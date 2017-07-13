Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование

Сегодня рынок бухгалтерии остается достаточно насыщенным, но всё же очень индивидуальным с точки зрения пожеланий клиентов к личным качествам и профессиональному опыту. Чтобы попасть в достойную компанию, кандидаты должны обладать определённым багажом знаний, навыков и характеристик. Рассказываем, на что обращают внимание работодатели при найме бухгалтера.

Образование бухгалтера В первую очередь, работодатели ценят в бухгалтерах классическое вузовское образование в области бухгалтерии и финансов. Особенно ценятся выпускники таких вузов как: МГУ,

Высшая школа экономики,

Финансовая академия,

Государственный университет управления,

Плехановская академия. Если вы молодой специалист, будет здорово уже в процессе обучения получить опыт работы: студентам подойдут летние стажировки, подработки на неполный рабочий день. Сегодня многие компании предоставляют такие возможности, и кандидаты, обладающими практическими навыками к моменту окончания вуза выглядят более востребованными по сравнению с теми, у кого опыта на практике нет совсем. При поиске специалистов со стажем во многом смотрят на то, как давно вы проходили курсы повышения квалификации, профессиональные курсы, дополнительное обучение. Большим плюсом будет, если у вас есть сертификат, подтверждающий знание компьютерных и бухгалтерских программ и английского языка. Английский язык зачастую открывает двери в мир международных компаний, где есть возможность познакомиться не только с российской, но и с международной отчетностью.

Опыт и достижения бухгалтера Зачастую вопрос о достижениях ставит соискателей в тупик на интервью. Готовясь к интервью, обязательно продумайте, какими результатами вы гордитесь в своей работе, какую ценность вы принесли в компанию предыдущего работодателя, и почему компания должна сделать выбор именно в пользу вас. При подготовке резюме тоже надо сделать основной акцент на достижения и подробное описание рабочих обязанностей на предыдущих местах работы. Глядя на резюме, работодатель должен хорошо понимать, что вы умеете делать, а что нет, и готовы ли вы учиться новому — в профессии бухгалтера это важно. Если опыта работы нет совсем, можно сделать упор на достижениях во время учебы, отличных оценках или победах на олимпиадах.

Личностные характеристики Описывая свои личностные характеристики в резюме, сделайте упор на готовность работать в режиме многозадачности, гибкость, проактивность и командность. Именно эти качества важны в сильном бухгалтере. Но обычно личностные качества потенциального работника рекрутеры всё же пытаются оценить на собеседовании. Лучше заранее подумать над ответом на вопрос о сильных и слабых сторонах. Также стоит изучить доступную информацию о компании, ее продуктах, конкурентах, подумать, чем вас привлекает данная позиция. Важно при ответе на вопросы демонстрировать свою проактивность. Не стоит использовать глаголы в пассивной форме: «меня отправили», «мне предложили», «мне сказали». Вы — хозяин своей карьеры и сами выбираете свой путь. Используйте фразы: «я принял решение», «я считаю», «для меня важно». Заранее приготовьте интересующие вас вопросы о компании и специфике будущей работы, о коллективе и корпоративной культуре. Будьте очень аккуратны с вопросами о карьерном росте. Компании ориентированы на кандидатов, для которых первично качественное выполнение своих обязанностей в течение длительного периода времени. Если на интервью вы будете делать упор на вертикальное развитие, то это может смутить нанимающего менеджера. Никто не хочет вкладывать в человека знания и время, не получая отдачи. Лояльность к компании — важный фактор при отборе кандидатов. Соискатели, часто меняющие работу без уважительных причин, вызывают недоверие. Поэтому если в вашей трудовой биографии есть эпизоды непродолжительной работы, приготовьтесь аргументированно объяснить, почему вы покинули определенное место работы. При этом лучше не высказываться в негативном ключе о предыдущем работодателе — это всегда настораживает.