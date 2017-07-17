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Нулевой расчет по страховым взносам за полугодие 2017: ответы на вопросы

17.07.17 10:01

Как и кто сдает нулевой расчет по страховым взносам за полугодие 2017 года? Отвечаем на самые распространенные вопросы, руководствуясь мнением налоговиков.

Надо ли сдавать нулевую отчетность по страховым взносам за полугодие?

Да, надо. Если в течение отчетного (расчетного) периода организация или предприниматель (признаваемые плательщиками страховых взносов) не вели хозяйственную деятельность и не начисляли выплаты в пользу физлиц, то они должны представить в ИФНС расчет по страховым взносам с нулевыми показателями.

Минфин говорит об этом в письме от 24.03.2017 № 03-15-07/17273. Подавая расчет, компания заявляет, что деятельность не вела и выплат, облагаемых страховыми взносами, не было.

Если в компании только директор, то сдавать нулевой расчет все равно надо. 

Должен ли сдавать нулевую отчетность по страховым взносам предприниматель?

Если он не является работодателем, то не должен.

Срок сдачи нулевого расчета по страховым взносам за полугодие 2017

Срок сдачи нулевого расчета по страховым взносам за полугодие 2017 года - не позднее 31 июля.

Состав нулевого расчета по страховым взносам за полугодие 2017

О том, как заполнять нулевой расчет по страховым взносам, говорит письмо ФНС России от 12.04.2017 г. № БС-4-11/6940

Все показатели в расчете будут нулевыми. 

Нулевой расчет по страховым взносам за 2 квартал 2017 включает в себя:

  • титульный лист;
  • раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;
  • подраздел 1.1. «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»;
  • подраздел 1.2. «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование»;
  • приложения 1 к разделу 1;
  • приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1;
  • раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Если количественные и суммовые показатели для поля отсутствуют, то ставят «0». Если после нуля остается место в строке, его заполняют прочерками. Прочерки ставят и при отсутствии текстовых показателей в поле. 

Что будет, если задержать нулевой расчет по страховым взносам за полугодие 2017?

Расчет по страховым взносам за полугодие 2017 года плательщики должны сдать не позднее 31 июля. Если задержать, то могут наложить штраф в размере 5 процентов от суммы, которые отражены в отчете. Больше 30% от суммы или меньше 1000 руб. не взыщут. По нулевому отчету на 1000 руб. за задержку и оштрафуют.  

Так как страховые взносы перечисляются на три КБК (в ПФР, ФСС и ОМС), то и минимальный штраф 1000 руб. рационально разделить между тремя КБК в соответствующей доле.

 ФНС России в письме от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641 разъяснила, как по бюджетам внебюджетных фондов распределяется сумма минимального штрафа в 1000 руб. Она разбивается так:

  • по пенсионным взносам - 733,33 руб.;
  • медицинским взносам - 170 руб.;
  • взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 96,67 руб.
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Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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