как пустыми бланками, так и, что самое важное, с примерами заполнения. «Клерк», как всегда, заботится о бухгалтерах.