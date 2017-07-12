Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами

Мы сделали для бухгалтеров обзор статей, из которых можно узнать, как безошибочно отчитаться за 2 квартал 2017 года. На «Клерке» очень много полезных статей для отчетной кампании. И все бесплатные. Мы постоянно обновляем наш раздел по отчетности. Ниже будет инструкция, как удобно искать на «Клерке» все, что касается деклараций, форм, расчетов и другой отчетности.

Как найти статью по отчетности на «Клерке» На «Клерке» есть раздел «Составление и сдача отчетности». Пройти в него можно по ссылке. Но на будущее запомните: все разделы есть в «Рубрикаторе». Инструмент настроен особым образом. Он сортирует предпочтения пользователя и предлагает сначала те разделы, в которые чаще всего ходит клерк. В раздел «Составление и сдача отчетности» мы помещаем все, что касается отчетной кампании: есть и новости, и статьи, и нужные документы. Можно кликнуть на нужный раздел и перейти в статьи или, например, только в те, что касаются статистической отчетности. Пользуйтесь нашими тегами и разделами - это удобнее, чем искать просто в поисковых сайтах.

Какие еще статьи по отчетности мы скоро выпустим В нашем редакционном плане на июль еще такие статьи: 4-НДФЛ;

Декларация по налогу на прибыль;

РСВ (для ИП с 1-2 работниками);

Статистическая форма ПМ. Предлагайте, что еще подготовить нашим экспертам.