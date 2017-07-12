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Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами

12.07.17 13:17

Мы сделали для бухгалтеров обзор статей, из которых можно узнать, как безошибочно отчитаться за 2 квартал 2017 года. На «Клерке» очень много полезных статей для отчетной кампании. И все бесплатные.

Мы постоянно обновляем наш раздел по отчетности. Ниже будет инструкция, как удобно искать на «Клерке» все, что касается деклараций, форм, расчетов и другой отчетности.

Сроки сдачи отчетности 

1. Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года.

2. Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2017 года.

Декларации за 2 квартал 2017 года

1. Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2017: инструкция для ИП и не только. Скачайте образец заполнения.

2. Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2017: образец заполнения и ответы на частые вопросы.  

3. Декларация по НДС за 2 квартал 2017: инструкция, как избежать шесть самых частых проблем с отчетностью.

4. Как инспекторы будут проверять вашу декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года.

5. Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2017: что проверить перед сдачей. Скоро сделаем материал отдельно для 2 квартала 2017 года.

Расчеты за 2 квартал 2017 года

1. 6-НДФЛ за полугодие 2017: что проверить, чтобы сдать без штрафов.

2. 10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года.

Другие формы отчетности за 2 квартал 2017 года

1. Форма ДСВ-3: быстрый справочник для тех, кто должен отчитаться не позднее 20 июля 2017.

2. СЗВ-М за июнь 2017: скачайте образец заполнения. Ответы на частые вопросы.

Как найти статью по отчетности на «Клерке»

На «Клерке» есть раздел «Составление и сдача отчетности». Пройти в него можно по ссылке.

Но на будущее запомните: все разделы есть в «Рубрикаторе». Инструмент настроен особым образом. Он сортирует предпочтения пользователя и предлагает сначала те разделы, в которые чаще всего ходит клерк.

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В раздел «Составление и сдача отчетности» мы помещаем все, что касается отчетной кампании: есть и новости, и статьи, и нужные документы. 

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Можно кликнуть на нужный раздел и перейти в статьи или, например, только в те, что касаются статистической отчетности. Пользуйтесь нашими тегами и разделами - это удобнее, чем искать просто в поисковых сайтах. 

Какие еще статьи по отчетности мы скоро выпустим

В нашем редакционном плане на июль еще такие статьи:

  • 4-НДФЛ;
  • Декларация по налогу на прибыль;
  • РСВ (для ИП с 1-2 работниками);
  • Статистическая форма ПМ.

Предлагайте, что еще подготовить нашим экспертам.

Как найти образцы документов

На «Клерке» хорошая новость. Теперь у нас есть отдельный, красивый раздел с образцами всех нужных для бухгалтера документов.

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Там уже много интересных документов. Все можно скачать - как пустыми бланками, так и, что самое важное, с примерами заполнения. «Клерк», как всегда, заботится о бухгалтерах.

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Стань экспертом
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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