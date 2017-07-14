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4-ФСС за полугодие 2017: по какой форме сдавать и что учесть при сдаче

14.07.17 08:39

Не позднее 20 июля в бумажном и 25 июля в электронном виде работодатели отчитываются по форме 4-ФСС за полугодие 2017 года. Рассказываем, что проверить перед отправкой отчетности.

По какой форме сдавать 4-ФСС за полугодие 2017 года

В июне нас, по традиции, запутали и напугали новой формой. В Минюсте России прошел государственную регистрацию приказ ФСС от 07.06.2017 № 275, которым утверждена новая форма 4-ФСС.

Приказ официально опубликован на www.pravo.gov.ru 28 июня и вступил в силу по истечении 10 дней с даты опубликования.

Однако, учитывая, что вступление в законную силу приказа приходится на дату после начала отчетной кампании, приказ для отчета за полугодие не действует. Иными словами, пока спокойно  используйте старую форму 4-ФСС. Такие разъяснения дает ФСС на своем сайте.

Форма 4-ФСС за полугодие 2017 года утверждена приказом приказом ФСС России от 26 сентября 2016 № 381. Электронный формат расчета и контрольные соотношения найдете в приказе ФСС России от 9 марта 2017 № 83.

Форма 4-ФСС, которую используют с этого года, меньше предыдущей. Оттуда исключили сведения о страховых взносах по нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Скачайте форму 4-ФСС за полугодие 2017 года.

Новая форма 4-ФСС для отчета за 9 месяцев 2017: что изменилось

А вот для 4-ФСС за 9 месяцев 2017 года используйте уже новую форму.

В отчетности за 9 месяцев есть новинки. Появились:
  • на титульном листе поле «Бюджетные организации». Такие работодатели ставят там признак страхователя в соответствии с источником финансирования;
  • строки «Задолженность за реорганизованным страхователем и (или) снятым с учета обособленным подразделением юридического лица» и «Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и (или) снятому с учета обособленному подразделению юридического лица» в табл. 2.

О чем, кто и куда отчитывается по форме 4-ФСС за полугодие 2017?

Отчитываться по форме 4-ФСС должны все компании и предприниматели, которые платят гражданам вознаграждения, облагаемые страховыми взносами на обязательное социальное страхование. 

Страхователи  отчитываются по форме 4-ФСС по взносам на травматизм.

Представлять отчет надо в соцстрах, а не в налоговую инспекцию, которая с 2017 года администрирует другие (кроме взносов на травматизм) страховые взносы. Если у компании нет обособленных подразделений, то 4-ФСС надо отправить в территориальное отделение соцстраха по местонахождению организации.

В каком виде сдавать 4-ФСС

Если численность сотрудников за предыдущий год превышает 25 человек, то форма 4-ФСС сдается в электронном виде.

Если сотрудников меньше - можно сдавать и на бумаге, и в электронном виде.

Для бумаги срок за полугодие 2017 года - не позднее 20 июля, а для электронных отчетов - не позднее 25 июля. 

Состав формы 4-ФСС в 2017 году

В форме 4-ФСС больше нет разделов, как до 2017 года. Там есть титульный лист и шесть таблиц (1, 1.1, 2, 3, 4, 5), в которых страхователи приводят расчеты взносов на травматизм и расходов на страхование от несчастных случаев.

Все страхователи заполняют титульный лист, таблицы 1, 2 и 5. Остальные - только если есть сведения, которые надо отразить. 

Порядок заполнения формы 4-ФСС утвержден приказом ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381. 

Титульный лист

В форме 4-ФСС за полугодие 2017 года пишут основой код ОКВЭД, который надо взять из классификатора ОКВЭД2.  

Таблицы 1-5

Фактически, таблицы с 1-й по 5-ю страхователи заполняют аналогично тем, что в старой (до 2017 года) форме 4-ФСС были под номерам от 6-й до 10-й. 

Таблица 1 предназначена для расчета базы для начисления страховых взносов. Таблица 2 - для сведений о начисленных и уплаченных взносах на травматизм. Таблица 5 - для сведений о проведенной специальной оценке условий труда и медосмотрах.  

Будьте осторожны с данными о спецоценке в 4-ФСС. Если таких данных в отчетности нет, ФСС сливает информацию в Трудовую инспекцию.

В таблице 1 формы 4-ФСС не надо вносить ОКВЭД, численность инвалидов и работников вредных производств. Они показываются на титульном листе. 

Таблица 1.1 предназначена для тех страхователей, которые на время передают своих работников другим организациям. 

Нулевой расчет по форме 4-ФСС

Отчетность по форме 4-ФСС с нулевыми показатели надо сдать за полугодие 2017 года, даже если в нем не велась деятельность.

В «нулевом» 4-ФСС надо заполнить титульный лист и таблицы 1, 2, 5. 

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Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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