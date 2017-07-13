Новый расчет по налогу на имущество за 2 квартал 2017: главное

Разбираемся, кто должен, а кто нет сдавать авансовый расчет по налогу на имущество за 2 квартал 2017 и на что обратить внимание при заполнении формы.

Если на балансе компании объекты, подпадающие под льготу по налогу на имущество (но объектом, тем не менее, признаваемые), надо сдать нулевой расчет по авансовым платежам. Это же относится и к ситуации, когда объекты полностью самортизированы. Если остаточная стоимость основных средств равна нулю, сдавать расчет все равно нужно.

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество сдают, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды по налогу на имущество. Расчет сдают компании, у которых есть основные средства, признаваемые объектом налогообложения по налогу на имущество. Если таковых объектов нет, сдавать расчет не нужно.

Новая форма расчета по налогу на имущество за 2 квартал 2017

В этом году налоговая служба в приказе от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-21/271@ утвердила новую форму расчета авансов по налогу на имуществу и декларации.

В новой форме появился раздел 2.1 "Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости". Всего в форме пять страниц.

Остаточную стоимость ОС в это разделе показывают, в зависимости от отчетного периода, на 1 апреля, 1 июля или 1 октября налогового периода. В разделе 2.1 предусмотрены отдельные строки для кадастрового, условного и инвентарного номера.

Скачайте новую форму авансового расчета по налогу на имущество за 2 квартал 2017 года. Есть и инструкция по заполнению нового расчета по налогу на имущество в формате Word.

Приказ № ММВ-7-21/271@ начал действовать с 13 июня. Но в документе написано, что он применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2017 года. Но налоговики ориентируют, что расчет по налогу на имуществу за 2 квартал 2017 можно сдавать по новой форме. Тогда и уточненки, если они понадобятся, составлять надо тоже на новом бланке.

В письме ФНС № БС-4-21/7139@ от 14.04.2017 приводится список изменений, которые внесены в форму декларации и расчета. Кроме добавления раздела 2.1, изменения коснулись кодов.

В электронном виде подают расчет крупнейшие налогоплательщики и компании, у которых среднесписочная численность работников за предыдущий год превышает 100 человек.

Отчетность заполняется в полных рублях. До конца графы, в которую вносятся данные, надо ставить прочерки.